 Издателя ″Медиазоны″ Верзилова задержали после потасовки | Новости из Германии о России | DW | 21.06.2020

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Россия

Издателя "Медиазоны" Верзилова задержали после потасовки

Петра Верзилова 13 часов в полиции допрашивали по "московскому делу", после чего на него на улице напал неизвестный. Теперь он может получить 15 суток за мелкое хулиганство.

Петр Верзилов

Петр Верзилов

Издателя "Медиазоны" Ветра Верзилова, пропавшего после взлома его квартиры, допросили в полиции по "московскому делу", а затем, отпустив, вновь задержали и составили дело о мелком хулиганстве. Об этом в ночь на понедельник, 22 июня, сообщает "Медиазона". Верзилова оставили на ночь в отделе полиции, сообщил адвокат Леонид Соловьев. По его словам, в понедельник в Мещанском суде будет судебное заседание по административному делу.

Утром в воскресенье Верзилов сообщил о том, что о неизвестные люди пытаются проникнуть в его съемную квартиру, после чего исчез. Он вышел на связь только вечером и рассказал, что его в течение 13 часов допрашивали в связи с событиями 27 июля 2019 года, когда в Москве прошел митинг за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, закончившийся жестким разгоном демонстрантов. Сам Верзилов 27 июля находился в Эстонии, где работал вожатым в детском лагере "Камчатка".

Верзилову грозит 15 суток ареста

После того, как Верзилова отпустили из ОВД "Красносельский", на улице на него напал неизвестный, которого "Медиазона" называет провокатором. После этого Верзилова вновь задержали и отвезли в ОВД "Мещанский", где и составляют дело о мелком хулиганстве, по которому ему грозит наказание до 15 суток ареста. 

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщает версию, что Верзилова могли задержать из-за слухов о том, что он готовит какую-то акцию на Параде победы, который пройдет в Москве 24 июня. Силовики "организовали провокацию, чтобы получить возможность оформить Пете административку по 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), чтобы спокойно передержать его на период парада, а лучше и голосования", отмечает Чиков.

Осенью 2018 года Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве с подозрением на отравление. Позднее он прошел курс лечения в берлинской клинике Charite. После выписки он обвинил российские спецслужбы в своем отравлении, увязав его с расследованием убийства троих журналистов в Центрально-Африканской Республике.

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Верзилов: о Путине, новой акции и экс-политиках Германии в России (02.04.2019)  

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