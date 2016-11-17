Игорь Эйдман, социолог, публицист

Комментарий: Три интриги думских выборов

Ожидает ли "Единую Россию" провал на выборах в Госдуму, есть ли шанс у "Яблока" и ПАРНАСа, стоит ли ждать фальсификаций, и приведут ли они к массовым протестам. Прогнозы Игоря Эйдмана.