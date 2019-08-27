 Израиль считает бомбардировку Ирана возможным сценарием | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.12.2019

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Мир

Израиль считает бомбардировку Ирана возможным сценарием

Если не останется других способов заставить Тегеран остановить ядерную программу, то не исключен военный вариант, заявил министр иностранных дел Израиля.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац (фото из архива)

Израиль считает бомбардировку Ирана возможным вариантом действий, направленных на то, чтобы Тегеран прекратил производство ядерного оружия. "Да, это вариант", - ответил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на соответствующий вопрос в интервью итальянской газете Corriere della Sera, вышедшей в свет в субботу, 7 декабря. "Мы не позволим Ирану производить или иным образом получить атомное оружие", - продолжил Кац, находящийся с деловым визитом в Риме.

Контекст

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Вместе с тем он пояснил, что военный удар вероятен только тогда, когда не останется других возможностей воздействия на Иран. Санкции США против иранской экономики - действенное средство давления, но их недостаточно, считает глава МИД Израиля. По его словам, это подтверждают, в частности, захват Тегераном танкеров других стран в Персидском заливе. Европейским странам следует ужесточить политический курс в отношении Ирана, полагает Кац.

Напряженные отношения с Ираном

Конфликт вокруг иранской ядерной программы обострился после того, как США в 2018 году вышли из ядерного соглашения с Ираном, после чего неоднократно расширяли санкции против него. В ответ Тегеран постепенно сокращает свои обязательства по соглашению, заключенному в 2015 году. Ядерную сделку, помимо США и Ирана, подписали Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия. В отличие от президента США Дональда Трампа, другие страны намерены придерживаться соглашения.

В 2019 году США объявили о создании международной коалиции, обеспечивающей безопасность нефтяных танкеров в районе Персидского залива. Это произошло после того, как в июне в международных водах между ОАЭ и Ираном было совершено нападение на два танкера, в котором Вашингтон обвинил Тегеран. Затем власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по подозрению в перевозке иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. За ним последовал ряд задержаний Ираном в регионе Персидского залива танкеров, перевозивших нефть.

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    Автор: Наталья Позднякова


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