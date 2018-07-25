 ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Торонто | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.07.2018

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Мир

ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Торонто

Соответствующее заявление распространено на исламистском портале "Амак". Канадская полиция заявила, что мотивы 29-летнего Фейсала Хусейна пока не установлены.

На месте стрельбы в Торонто

На месте стрельбы в Торонто

Джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за стрельбу в канадском городе Торонто, в результате которой погибли два и были ранены еще 12 человек. Стрелок был "одним из солдат "Исламского государства". Он последовал призыву ИГ совершать нападения на граждан стран коалиции", - говорится в заявлении ИГ, размещенном на исламистском пропагандистском портале "Амак" в среду, 25 июля.

Контекст

27-летнему студенту Александру Биссоннетту предъявили обвинения в преднамеренном убийстве шести человек в ходе стрельбы в квебекской мечети. (31.01.2017)

По данным последних опросов общественного мнения, 54 процента канадцев выступают за замедление темпов приема мигрантов ради обеспечения более тщательного контроля за безопасностью в стране. (25.11.2015)

Канадская полиция идентифицировала стрелка как 29-летнего Фейсала Хусейна, отметив, что мотивы его действий пока не установлены. По словам семьи Хусейна, тот с детства страдал серьезными психическими проблемами, от которых так и не избавился, несмотря на терапии и медикаменты. "Мы глубочайше потрясены тем, что наш сын несет ответственность за это бессмысленное насилие и гибель людей", - говорится в заявлении семьи, направленном в канадскую медиа-компанию СВС.

Вечером 22 июля Фейсал Хусейн открыл беспорядочную стрельбу на Дэнфорт-авеню в греческом квартале Торонто и убил двух человек. Позднее он вступил в перестрелку с полицией, обратился в бегство и, в конце концов, был обнаружен мертвым на Дэнфорт-авеню. Пока неясно, был ли Хусейн застрелен или покончил жизнь самоубийством.

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    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

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    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

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  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/Instagram/Dirtdavisthe3rd)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


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