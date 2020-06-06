 Избраны новые непостоянные члены Совбеза ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.06.2020

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Мир

Избраны новые непостоянные члены Совбеза ООН

В следующие два года непостоянными членами Совета Безопасности будут Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия. Канаде получить это место не удалось.

Здание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Здание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 18 июня, избрала новыми непостоянными членами Совбеза на 2021-2022 годы Индию, Ирландию, Мексику и Норвегию. За еще одно место среди непостоянных членов поборются Кения и Джибути.

Всего в Совете Безопасности ООН 15 членов, их них пять постоянных – это Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Непостоянные члены избираются каждый год группами по пять стран, это происходит по принципу равномерного регионального представительства.

Так на два места от западных стран в этом году было три претендента: Ирландия, Норвегия и Канада, но последняя набрала меньше всего голосов.

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