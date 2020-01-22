 Израиль передал России права на Александровское подворье | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.01.2020

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Мир

Израиль передал России права на Александровское подворье

Согласно израильским СМИ, права собственности были переданы Москве еще в конце 2019 года. Ранее сообщалось, что Россия может помиловать израильтянку Иссахар в обмен на Александровское подворье.

В Храме Гроба Гоподня в Иерусалиме

В Храме Гроба Гоподня в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме. Об этом в среду, 22 января, сообщила израильская газета "Маарив" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность. Согласно этому документу, права собственности были переданы России еще 30 декабря 2019 года. Высокопоставленный источник в Иерусалиме подтвердил газете данную информацию.

Контекст

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Накануне израильские СМИ сообщили, что Россия может помиловать израильтянку Нааму Иссахар, приговоренную в РФ к 7 с половиной годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, в обмен на право собственности на Александровское подворье. Со своей стороны, газета "Коммерсант" цитировала слова источников, сказавших, что Иссахар может быть помилована президентом России Владимиром Путиным, но при этом отметивших, что это - "улица с двусторонним движением".

Известие о передаче России прав на Александровское подворье поступило накануне визита Путина в Израиль - первого за прошедшие 8 лет. В Иерусалиме Путин будет принимать участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

Конфликт вокруг права собственности

Александровское подворье - единственный русский объект, находящийся в черте иерусалимского Старого города и расположенный в нескольких десятках метров от места распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. Земля, на которой ныне расположено подворье, была приобретена Россией в 19 веке императором Александром Третьим.

В последнее время святыня контролировалась зарубежной структурой, именующей себя историческим Императорским православным палестинским обществом (ИППО) и позиционирующей себя в качестве правопреемницы дореволюционной ИППО. В 2015 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал распоряжение юридически оформить все права России на Александровское подворье, а также церковь святого Александра Невского в Иерусалиме.

Глава ИППО Николай Гоффман-Воронцов заявил, что ему ничего не известно по поводу решения о передаче России прав собственности на Александровское подворье. Газета "Маарив" обратилась за разъяснениями в посольство России в Израиле, однако в диппредставительстве сказали, что предпочитают не комментировать эту тему в израильских СМИ.

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    Древний Иерусалим - яблоко раздора

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  • Вид на Иерусалим сверху

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    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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