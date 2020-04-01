 Израиль производит аппараты ИВЛ на ракетном конвейере | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.04.2020

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Мир

Израиль производит аппараты ИВЛ на ракетном конвейере

Из-за нехватки аппаратов искусственного дыхания израильское Минобороны совместно с фирмой медтехники Inovytec и аэрокосмической компанией IAI наладило их выпуск на конвейере для производства ракет.

Военный медик и прибор ИВЛ (фото из архива)

Военный медик и прибор ИВЛ (фото из архива)

Готовясь к быстрому распространению коронавируса, Израиль перестроил технологическую линию по производству ракет для изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких. 30 аппаратов ИВЛ уже переданы министерству здравоохранения, подтвердила представительница Минобороны в среду, 1 апреля.

Министр обороны Нафтали Беннет заявил, что в борьбе против пневмонии COVID-19 Израиль должен развивать независимый потенциал во всех сферах. "Мы не можем оставаться зависимыми от поставок из других стран", - подчеркнул Беннет. По его словам, на фоне нехватки аппаратов ИВЛ в стране и по всему миру израильское военное ведомство запустило производственную линию совместно с компанией Inovytec, занимающейся разработкой средств интенсивной терапии, и аэрокосмическим госконцерном Israel Aerospace Industries (IAI).

Согласно информации на сайте Inovytec, речь идет о портативном приборе размером с автомобильный радиоприемник, который может применяться для вентиляции легких как у детей, так и у взрослых.

В Израиле, по данным министерства здравоохранения, вирусом нового типа SARS-CoV-2 инфицированы 5591 человек, 23 скончались, 226 - выздоровели.

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    Автор: Максим Нелюбин


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