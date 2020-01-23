Игорь Иванов: В ухудшении отношений России с Западом виноваты обе стороны

Бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов объяснил в интервью DW, почему, с его точки зрения, отношения России с Западом сейчас даже хуже, чем в годы холодной войны.
Игорь Иванов и занимавшая в то время пост госсекретаря США Кондолиза Райс на встрече в Москве в 2004 году
В непростой для России период - с 1998 до 2004 годы - Игорь Иванов занимал пост министра иностранных дел РФ. Позднее он был секретарем Совета безопасности, с должности которого попросился в отставку в 2007 году, заявив, что считает выполненной поставленную перед ним задачу по организации работы Совбеза. В 2011 году Иванов стал президентом Российского совета по международным делам. 23 января он выступил в Берлине перед аудиторией немецкой Федеральной академии политики безопасности (Bundesakademie für Sicherheitspolitik), а затем ответил на вопросы корреспондента DW.
Deutsche Welle: Господин Иванов, в своем выступлении вы сказали, что отношения между Россией и Европой сейчас хуже и сложнее, чем в годы холодной войны. Почему вы так считаете?
Игорь Иванов: Потому что в политике и во внешней политике очень важно наличие предсказуемости и ясности в понимании того, что возможно, а что нет. Во время холодной войны было непримиримое идеологическое противостояние двух военно-политических блоков, но все прекрасно понимали, что есть области, в которых необходимо сотрудничество в интересах общей безопасности. Именно в годы холодной войны была подписана основная часть документов в области контроля над вооружениями.
А сейчас в отношениях с Западом все очень размыто, неопределенно, трудно понять, где пропаганда, где популизм, а где реальные проблемы. Нарушены диалоговые механизмы. Позиции излагаются часто через СМИ или твиты, а не на серьезных профессиональных переговорах. Порой там, где нет проблемы, складывается впечатление, что она есть, а там, где есть, мы не замечаем. А потом вынуждены эти реальные проблемы в авральном порядке решать.
- Москва всю вину за ухудшение отношений с Западом на него и возлагает. А что с вашей точки зрения не так делала и делает Россия?
- Вы знаете, как правило, в международных отношениях - когда происходит осложнение, возникают кризисы, когда невозможно договориться - в той или иной степени виноваты обе стороны. Обвинять только одну сторону во всех грехах - не самый лучший путь искать решение. От того, что кто-то виноват на 80 процентов, а кто-то на 20, результат не меняется, ситуация остается прежней. Такая риторика не помогает понять друг друга. Те, кто занимается пропагандой, пусть ею и занимаются, а серьезные политики должны садиться за стол переговоров.
- А кто сейчас Россия и Запад друг для друга? Это враги, противники, конкуренты, партнеры, союзники, просто соседи?
- Этот вопрос я задавал сегодня и задаю всегда, потому что в конечном итоге от этого простого вопроса и простого на него ответа вся политика и определяется. После распада Советского Союза и окончания холодной войны во многих официальных документах, подписанных на высшем уровне (лидерами стран НАТО, России, ЕС), сказано, что мы теперь партнеры и будем вместе бороться с общими угрозами и вызовами. Эти договоры подписаны, и их никто не отменял, не денонсировал…
- … но написать можно что угодно, бумага стерпит.
- Я с вами согласен: одно дело, что написано, а другое - что на практике. Но сегодня ведь даже союзники по НАТО на практике могут становиться если не врагами, то большими оппонентами в спорах по крупным вопросам. Но если мы партнеры, то есть соответствующие механизмы урегулирования возникающих конфликтов или проблем. Как бывший посол в Испании я всегда привожу пример Гибралтара. Эта проблема в отношениях Испании и Великобритании тянется веками, но это не значит, что дело доходит до военного противостояния.
Меня, конечно, могут обвинить в необъективности, но в пользу того, что мы придерживались партнерского подхода, я привожу пример согласия России на транзит натовского вооружения через свою территорию в сторону Афганистана. Это был яркий, показательный жест нашего партнерского подхода. Вы можете себе представить, чтобы сегодня через территорию России направлялось натовское вооружение в какую-нибудь конфликтную точку?
- Нет, не могу. Другой вопрос - о санкциях ЕС против России. Кремль уверяет, что санкции пошли России и отечественному производству только на пользу. Дмитрий же Медведев в интервью российскому ТВ назвал их одной из причин трудного положения, в котором работало его правительство. А что думаете вы?
- Санкции это всегда плохо. И даже не только потому, что они могут иметь негативные последствия для экономики. Санкции - это плохо в первую очередь с точки зрения политики. Когда одна сторона вводит в отношении другой санкции, возникает новый барьер на пути диалога. Когда ты находишься под режимом санкций, ты уже не можешь вести полноценные, равноправные и доверительные переговоры с той стороной, которая использует в своем арсенале такой прием.
- Вы были членом правительства России как раз в то время, когда новый премьер Михаил Мишустин начинал свою политическую карьеру. Вы с ним…
- … Я его не знал и сейчас не знаю.
- А как вы в целом оцениваете состав нового правительства России?
- Я практически никого там не знаю. Наверное, это хорошие специалисты в своей области. Это не политическое, а правительство технократов.
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