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Иероним Босх (Ерун Антонисон ван Акен, около 1450-1516 гг.) - нидерландский художник.
Иероним Босх - один из крупнейших мастеров Северного Возрождения, считается одним из самых загадочных живописцев в истории западного искусства.
Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала рекламу выставки "Босх. Ожившие видения" непристойной, в связи с чем компания Artplay оштрафована на 100 тысяч рублей.
9 августа исполняется 500 лет со дня смерти Иеронима Босха. Можно спорить о том, был ли он еретиком или карикатуристом. Но в том, что он был гениальным художником, сомнений нет.
В дворцовой резиденции Дрездена 19 марта открывается выставка, посвященная влиянию Босха на Брейгеля и последующие поколения художников.
Выставка в Падерборне показывает, как потомки Питера Брейгеля Старшего учились у него мастерству и как каждый из них вносил что-то свое в "бренд Брейгеля".
Несмотря на то, что работы Иеронима Босха уже пятьсот лет завораживают нас, о самом художнике, о его жизни и творческой мастерской почти ничего не известно. Бельгийские специалисты решили исправить ситуацию.
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