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Иероним Босх

Иероним Босх (Ерун Антонисон ван Акен, около 1450-1516 гг.) - нидерландский художник.

Иероним Босх - один из крупнейших мастеров Северного Возрождения, считается одним из самых загадочных живописцев в истории западного искусства.

Gesamtansicht Der Garten der Lüste mit Garten Eden (links), Paradies (mitte) und Hölle (rechts)

В России компания оштрафована за "непристойные" картины Босха в рекламе выставки 26.09.2016

Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала рекламу выставки "Босх. Ожившие видения" непристойной, в связи с чем компания Artplay оштрафована на 100 тысяч рублей.

Bilder stammen aus der Ausstellung Hieronymus Bosch: Visionen eines Genies im Nordbrabant Museum in s'Hertogenbosch. Hieronymus Bosch: Der Heuwagen (Ausschnitt), 1510-1516 Foto: DW/S. Oelze 2016

Фотогалерея: Самый загадочный художник Возрождения 09.08.2016

9 августа исполняется 500 лет со дня смерти Иеронима Босха. Можно спорить о том, был ли он еретиком или карикатуристом. Но в том, что он был гениальным художником, сомнений нет.
EINSCHRÄNKUNG: NUR ZUR VERWENDUNG FÜR KULTUR, Sabine Oelze Jheronimus Bosch, Triptych of the Hermit Saints, ca. 1495-1505, Venezia, Gallerie dell’Accademia. Photo Rik Klein Gotink and image processing Robert G. Erdmann for the Bosch Research and Conservation Project.

Самый загадочный художник Возрождения 22.03.2016

9 августа исполняется 500 лет со дня смерти Иеронима Босха. Можно спорить о том, был ли он еретиком или карикатуристом. Но в том, что он был гениальным художником, сомнений нет.
The Conjurer Date between 1496 and 1520 Medium oil on panel De Van Eyck à Bruegel, November 1935–January 1936, Musée de l'Orangerie, Paris, Cat.no. 4, p. 5, ill. 32. Les primitifs flamands, Musée de l'Orangerie, Paris, 5 June 1947–7 July 1947, Cat.no. 8. Bourgondische pracht van Philips de Stoute tot Philips de Schone, Rijksmuseum, Amsterdam, 28 July 1951–1 October 1951, Cat.no. 297. Flandres, Espagne, Portugal. Du XVe au XVIIe siècle, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Bordeaux, 19 May 1954–31 July 1954, Cat.no. 15. De eeuw van Bruegel. De schilderkunst in België in de 16e eeuw, 27 September 1963–24 November 1963, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussels, Cat.no. 34, p. 60, ill. 1. Jheronimus Bosch, Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch, 17 September 1967–15 November 1967, Cat.no. 33, p. 130, with color image on p. 47, as Hieronymus Bosch (?), De Goochelaar, 53 × 65 cm (20.9 × 25.6 in).

"Веселые картинки" Иеронима Босха 18.03.2015

В дворцовой резиденции Дрездена 19 марта открывается выставка, посвященная влиянию Босха на Брейгеля и последующие поколения художников.
*****Achtung Hinweis: Veröffentlichung nur zu Promotionszwecken für die Ausstellung Die Breueghel-Familie in der Städtischen Galereie in der Reithalle Schloss Neuhaus Paderborn, 21.2.-21.6.2015 erlaubt! Löschdatum 21.06.2015!!!!***** Brueghel-Ausstellung Paderborn Motiv: Pieter Brueghel d. J., Die Schmeichler, um 1592, Maastricht, Privatsammlung Datum: - Ort: Paderborn © Joseph Guttmann, New York

Пять Брейгелей: бренд и его наследие 20.02.2015

Выставка в Падерборне показывает, как потомки Питера Брейгеля Старшего учились у него мастерству и как каждый из них вносил что-то свое в "бренд Брейгеля".
Der Gaukler, Gemälde von Hieronymus Bosch Autor: wolpertinger 11:31, 16. Apr 2005

Загадочный Босх: проникновение в живопись 13.12.2010

Несмотря на то, что работы Иеронима Босха уже пятьсот лет завораживают нас, о самом художнике, о его жизни и творческой мастерской почти ничего не известно. Бельгийские специалисты решили исправить ситуацию.