 Израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании | Новости из Германии о Европе | DW | 23.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании

По словам российского омбудсмена, Наама считает, что обращений ее матери и руководства Израиля вполне достаточно. Путин пообещал Яффе Иссахар, что с ее дочерью "все будет хорошо".

Наама Иссахар в зале суда

Наама Иссахар в зале суда

Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная российским судом к семи с половиной годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков, отказалась просить президента РФ о помиловании. Об этом агентству "Интерфакс" сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, посетившая молодую женщину в колонии в четверг, 23 января. Она "считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно",  пояснила омбудсмен.

В то же время известный российский адвокат Анатолий Кучерена вновь напомнил, что помилование, являющееся "исключительной компетенцией президента России", осуществляется только в результате личной просьбы человека. "Как глава государства может помиловать осужденную, которая не хочет быть помилованной, поскольку не считает себя виновной?" - сказал адвокат.

Все будет хорошо

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретился с мамой Иссахар. "Помилуйте её и верните её домой, ко мне, потому что она - вся моя жизнь", - попросила женщина российского президента. В ответ Путин сказал, что с ее дочерью "все будет хорошо".

Контекст

В список "аптечных наркотиков" попали опиоидное обезболивающее, препарат против эпилепсии и капли для расширения зрачков. За их незаконную продажу вводится уголовная ответственность. (01.12.2019)

Реувен Ривлин считает, что долгий тюремный срок будет иметь "разрушительные" последствия для жизни израильтянки Наамы Иссахар, получившей в РФ 7,5 лет колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. (13.10.2019)

Днем ранее израильские СМИ сообщили, что Тель-Авив передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме. Якобы в обмен на это Путин может помиловать Иссахар. По данным "Интерфакса" на 23 января, власти Иерусалима пока официально не подтвердили информацию о передаче прав собственности на подворье.

Арест в транзитной зоне

Иссахар провела в российских местах лишения свободы уже около 300 суток. 25-летнюю гражданку Израиля и США задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее багаже обнаружили около 10 граммов гашиша.

Девушка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде она заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее багаже. Свое предыдущее признание в хранении Иссахар объяснила плохим переводом: на самом деле она согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Защита девушки готовится обратиться в Кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека. В то же время президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 04:04

Почему фильм "Заложники Путина" показали в Европарламенте

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему фильм "Заложники Путина" показали в Европарламенте  

"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом  

Политзаключенный из ГДР: психологическая травма на всю жизнь  

Реклама

Самые читаемые

Новый министр культуры РФ стерла старые записи в ЖЖ  

Что нужно знать о новом коронавирусе из Китая  

Западные эксперты о поправках Путина: Грубое нарушение Конституции РФ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно