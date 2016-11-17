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Игорь Эйдман, социолог, публицист

Игорь Эйдман - социолог, публицист, автор книг "Социология интернет-революции", "Новая национальная идея Путина".

Symbolbild zum Thema Geldgeschenk, geschenktes Geld - Um ein dickes Geldbündel mit Hundert-Euro-Banknoten ist dekorativ mit rotem Geschenkband eine Schleife gebunden worden. Aufnahme von 2006. Foto: Michael Rosenfeld +++(c) dpa - Report+++

Комментарий: Коррупция как главная скрепа 17.11.2016

Арестом Улюкаева власти запугивают элиту и пытаются понравиться населению. Настоящую борьбу с коррупцией Кремль вести не может. Тогда ему нужно бороться с самим собой, считает Игорь Эйдман.
04.11.2016+++ Russian Orthodox Patriarch Kirill speaks at the unveiling ceremony of a monument to Vladimir the Great on the National Unity Day outside the Kremlin in Moscow, Russia, Friday, Nov. 4, 2016. Russian President Vladimir Putin, third left standing in front of the monument, attended the unveiling ceremony. Vladimir the Great brought Christianity to pagan Kievan Rus in the 10th century. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Комментарий: Государственная идеология в России - путь к тоталитаризму 11.11.2016

Законодательное закрепление госидеологии, о котором все чаще говорят политики, означало бы переход путинского режима от авторитаризма к тоталитаризму, считает социолог Игорь Эйдман.
24.10.2016 Karikatur von Sergey Elkin (Thema: Politische Anspannung rund um Russland wächst. Präsident Putin steht vor dem Wasserhahn auf dem Krieg steht und kann zwei Regler betätigen – kalt und heiß. Kalt würde kalter Krieg bedeuten, heiß - heißer Krieg, also heiße Phase)

Комментарий: Если завтра война 03.11.2016

Многие россияне готовы к тому, чтобы их страна воевала не только "за Крым", но и "за Сирию". Телепропаганда приучает граждан не бояться "большой войны", считает Игорь Эйдман.
ST LOUIS, MO - OCTOBER 09: Republican presidential nominee Donald Trump looks on during the town hall debate at Washington University on October 9, 2016 in St Louis, Missouri. This is the second of three presidential debates scheduled prior to the November 8th election. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

Комментарий: Трамп - битая карта Путина 27.10.2016

На выборах президента США Кремль сделал ставку на Трампа. Но, судя по всему, победит Клинтон. Игорь Эйдман специально для DW о том, чем может обернуться ошибочная стратегия Москвы.
09.05.2016 **** Russian President Vladimir Putin watches honor guards passing by during a wreath-laying ceremony to mark the 71st anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, at the Tomb of the Unknown Soldier by the Kremlin walls in Moscow, Russia, May 9, 2016. REUTERS/Maxim Shemetov © Reuters/M. Shemetov

Комментарий: Одиночество диктатора 20.10.2016

В России нет популярных социальных институтов, на которые мог бы опереться президент. Реальную поддержку ему способны оказать только силовики, считает Игорь Эйдман.
Thema Marsch der russischen Nationalisten DW-Korrespondentin Yuliya Wischnewetskaya hat die Bilder heute, 4.11.2014, in Moskau gemacht. Auf den Bildern sind Teilnehmer des Marsches und einer der Leaders der Nationalisten Dmitri Demuschkin

Комментарий: Монополия Кремля на рынке ненависти 13.10.2016

Кремлю удается управлять ксенофобскими настроениями внутри страны и даже экспортировать их в Европу. Комментирует социолог Игорь Эйдман специально для DW.
People walk through Red Square with flags and banners during a rally in Moscow May 1, 2014. Russians celebrate the coming of Spring and since communist times, also Labour Day on the first day of May. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: BUSINESS EMPLOYMENT SOCIETY TPX IMAGES OF THE DAY)

Комментарий: Homo putinisticus и "русские европейцы" 06.10.2016

Российское общество расколото на homo putinisticus и "русских европейцев". Их портреты - в специальном комментарии для DW социолога Игоря Эйдмана.
04.05.2015., Zagreb, Croatia - The exhibition of French artist Auguste Rodin in the Art Pavilion. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Комментарий: Союз "работяги" и "креакла" как залог успеха оппозиции 30.09.2016

Либеральная оппозиция в России больше не способна эффективно играть ни на системном, ни на протестном поле. В комментарии для DW Игорь Эйдман предлагает ей рецепт выхода из кризиса.
Symbolbild zum Thema Gruppe mit Anführer: Blaue Spielfiguren stehen aufgereiht vor einem einzelnen roten Spielsteinchen auf einem Podest. Aufnahme vom 05.05.2009. Foto: Robert B. Fishman +++(c) dpa - Report+++

Комментарий: Хотят ли русские... демократии 23.09.2016

Рекордно низкая явка на выборах в Госдуму 18 сентября показала, что они малоинтересны россиянам. А нужна ли им вообще демократия? Социолог Игорь Эйдман - специально для DW.
June 27, 2016 Russian President Vladimir Putin delivers a speech during the 15th Convention of the ruling party United Russia in Moscow on June 27, 2016, ahead of parliamentary elections in September. / AFP / POOL / Maxim Shipenkov (c) Getty Images/AFP/M. Shipenkov

Комментарий: В бой за "Единую Россию" пойдут "избиратели-фантомы" 16.09.2016

Добиваясь снижения явки на выборах в Госдуму, Кремль демонстрирует, что боится активности избирателей, а значит и снижения поддержки населением. Игорь Эйдман - специально для DW.
Ein Monat vor den Parlamentswahlen in Russland, keiner glaubt an die fairen Wahlen Stichworte: Jahr/Ort: Moskau, 18.08.2016 © DW/Sergey Elkin

Комментарий: Три интриги думских выборов 09.09.2016

Ожидает ли "Единую Россию" провал на выборах в Госдуму, есть ли шанс у "Яблока" и ПАРНАСа, стоит ли ждать фальсификаций, и приведут ли они к массовым протестам. Прогнозы Игоря Эйдмана.
Russian servicemen hold flags with pikes forming a sickle and a hammer, which were displayed on the Soviet Union coat of arms, with a Kremlin tower seen in the background, during a military parade rehearsal in Red Square in Moscow November 5, 2012. The parade will be held on November 7 to mark the anniversary of a historical parade in 1941 when Soviet soldiers marched through Red Square towards the front lines at World War Two. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: MILITARY ANNIVERSARY CONFLICT)

Комментарий: ГКЧП жив и работает Путиным 22.08.2016

Нынешняя власть в России напоминает ГКЧП 1991 года, но не с охранительными, а с реваншистскими задачами, пишет Игорь Эйдман в специальном комментарии для DW.
26.03.2014 FILE - In this Wednesday, March 26, 2014 file photo a boy runs with a Russian national flag at the Crimean parliament in Simferopol, Crimea. Russia marks one year anniversary of annexation of Ukraine's Crimea peninsula this week. (AP Photo/Alexander Polegenko, File) | Copyright: picture-alliance/AP Photo/A. Polegenko

Комментарий: За кулисами крымской провокации 16.08.2016

Российские власти укрепляют свои позиции в обществе с помощью имитации военной угрозы. Именно в этом цель поимки "украинских диверсантов" в Крыму, считает Игорь Эйдман.
Vladimir Putin File Photo. File photo dated 18-06-2013 of Russian President Vladimir Putin Issue date: Wednesday July 27, 2016. Vladimir Putin has angrily accused the International Association of Athletics Federations of blatant discrimination for banning almost the entire Russian Olympic track and field team. See PA story SPORT Doping Putin. Photo credit should read Matt Dunham/PA Wire. URN:28171769 | picture alliance/empics/M. Dunham

Комментарий: Путин меняет имидж 10.08.2016

За последние годы Владимир Путин постепенно сменил имидж. Социолог Игорь Эйдман в специальном комментарии для DW о метаморфозах образа нынешнего российского президента.
FILE - epa05440427 The mascot of Moscow Olympic Games 1980 is seen next to the Olympic Rings in the yard of the Russian Olympic Committee (ROC) in Moscow, Russia, 25 July 2016. EPA/SERGEI CHIRIKOV (zu dpa-Meldung: «Mottos und Maskottchen der Olympischen Spiele» vom 02.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/S. Chirikov

Комментарий: Олимпийская Россия - от триумфа до позора 05.08.2016

Летние Игры в Рио могут стать самыми неудачными в истории российского спорта. Отношение россиян к сопровождающим эту Олимпиаду скандалам комментирует социолог Игорь Эйдман.
09.05.2016 **** Russian President Vladimir Putin watches honor guards passing by during a wreath-laying ceremony to mark the 71st anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, at the Tomb of the Unknown Soldier by the Kremlin walls in Moscow, Russia, May 9, 2016. REUTERS/Maxim Shemetov © Reuters/M. Shemetov

Комментарий: Период путинской нестабильности 28.07.2016

Россияне связывали надежды на стабильность с Путиным. Теперь все больше людей считают, что стабильности в стране нет. Заставит ли это их разочароваться во власти? Мнение Игоря Эйдмана.
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