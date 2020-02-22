Зоряна Скалецкая в карантине в Новых Санжарах: о быте, здоровье и протестах

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая 21 февраля прибыла в Новые Санжары, чтобы провести две недели в условиях карантина с эвакуированными из Китая украинцами, рассказала в интервью DW, в каких условиях она живет и как принималось это решение.

Deutsche Welle: Госпожа Скалецкая, вы сейчас находитесь в Новых Санжарах. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация в санатории и как проходит ваш день?

Зоряна Скалецкая: День начался уже в семь часов утра с СМС-сообщений, связанных с принятием определенных решений - как локально здесь, так и из Киева. Хотя на самом деле я рассчитывала, что суббота - нерабочий день. Что у меня будет время изучить бумаги, которые я с собой взяла, или почитать книжку. На самом деле сейчас уже - обед, а я даже примерно не имела возможности прикинуть, за которую стопку бумаг взяться, потому что была на телефоне, решала определенные вопросы. Принимали решения с теми, кто за пределами санатория. Я знаю, наблюдаю с балкона за перемещениями, за тем, что происходит, как осуществляется ограждение территории. Как нацгвардейцы выполняют свою работу. Такой вот интенсивный день.

- Вы сейчас находитесь в комнате, палате или в рабочем кабинете? Как вы опишете свою комнату?

Душевая комната в номере Зоряны Скалецкой

- Одновременно все в одном. Здесь и компьютер, и документы, которые я взяла для работы. Это комната, такая вот обычная комната в санатории. У меня в общежитии примерно такая же была. Главное, чтобы все работало, а красиво ли - вопрос второстепенный. Здесь у меня книги, три кровати на случай размещения трех человек. В ванной тоже обычные простые условия. Холодильник я не включала в розетку, не знаю, будет ли в этом необходимость. И телевизор тоже не включала.

- Давайте поговорим о вашем решении провести 14 дней в условиях карантина вместе с эвакуированными. Вы, наверное, знаете, что общественность разделилась на два лагеря: одни поддерживают, другие категорически против. Как Вы прокомментируете настроения людей?

- Решение было непростым, но все наши эпидемиологи, которые имеют многолетний опыт контроля за эпидемической ситуацией в Украине, знают, что надо делать и как все организовать. Я убеждена, что за ленточным ограждением вокруг санатория безопасно. В помещении тоже серьезной, значительной угрозы для здоровья нет. В публичном пространстве постоянно подрывается доверие к государственным деятелям, к государству, к принимаемым решениям. Постоянно ставится под сомнение работа. Мы, например, информируем, что у нас есть тест-системы (для выявления коронавируса. - Ред.) и в случае необходимости мы их используем. А в СМИ потом читаем: министр сказала, что есть тест-системы, однако мы сомневаемся...

Как мы можем еще продемонстрировать, если не на своих действиях? Чтобы не было манипуляций, искажений, лучший способ - показывать изнутри, как мы придерживаемся противоэпидемических мер, что здесь все безопасно, не говоря уже о том, что за ленточным ограждением и на территории санатория тоже безопасно. Я надеюсь, что это будет способствовать тому, что настроения успокоятся.

- Вы обсуждали это решение с президентом Владимиром Зеленским или с премьер-министром Алексеем Гончаруком?

- Да, и с премьер-министром, и с президентом.

- Это они вам посоветовали его принять, или это была ваша идея? Как все происходило?

- Скажем так, это была идея, скорее не рабочая, а творческая. Но спустя некоторое время она перестала быть просто идеей, а трансформировалась в решение.

- Владимир Зеленский на нее повлиял?

- Нет, на самом деле, нет. Я думаю, что идея исходила от нас. А все вопросы, связанные с дальнейшим воплощением этой идеи, мы, конечно, согласовывали сначала с премьером, а затем и с президентом.

- Украина в последнее время постоянно фигурирует в иностранных СМИ в контексте таких нетипичных проблем и новостей. И сейчас все обсуждают, что министр здравоохранения проводит 14 дней вместе с эвакуированными из Китая украинцами. Кто-то говорит, что это шоу, кто-то - что это правильное решение. Чего для вас в этом решении больше?

- Я к шоу в принципе отношусь очень критически, и даже лишнее включение в эфир, демонстрация того, как я живу, отвлекает меня от реального процесса. Для меня реальный процесс - это контакты сегодня с заместителями по Skype и телефонные разговоры, которые тоже имели место. Поэтому с точки зрения места пребывания, конечно, комфортнее было бы находиться в Киеве - в плане встреч, совещаний и контактов. Но мы можем обходиться Skype и телефоном. На самом деле, во-первых, идея была показать людям уверенность в наших действиях. Во-вторых, я думаю, что это пример для тех, кто здесь находится. Это будет для них определенным показателем того, что о них думают, заботятся и делают все необходимое, если даже я доверяю этим мерам и средствам. Сейчас существуют трудности организационного порядка с моими визитами к эвакуированным.

- То есть, чтобы мы понимали, они находятся в отдельном помещении?

- Они размещены на других этажах этого здания. Я - на четвертом этаже, они на втором и третьем. Эпидемиологи строго относятся к вопросу контактов, и каждый раз должны быть учтены все правила и процедуры.

- Появилась информация, что вы покинули санаторий. Это фейк?

- На самом деле, когда мы приехали в четверг, то до трех ночи решали все организационные вопросы. И в контакт с людьми или с членами экипажа мы не вступали. Мы находились на территории, вход на которую не ограничен. И, учитывая пожелания местных, решили выяснить еще некоторые вопросы. Относительно неудовлетворенности медицинской помощью и наличия масок... В три часа ночи уже было поздно, и мы собрались утром с управлением департамента здравоохранения и провели несколько разговоров относительно готовности заведений. То есть мы урегулировали несколько вещей, вопросов, поручений о работе коммунальных аптек, чтобы были маски. И после этого я поняла, что уже готова заходить в заведение, чтобы войти в контакт с экипажем. Потому что, войдя в контакт с экипажем, я уже бы не могла такие совещания проводить.

- Экипаж - это кто?

- Экипаж - это три команды, которые, собственно, были в самолете: капитаны, бортпроводники, техник, который с ними, и они дружно держатся вместе в одном доме и поддерживают друг друга.

- Этот случай показал вам как министру проблему, которая есть в украинской медицине, а именно отсутствие в Украине помещения, где есть вентиляция, канализация, водоснабжение закрытого цикла? Мы видим, что нелегко было найти помещение.

- На самом деле было нелегко найти помещение по некоторым другим причинам, не связанным со здравоохранением. Мы не искали медицинские учреждения, где оказывается медицинская помощь - это нецелесообразно, поскольку у нас все здоровые люди. И практика многих стран, где использовали военные базы или больницы, у нас не сработала. Мы вели разговоры с Минобороны, но на сегодня у нас состояние войны, и все такие заведения заняты ранеными или используются для реабилитации. Мы искали места для проживания. Действительно, были требования найти места для проживания, имеющие обособленные сточные воды, для того чтобы можно было их обеззараживать. И у нас есть такие заведения. Это был один из критериев отбора. А второй: чтобы они (эвакуированные. - Ред.) жили в отдельном помещении и не имели контакта с другими посетителями. И такие заведения есть, но сейчас они законсервированы на зиму, потому что работают только летом как санатории, принимающие отдыхающих, поэтому зимой не были готовы нас принять. И были другие санатории, которые принимают сейчас посетителей и обособленных домов они не имеют. Поэтому сложно было найти отдельное здание, пустующее, но готовое: с отоплением, с работниками и так далее. И это большая проблема. В Сингапуре был отель. И там владелец освободил все этажи и больше никого туда не пускал. То есть идет речь о проживании здоровых людей определенное количество дней.

- В сети появилось видео, которое распространяла одна эвакуированная, о том, что ее в душе ударило током. И условия не очень хорошие...

- Это только в одном номере, это не массовая история. Сегодня мы решаем этот вопрос: перевести в другие комнаты, или заменить бойлер. А что касается условий, то они обычные для большинства украинцев. Если брать для сравнения гостиницы или Европу, то они отличаются от того, как живет большинство украинцев в своих квартирах: это чистые стены, чистый пол, нет дырок в стене. Если еще об условиях, то у меня в номере не отрегулированы двери на балкон, из них продувает. Но это быстро решается: или подложить одеяльце, чтобы не дуло, или подкрутить.

- К спартанским условиям проживания добавляется спартанское питание?

- Да, картошка, котлетка, яичко, два кольца огурчика. Все это видели в санаториях. Единственное, что не подают на тарелке, а подают в коробочке, чтобы было упаковано.

- Тот инцидент в Новых Санжарах с жителями, которые были против приезда украинцев из Китая - это недоработки министерства здравоохранения в плане информирования людей?

- Первое, что я скажу: информирование и о коронавирусе, и о его особенностях, и состояние заболеваемости в Украине, и о том, как будем осуществлять эвакуацию - мы проводили довольно много брифингов. Хотя всегда можно сказать, что их было мало. Но меня всегда удивляло, почему в СМИ они расходились так плохо. То есть никому не было интересно превентивно информировать население, а каналы информирования, такие как пресс-конференции, брифинги или сайт - не все заходят и читают. Вторая история: мы говорили, что это безопасно, мы предприняли все необходимые меры, но то, что люди говорили на улицах - что надо сжечь, что все вымрут ... Это не то, что мы говорили. Это явно было затягивание людей в странные сообщения, которые неизвестно кем передавались.

А еще я слышала от правоохранителей, что многие жители говорили, что они не знают многих в этой толпе. Но это же маленький городок и все друг друга знают в лицо. И когда в толпе половина агрессивно настроенных была им неизвестна и они не знали, кто эти люди ... Я думаю, что это еще один знак вопроса, кто на самом деле бросался, кто нападал, и кто на самом деле подстрекал. На сегодня мы имеем поддержку Красного Креста в коммуникациях, их волонтеры общаются, в том числе здесь. Они приехали, чтобы еще и еще раз рассказывать людям лично, потому что так случилось, что не верят, возможно, не только государственной власти, но и СМИ. И один на один, если волонтер лично будет рассказывать, они лучше воспримут.

- В течение этих двух недель вы будете общаться с эвакуированными?

- Так я планирую, но только тогда, когда эпидемиологи скажут, что все хорошо.

- На данный момент как все себя чувствуют?

- То, о чем меня информировали медицинские работники, у всех температура в пределах нормы, и у меня в том числе, нет никаких жалоб, связанных с симптоматикой. Поэтому мы надеемся, что такое положение будет и впредь.

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