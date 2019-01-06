Избиркомы в Украине взяты под круглосуточную охрану

Правоохранительные органы Украины взяли под круглосуточную охрану избирательные комиссии в преддверии запланированных на 31 марта выборов президента страны. Об этом в субботу, 23 марта, сообщил заместитель руководителя Нацполиции Александр Фацевич.

"С сегодняшнего дня мы взяли под охрану все избирательные комиссии - их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции", - указал он.

Сейчас полицейские контролируют доставку бюллетеней в окружные избиркомы.

За сутки начаты девять досудебных расследований

По словам Фацевича, за сутки поступило более 145 обращений, касающихся избирательного процесса. По девяти фактам начаты досудебные расследования. Всего же с начала предвыборной кампании зарегистрировано свыше 3,5 тыс. заявлений, при этом в 202 случаях заведены уголовные производства.

Регистрация кандидатов в президенты Украины завершилась 8 февраля. До 7 марта 44 кандидата могли отказаться от участия в избирательной гонке, этим правом воспользовались пять человек. Таким образом, на пост президента Украины в 2019 году баллотируются 39 человек, из них - 35 мужчин и четыре женщины.

Основные кандидаты на выборах

Кандидатами в президенты зарегистрированы, в частности, действующий глава государства Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский, сопредседатель объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко. Также в выборах будут участвовать лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и другие.

Всего документы в ЦИК подал 91 человек, 47 из них было отказано в регистрации. Среди тех, кого ЦИК не допустил к участию в предвыборной гонке, - глава Коммунистической партии Украины Петр Симоненко и арестованная по подозрению в терроризме депутат Украины Надежда Савченко.

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