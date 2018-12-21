Игры в интеграцию: обострение российско-белорусской дружбы

От российских высокопоставленных чиновников, включая президента, премьера и посла РФ в РБ, в последнее время сыпался каскад заявлений о том, что, если Беларусь хочет получать преференции, то пора выполнять договор о создании Союзного государства. Суть ответных высказываний белорусского лидера Александра Лукашенко сводится к тому, что суверенитет Беларуси не продается за бочку нефти. Вероятно, эти вопросы не будут обойдены вниманием на встрече президентов двух стран, анонсированной Минском на 25 декабря. На фоне такого обмена заявлениями перспективы белорусско-российских отношений стали поводом для дискуссии, организованной по инициативе центра "Европейский диалог", которая прошла в белорусской столице 20 декабря.

Бумеранг вернулся

Правовой основой белорусско-российской интеграции является Договор о создании Союзного государства, подписанный 8 декабря 1999 года главами Беларуси и России. Как почти 20 лет назад, так и сейчас эксперты указывают, что этот документ - мина замедленного действия для суверенитета Беларуси.

"Сдули пыль с договора, предложили посмотреть, о чем он: общая валюта, общий парламент, то есть этапы инкорпорации. Подписывали договор в другой исторической ситуации, Лукашенко представлял уже себя в Кремле, но с приходом Путина на место Ельцина случился большой облом. В начале 2000-х Лукашенко отбился от выполнения намеченных планов и решил, что это уже навсегда", - говорит политический обозреватель Александр Класковский.

Сейчас, по его словам, в Москве "нашлись хитрецы", решившие бить Лукашенко его же интеграционным оружием, бумеранг вернулся: "Белорусская власть расплачивается за авантюрные интеграционные игры. Но это не та ситуация, чтобы злорадствовать, мол, Лукашенко доигрался. В РБ нет сильного политического класса, сильного гражданского общества, придавлены СМИ, поэтому риски для белорусской независимости очень велики".

Эксперты разошлись во мнениях по поводу терминов и причин проблем

По мнению Франака Вячерки, консультанта федерального агентства США по глобальным медиа, "опасность аншлюса" для Беларуси была, есть и будет всегда: "Вопрос только в форме и во времени, мы давно видим подготовку инфраструктуры. Один из вариантов развития событий - смена президента на условного ставленника Путина". По наблюдению Вячерки, Россия не готовит для Беларуси крымский сценарий завтра или к сентябрю 2019-го, Москва ждет момента, когда его можно реализовать наименьшей ценой.

Леонид Заико

Руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико уверен, что термин "аншлюс" не уместен в принципе. По его мнению, все нынешние споры - жест Кремля в отношении лично Лукашенко, он проиграл свое политическое реноме, раз уж дошло до того, что совершенно несамостоятельный Медведев мог сказать Лукашенко, мол, хочешь что-то получать, так отдавай свои 6 областей.

В восприятии Заико ситуация для белорусов выглядит так: "Лукашенко как директор совхоза пришел к своим крестьянам и говорит "наших бьют". Он перевел стрелки и пытается свой личный провал интерпретировать как угрозу Беларуси со стороны России".

Основные проблемы и как их решать

Анатолий Лебедько

Основную проблему руководитель Центра социально-экономических, исторических, культурных исследований и прогнозов развития "Европейский диалог" Анатолий Лебедько видит в попытках совместить несовместимое: по его мнению, нужно признать, что интеграционный проект, инициатором которого был Лукашенко, невыполним. И пересмотреть приоритеты: отставить политические задачи и решать экономические.

Франак Вячерка решение проблем видит в становлении белорусской идентичности - как антидота против российских манипуляций, в том числе российского информационного влияния, в экономическом сотрудничестве с Западом, интеграции в европейские экономические структуры, диверсификации поставок нефтегазовых ресурсов (откуда угодно, но чтобы не только из РФ), выходе из союзов под эгидой Москвы.

От России надо "отгребать потихоньку", не стоит дразнить медведя и идти на поводу у деятелей белорусской оппозиции, призывающих одномоментно выйти из всех интеграционных структур с Россией, полагает Александр Класковский. Другой вопрос, что для этого нужна полная перестройка экономики.

Плюсы интеграции - по принципу "от противного"

Явные и осязаемые для граждан РФ и РБ выгоды интеграции - беспрепятственное пересечение границ без встречи с таможенниками и пограничниками, возможности работать и учиться в обеих странах. Для ориентированных на российский рынок белорусских предприятий интеграция - благо, но с оговоркой: будь белорусская продукция более конкурентоспособной, она бы завоевывала и другие рынки. На этом плюсы, по оценкам экспертов, заканчиваются.

Прошедшие 19 лет попыток строить отношения с оглядкой на договор о Союзном государстве, с точки зрения руководителя научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука, дают основания для вывода о том, что и Россия, и Беларусь находятся в тупике модели развития. "Беларусь и Россия - зона свободная от свободы, в обеих странах не было и нет ни личной, ни политической, ни гражданской, ни экономической свободы. В обеих странах не работает принцип верховенства права, высоки коррупционные риски, сверхцентрализованная власть и скандально низкое качество госуправления". И в этой ситуации, по словам Романчука, говорить об углублении интеграции бессмысленно.

Смотрите также:

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Первый договор после распада СССР 25 лет назад, в 1992 году, Минск и Москва подписали первый после распада СССР договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. С тех пор счет официальным документам об углублении интеграции идет на сотни. РБ и РФ входят в различные объединения, в том числе, и с другими странами постсоветского пространства - Союзное государство РБ и РФ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия "Россия - это святое" "Россия для нас - это святое", - неоднократно заверял белорусский президент Александр Лукашенко. В декабре 1999-го он подписал договор о Союзном государстве Беларуси и России с бывшим в то время президентом РФ Борисом Ельциным. Лукашенко рвался в союз с Москвой, надеясь стать главой этого объединения. Но с приходом во власть Владимира Путина надежды Лукашенко рухнули.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Союз без гимна В Союзном государстве РБ и РФ есть общий парламент, кабинет министров, Госсовет и даже СМИ. Но флага, герба и гимна нет, а руководство осуществляется на основе ротации. Этот союз не признан субъектом международного права. К тому же смысл интеграции Минск и Москва понимают по-разному. Кремль рассчитывает на политическую привязку союзника. Беларусь же добивается внутрироссийских цен на газ и нефть.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Cоциальный пакет в действии Реальную выгоду от Союзного государства получили граждане Беларуси и России. В 2006 году был подписан пакет международных договоров, подтвердивших равные права белорусов и россиян на свободу передвижения и трудовую деятельность, а также в сфере здравоохранения и образования.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Торговля как двигатель интеграции Россия - главный торговый партнер Беларуси, на ее долю уже много лет приходится около 50% экспорта и импорта. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте РФ в 2016 году составила 5%. Главные статьи белорусских поставок в Россию - сельхозпродукция, грузовые автомобили, седельные тягачи и сельхозтехника. Из РФ в Беларусь идут в основном нефть, газ и черные металлы.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Минск подсчитывает прибыль, а Москва убытки Продажа на запад нефтепродуктов из российского сырья вносит весомый валютный вклад в бюджет Беларуси. За экспорт этой продукции с территории Союзного государства Минск платит РФ пошлины. А в Москве подсчитывают потери - бюджет России только в 2011-2015 годах недополучил 22,3 млрд долларов из-за согласия беспошлинно поставлять союзной Беларуси от 18 до 23 млн тонн нефти ежегодно.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Жизнь взаймы у России Большая часть внешнего долга Беларуси приходится на Россию и Евразийский фонд стабилизации и развития, который так же курирует РФ. В 2017 году российским кредиторам Минск вернет более 1,2 млрд долларов, а в 2018-м должен перечислить 1,5 млрд долларов - почти 80% всех расходов по долгам. По данным Forbes, за последние 10 лет Беларусь получила от России также дотаций и скидок на 60 млрд долларов.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Нефтегазовые войны Историю интеграции Беларуси и России сопровождали нефтегазовые войны. Серьезные противоречия у союзников возникли в 2006, 2010 и 2016 годах. Минск в ответ на удорожание российских энергоносителей грозил перекрыть газ в Европу, вводил транзитные пошлины, а сам отказывался платить. Москва обещала сократить поставки нефти. Союзники приходили к компромиссам, но конфликты появлялись на другой почве.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Продуктовые скандалы Договор о Евразийском союзе, в котором Беларусь и Россия участвуют вместе с Казахстаном, Киргизией и Арменией, с начала действия 1 января 2015 года декларировал свободу рынка и передвижения товаров. На деле же продуктовые скандалы между Минском и Москвой не прекращаются. Россельхознадзор не раз уличал белорусскую сторону в переклейке этикеток и реэкспорте санкционных продуктов из ЕС и Украины.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия На границе союзной дружбы Хотя Лукашенко и премьер РФ Черномырдин еще в 1995 году торжественно выкопали пограничный столб на сухопутной границе Беларуси и России, в феврале 2017-го ФСБ потребовала восстановить погранзону и пограничный контроль. Это реакция РФ на "безвиз" для иностранцев, введенный Минском. Весной 2018-го на межу вернут и российские погранпосты. Таможенный контроль Россия ввела там еще в 2007 году.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Атомный кредит Госкорпорация "Росатом" строит в белорусском Островце атомную станцию. Официальный Минск утверждает, что АЭС снизит зависимость от российского газа. Но противники строительства прогнозируют еще более зависимое положение Беларуси от России. Придется возвращать 10 млрд долларов российского кредита, выделенного на стройку, и платить РФ за закупки ядерного топлива, а затем за его переработку.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Военное сотрудничество После распада СССР в Беларуси остались стратегические военные объекты, подчиненные России на основании межправительственных соглашений. Это узел связи ВМФ в Минской области и радиотехнический узел в Брестской области. Оба объекта не наделены статусом военных баз, там нет летального оружия. Но эксперты указывают, что во время военных действий эти подразделения подвергнутся первому удару.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия "Славянский базар" в Беларуси Фестиваль "Славянский базар" в Витебске затевался в 1992 году как праздник искусств, объединяющий Беларусь, Россию и Украину. В 2001 году здесь собирались президенты Александр Лукашенко, Владимир Путин и Леонид Кучма. На 26-й Международный фестиваль в 2017 году приехали 4 тысячи участников из многих государств. На церемонии открытия Лукашенко нравится выступать в роли радушного хозяина. Автор: Галина Петровская

