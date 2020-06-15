 Из ″Ведомостей″ увольняются все заместители главного редактора | Новости из Германии о России | DW | 15.06.2020

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Россия

Из "Ведомостей" увольняются все заместители главного редактора

Причиной ухода из редакции сотрудники "Ведомостей" называют нежелание работать с новым главным редактором газеты - Андреем Шмаровым.

Газетный киоск в Москве

Газетный киоск в Москве

Все пять заместителей главного редактора российской газеты "Ведомости" увольняются из издания в знак протеста против назначения на должность главного редактора Андрея Шмарова. Об этом сообщается на сайте газеты в понедельник, 15 июня.

Кроме заместителей главреда "Ведомостей" Дмитрия Симакова, Бориса Сафронова, Филиппа Стеркина, Кирилла Харатьяна, проработавших в издании около 15 лет, и Александра Губского, который работал в "Ведомостях" с момента основания издания, редакцию покидают также исполняющая обязанности шеф-редактора сайта Vedomosti.ru Александра Чунова и редактор отдела экономики Елизавета Базанова.

В сообщении редакции увольняющиеся сотрудники написали, что Андрей Шмаров, исполняющий обязанности главного редактора "Ведомостей" с конца марта 2020 года, "неоднократно нарушил действующие в издании редакционные нормы и правила".

Конфликт журналистов "Ведомостей" с Андреем Шмаровым

Конфликт с коллективом издания возник у Шмарова уже после первой встречи с редакцией, на которой он заявил, что не знаком с кодексом журналистов "Ведомостей", говорится на сайте газеты. "За последние месяцы из "Ведомостей" ушли уже около 10 журналистов из более чем 90, в том числе руководители трех отделов. Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым", - напоминают журналисты.

В конце марта Шмаров без обсуждения с автором статьи изменил на прямо противоположный заголовок материала о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле и без консультаций с юристами "Ведомостей" снял с сайта колонку Константина Сонина о "Роснефти". Кроме того, он запретил публиковать новости на основе исследований "Левада-центра", сославшись на просьбу администрации президента. После этого редакция продолжила публиковать данные "Левада-центра" и колонки его сотрудников в рубрике "Мнения".

В понедельник, 15 июня, стало известно, что совет директоров компании "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), являющейся издателем "Ведомостей", утвердил Андрея Шмарова главным редактором.

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