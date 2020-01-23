Израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная российским судом к семи с половиной годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков, отказалась просить президента РФ о помиловании. Об этом агентству "Интерфакс" сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, посетившая молодую женщину в колонии в четверг, 23 января. Она "считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно", пояснила омбудсмен.

В то же время известный российский адвокат Анатолий Кучерена вновь напомнил, что помилование, являющееся "исключительной компетенцией президента России", осуществляется только в результате личной просьбы человека. "Как глава государства может помиловать осужденную, которая не хочет быть помилованной, поскольку не считает себя виновной?" - сказал адвокат.

Все будет хорошо

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретился с мамой Иссахар. "Помилуйте её и верните её домой, ко мне, потому что она - вся моя жизнь", - попросила женщина российского президента. В ответ Путин сказал, что с ее дочерью "все будет хорошо".

Днем ранее израильские СМИ сообщили, что Тель-Авив передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме. Якобы в обмен на это Путин может помиловать Иссахар. По данным "Интерфакса" на 23 января, власти Иерусалима пока официально не подтвердили информацию о передаче прав собственности на подворье.

Арест в транзитной зоне

Иссахар провела в российских местах лишения свободы уже около 300 суток. 25-летнюю гражданку Израиля и США задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее багаже обнаружили около 10 граммов гашиша.

Девушка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде она заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее багаже. Свое предыдущее признание в хранении Иссахар объяснила плохим переводом: на самом деле она согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Защита девушки готовится обратиться в Кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека. В то же время президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки.

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