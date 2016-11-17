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Игорь Эйдман - социолог, публицист, автор книг "Социология интернет-революции", "Новая национальная идея Путина".
Арестом Улюкаева власти запугивают элиту и пытаются понравиться населению. Настоящую борьбу с коррупцией Кремль вести не может. Тогда ему нужно бороться с самим собой, считает Игорь Эйдман.
Законодательное закрепление госидеологии, о котором все чаще говорят политики, означало бы переход путинского режима от авторитаризма к тоталитаризму, считает социолог Игорь Эйдман.
Многие россияне готовы к тому, чтобы их страна воевала не только "за Крым", но и "за Сирию". Телепропаганда приучает граждан не бояться "большой войны", считает Игорь Эйдман.
На выборах президента США Кремль сделал ставку на Трампа. Но, судя по всему, победит Клинтон. Игорь Эйдман специально для DW о том, чем может обернуться ошибочная стратегия Москвы.
В России нет популярных социальных институтов, на которые мог бы опереться президент. Реальную поддержку ему способны оказать только силовики, считает Игорь Эйдман.
Кремлю удается управлять ксенофобскими настроениями внутри страны и даже экспортировать их в Европу. Комментирует социолог Игорь Эйдман специально для DW.
Российское общество расколото на homo putinisticus и "русских европейцев". Их портреты - в специальном комментарии для DW социолога Игоря Эйдмана.
Либеральная оппозиция в России больше не способна эффективно играть ни на системном, ни на протестном поле. В комментарии для DW Игорь Эйдман предлагает ей рецепт выхода из кризиса.
Рекордно низкая явка на выборах в Госдуму 18 сентября показала, что они малоинтересны россиянам. А нужна ли им вообще демократия? Социолог Игорь Эйдман - специально для DW.
Добиваясь снижения явки на выборах в Госдуму, Кремль демонстрирует, что боится активности избирателей, а значит и снижения поддержки населением. Игорь Эйдман - специально для DW.
Ожидает ли "Единую Россию" провал на выборах в Госдуму, есть ли шанс у "Яблока" и ПАРНАСа, стоит ли ждать фальсификаций, и приведут ли они к массовым протестам. Прогнозы Игоря Эйдмана.
Нынешняя власть в России напоминает ГКЧП 1991 года, но не с охранительными, а с реваншистскими задачами, пишет Игорь Эйдман в специальном комментарии для DW.
Российские власти укрепляют свои позиции в обществе с помощью имитации военной угрозы. Именно в этом цель поимки "украинских диверсантов" в Крыму, считает Игорь Эйдман.
За последние годы Владимир Путин постепенно сменил имидж. Социолог Игорь Эйдман в специальном комментарии для DW о метаморфозах образа нынешнего российского президента.
Летние Игры в Рио могут стать самыми неудачными в истории российского спорта. Отношение россиян к сопровождающим эту Олимпиаду скандалам комментирует социолог Игорь Эйдман.
Россияне связывали надежды на стабильность с Путиным. Теперь все больше людей считают, что стабильности в стране нет. Заставит ли это их разочароваться во власти? Мнение Игоря Эйдмана.
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