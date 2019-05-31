Зять Трампа примет участие в заседании элитного Бильдербергского клуба

Старший советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер 1 июня примет участие в ежегодном заседании элитарного Бильдербергского клуба, объединяющего около 130 влиятельных политиков, бизнесменов и банкиров из США, Европы и Азии. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщило агентство AFP. Фамилия Кушнера значится в списке участников форума.

Конференция в этом году проходит с 30 мая по 2 июня в курортном городе Монтрё на западе Швейцарии. Среди ее анонсированных тем - стабильность стратегического миропорядка, будущее Европы, вопросы изменения климата и устойчивого развития, проблемы взаимоотношения с Россией и Китаем.

Кроме того, участники обсудят перспективы выхода Великобритании из состава ЕС, этические проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта, применение соцсетей в военных целях, а также значение космоса и борьбу с киберугрозами.

Содержание встреч держится в секрете

Заседания клуба проводятся с 1954 года, он предназначен для укрепления диалога между США и Европой. На этих встречах действует так называемое правило "Чатем-хауса" (Chatham House Rule), согласно которому участникам запрещено разглашать содержание бесед и детали выступлений. Этот принцип, утвержденный Королевским институтом международных отношений ("Чатем-хаус") в 1927 году, призван способствовать откровенности мнений и обсуждений.



Каждый год к участию в заседании клуба приглашаются журналисты, но в прессе освещение мероприятия не допускается.

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