Израиль ответил авиаударами по сектору Газа на запуск палестинцами 90 ракет

Конфликт между Израилем и военизированными формированиями на территории сектора Газа переживает новое обострение. После того, как в субботу, 4 мая, палестинские вооруженные группировки запустили 90 ракет в направлении Израиля, Израиль нанес ряд ответных авиаударов по военным объектам радикальной группировки ХАМАС, находившимся в приграничном районе сектора Газа.

При этом израильские ВВС поразили две ракетно-пусковые установки на севере сектора Газа, сообщают представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В результате этих авианалетов, согласно палестинским данным, погиб двадцатидвухлетний мужчина, еще три человека из числа мирного населения получили ранения. Израильская сторона о потерях не сообщала.

В то же время, по данным местных СМИ, один израильский подросток был ранен по пути к бомбоубежищу, еще двое испытали шок.

Новый виток насилия в секторе Газа

Перед состоявшимися 9 апреля выборами в Кнессет израильское правительство и радикальные вооруженные палестинские группировки при посредничестве Египта договорились о временном прекращении огня.

На протяжении нескольких недель после этого интенсивность противостояния в регионе заметно сократилась. Однако, после того как Израиль во вторник, 30 апреля, ограничил зону рыболовства для судов из сектора Газа, напряжение между сторонами снова начало расти.

В пятницу во время многотысячных протестов на границе с Израилем и в результате израильских авианалетов погибло четверо палестинцев. Еще 50 человек были ранены. С израильской стороны пострадали два солдата, получившие огнестрельные ранения.

Израильская блокада сектора Газа

С марта 2018 года каждую пятницу на границе между Израилем и сектором Газа проходят демонстрации, на которых палестинцы требуют от Израиля прекратить блокаду этой территории. Нередко данные акции оборачиваются вспышками насилия.

По данным агентства AFP, со времени первых демонстраций в секторе Газа на них погибло как минимум 270 палестинцев. За тот же период погибли двое израильских военных.

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