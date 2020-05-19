Идея из Германии: как пообедать без ущерба для экологии

Еда на вынос - популярный способ быстро пообедать или перекусить, нередко прямо на ходу. Удобно, практично, быстро, но далеко не экологично! Еда в упаковке означает, к сожалению, и горы одноразовой посуды - бумажной, пластиковой, из пенопласта.

Есть, конечно, и приверженцы собственной тары… Но далеко не каждый готов носить такой дополнительный груз. А вот взять упаковку из легкого материала напрокат, как предлагают основатели стартапа в Кельне, вполне.

Bowlsharing - "поделись" миской

Сегодня можно совместно пользоваться офисом, квартирой, машиной, велосипедом, самокатом … В знак бережного отношения к природе на прокат можно взять кофейную кружку и тем самым ощутимо сократить количество отходов в виде одноразовых стаканчиков. Теперь, благодаря энтузиазму молодых предпринимателей из Кельна Тима Брекера (Tim Breker), Свена Виттхёфта (Sven Witthöft) и Фабиана Бартеля (Fabian Barthel), настал черед и для посуды.

Основатели стартапа Vytal ввели в обиход систему аренды мисок - Bowlsharing. "Гастрономам мы предлагаем упаковывать еду в посуду из качественного пластика, ее можно использовать минимум 200 раз", - рассказывает Свен Виттхёфт в интервью DW. Еду в практичных термостойких мисках со стопроцентно герметичными крышками можно замораживать или разогревать в микроволновой печи, а мыть тару - в посудомоечной машине, перечисляет он преимущества нового продукта. В отличие от уже известной в Германии системы аренды кофейных кружек (Cupshering. - Ред.), для клиентов этот сервис совершенно бесплатный, подчеркивает Свен Виттхёфт.

Vytal был основан в июне 2019 года, а уже в феврале 2020 года назван лучшим стартапом года. Такую высокую оценку он получил от экспертов Исследовательского института EHI и международной организации GS1 Germany. Смелый проект, призванный решить насущную проблему загрязнения планеты, стал обладателем и Научной премии (Wissenschaftspreis). "Сегодня у нас есть более 50 партнеров в различных городах Германии - в Кельне, Дюссельдорфе, Бонне, Мюнхене, Берлине. И с каждым днем количество желающих сотрудничать с нами растет", - говорит Свен Виттхёфт. В чем же секрет успеха? "Простое и легкое в освоении - как для партнеров, так и для клиентов - приложение, а также готовность, отказаться от лишнего мусора", - считает он.

Свен Виттхёфт и Тим Брекер, основатели стартапа Vytal

Приложение напомнит

С помощью приложения на смарфтоне или карточки Vytal ведется учет выданной напрокат посуды, снабженной специальным кодом. Ее лишь нужно вовремя, в течение двух недель, сдать в одном из приемных пунктов (в ресторане, столовой, кафе, в супермаркете). Мыть миски вовсе не обязательно - это сделает партнер стартапа.

"С момента покупки еды начинается отсчет времени, отведенного на возврат взятой напрокат многоразовой "упаковки", а об истечении срока клиенту напоминает приложение", - поясняет Свен Виттхёфт. Если же пользователь не вернет миску через две недели, она будет считаться проданной: заплатить тогда придется 10 евро. Но случается это редко: доля невозвращенной в срок посуды - меньше 2 процентов, утверждает молодой предприниматель.

Забота об окружающей среде не отошла на задний план и во время пандемии коронавируса. Напротив, многоразовое использование упаковки приобрело еще более важное значение, уверен молодой предприниматель. "Владельцы закрытых во время карантина ресторанов могут, экономя на упаковочном материале и соблюдая все меры предосторожности, по-прежнему снабжать своих клиентов едой", - рассуждает Свен Виттхёфт.

Шеринг-экономика - модель будущего

Идея Bowlsharing пришлась по душе и Rebowl - это новая платформа известного стартапа Recup. С января 2020 года Rebowl предлагает желающим опробовать экспериментальную тару под залог (10 евро) - универсальную миску для транспортировки холодных и горячих блюд. Новый проект запущен в крупных городах Германии, но в скором времени его планируют расширить и внедрить повсеместно, как сообщается на сайте стартапа.

Экономика совместного потребления, так называемая "шеринг-экономика" наращивает темпы роста, в этом уверен не только соучредитель стартапа Vytal Свен Виттхёфт. По его словам, использовать посуду многоразового потребления уже сейчас готовы 75 процентов клиентов общепита. В планах на будущее команды Vytal, состоящей сегодня из 10 энтузиастов, - разработка системы поощрения постоянных клиентов. Например, после десятикратного использования мисок, клиент получает скидку или бесплатный напиток,

"Мы уже сейчас ориентируемся на то, что в скором будущем превратится в норму: использование многоразовой посуды станет таким же естественным, как сегодня упаковка из одноразовой посуды", - уверен он.

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