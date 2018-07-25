ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Торонто

Джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за стрельбу в канадском городе Торонто, в результате которой погибли два и были ранены еще 12 человек. Стрелок был "одним из солдат "Исламского государства". Он последовал призыву ИГ совершать нападения на граждан стран коалиции", - говорится в заявлении ИГ, размещенном на исламистском пропагандистском портале "Амак" в среду, 25 июля.

Канадская полиция идентифицировала стрелка как 29-летнего Фейсала Хусейна, отметив, что мотивы его действий пока не установлены. По словам семьи Хусейна, тот с детства страдал серьезными психическими проблемами, от которых так и не избавился, несмотря на терапии и медикаменты. "Мы глубочайше потрясены тем, что наш сын несет ответственность за это бессмысленное насилие и гибель людей", - говорится в заявлении семьи, направленном в канадскую медиа-компанию СВС.

Вечером 22 июля Фейсал Хусейн открыл беспорядочную стрельбу на Дэнфорт-авеню в греческом квартале Торонто и убил двух человек. Позднее он вступил в перестрелку с полицией, обратился в бегство и, в конце концов, был обнаружен мертвым на Дэнфорт-авеню. Пока неясно, был ли Хусейн застрелен или покончил жизнь самоубийством.

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