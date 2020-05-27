Из-за конфликта с Twitter Трамп пригрозил закрыть социальные сети

Конфликт, возникший у президента США Дональда Трампа с соцсетью Twitter, активным пользователем которой он является, набирает обороты. После того, как представители компании Twitter 26 мая снабдили два твита Трампа пометками "вводящие в забуждение", глава Белого дома заявил, что "Twitter полностью подавляет свободу слова", и пообещал, как президент США, "не допустить этого".

В среду, 27 мая, Трамп конкретизировал свое предупреждение в адрес компании: "У республиканцев возникло ощущение, что социальные СМИ совершенно замалчивают консервативные голоса. Мы будем их серьезно регулировать или закроем, прежде чем дадим такому случиться". Это заявление американский лидер сделал в своем микроблоге в Twitter.

Какие твиты Трампа были названы "вводящими в заблуждение"

В твитах Трампа, которые были названы соцсетью "вводящими в заблуждение", шла речь о том, что власти штата Калифорния намерены разослать избирателям бюллетени по почте. Подобная практика грозит "подтасовкой" результатов голосования, заявил Трамп. Документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других, предположил президент.

Сотрудники Twitter снабдили эти сообщения пояснением: "Трамп делает необоснованные заявления о том, что голосование по почте приведет к фальсификации голосов". Реагируя на это Трамп обрушился в очередном твите на компанию, заявив, что "Twitter пытается вмешаться в президентские выборы 2020".

Смотрите также:

Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа Главный мужской аксессуар Об этом предмете одежды одни думают с содроганием, другие - с удовольствием. Некоторые женщины считают, что он может рассказать о мужчине больше, чем обувь. А некоторые мужчины по-настоящему счастливы, когда можно обойтись и без него…

Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа Люди в галстуках Галстук. У него даже есть свой Международный день. Отмечается он 18 октября. Этот аксессуар может сделать мужчину неповторимым или даже "человеком года". Среди обладателей такого титула в Германии - бывший канцлер Вилли Брандт (Willy Brandt), ведущий одного из самых популярных телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Гюнтер Яух (Günther Jauch) и экс-президент ФРГ Кристиан Вульф (Christian Wulff).

Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа С кого можно брать пример По-немецки премия, которую ежегодно присуждает Немецкий институт моды в Кельне, называется Krawattenmann des Jahres. Действующим "мужчиной года" по части галстуков является немецкий дизайнер Гидо Мария Кречмер (Guido Maria Kretschmer). Правда, получив эту награду, он как будто распрощался с галстуком. В 2016 году дизайнер появляется на публике, как правило, без него.

Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа Как не надо носить галстук А вот с кого точно не стоит брать пример, так это с президента США. Дональд Трамп носит галстук всегда ниже пояса. А это недопустимо, предупреждает Герд Мюллер-Томкинс (Gerd Müller-Thomkins), руководитель Немецкого института моды. Галстук может касаться ремня, но не больше!

Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа Чем короче, тем лучше? Стилист и консультант по вопросам моды Андреас Розе (Andreas Rose) рекомендует вариант покороче. Между кончиком галстука и ремнем брюк должна поместиться ладонь. Выше поднимать галстук не нужно. За последние годы этот предмет одежды заметно похудел. Оптимальная ширина - от 5,5 до 7 сантиметров. Лучше предпочесть более узкую модель.

Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа Бизнес "топлес" Галстуку уже сулили грустные перспективы. Отношение к этому аксессуару, действительно, сильно изменилось, отмечает руководитель Немецкого института моды. Галстуки будут носить и галстуки не будут носить, констатирует Герд Мюллер-Томкинс. Одна из особенностей дресс-кода в бизнесе - свобода выбора. Коллектив, в котором шеф ходит без галстука, а подчиненные носят этот аксессуар, - уже не исключение.

Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа Худеет не только галстук, но и рынок Потребительский рынок, на самом деле, становится все меньше. В 2015 году выручка от торговли галстуками и бабочками в Германии составила 15 миллионов евро. В 2011 году - 25,5 миллиона евро. Производство галстуков в Германии сосредоточено в Крефельде. На этот город приходится 80 процентов всех галстуков. На фотографии - предприятие Ascot, специализирующееся на дорогих галстуках.

Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа Что сейчас не модно Мода на галстуки, конечно, меняется. В этом сезоне немецкие стилисты запрещают носить галстуки с рисунками - слонами и героями мультфильмов. Предпочтение следует отдать однотонным экземплярам. И однозначно - матовым, а не блестящим! Стильным политиком эксперты по вопросам моды считают министра юстиции ФРГ Хайко Мааса (Heiko Maas) - на фотографии. Его галстук часто повторяет цвет костюма. Автор: Марина Борисова

