Золотые купола и Горбачев: продается самый странный дворец Германии

"Уникальный, роскошный, захватывающий дух и сказочно красивый" - именно так на сайте по продаже недвижимости описали, выставленный на продажу "Дворец колоколов"(Glоckenpalast). Удивительно, но это причудливое здание, напоминающее одновременно и русский православный храм, и монастырь, находится не в роccийской, а в немецкой глубинке - городке Гифхорн в Нижней Саксонии.

В Германии это вычурное здание ассоциируется с Михаилом Горбачевым, который в свое время поддержал идею его строительства. Дворец должен был стать частью проекта по созданию культурного центра "Мост", состоящего из комплекса построек, выполненных в старорусском стиле. Однако после долгих лет реализацию этой идеи сложно назвать успешной.

Любитель мельниц и России

Владелец "Дворца колоколов" Хорст Вробель

Автор и владелец комплекса - 85-летний немецкий дизайнер, декоратор и коллекционер Хорст Вробель (Horst Wrobel). В Гифхорне он основал международный музей ветряных и водяных мельниц, где находятся 16 экспонатов из разных стран мира. По соседству с музеем расположен и дворец.

Территория с искусственными озерами и ухоженными лужайками, на которой сейчас музей, много лет назад выглядела совершенно иначе. Работая над созданием музея, немец облагородил местность, где также находится его дом вместе с мастерской. Картины, коллекция поездов для игрушечной железной дороги, вместе с наградами и фотографиями, выставленными на стеллажах, делают жилище Вробеля также отчасти напоминающим музей.

"Дворец колоколов" (Glockenpalast) в Гифхорне

Еще до падения Берлинской стены у Хорста Вробеля появилась идея найти для своего музея одну из мельниц из тогдашнего Советского Союза. Выбор пал на ту, которую ему предложил украинский город Корсунь-Шевченковский. Мельница "Наташа" - один из экспонатов музея, положила начало страстному увлечению Вробеля странами Восточной Европы. Вначале он даже хотел построить дворец в Украине.

"У меня был план построить "Дворец колоколов" в украинском городе Корсунь-Шевченковский. Однако после двухлетней борьбы результата я так не добился, а лишь потратил деньги на поездки", - рассказывает Вробель.

Знакомство с Горбачевым и грезы о мастерских

Неудачные попытки реализовать свой план в Украине не остановили директора музея. Он решил, что такой дворец можно построить и в Германии, на территории своего же музея мельниц. Взяв макет дворца, изначально приготовленный для Украины, он отправился в Москву.

На крыше дворца установлен облегченный макет Царь-колокола

Там, рассказав о своих планах Михаилу Горбачеву, Вробель заручился его поддержкой. Горбачев вместе со своей женой Раисой в 1996 году заложил первый камень в фундамент здания. С того момента строительство дворца затянулось на долгие 16 лет.

Деревянный дворец, представляющий собой смесь нескольких архитектурных стилей, был открыт лишь в 2013 году. На крыше здания Вробель установил облегченный макет самого тяжелого колокола в мире - Царь-колокола 1730 года, оригинал которого находится в Кремле.

Изначально "Дворец колоколов" задумывался как место для обучения и встреч художников и ремесленников. Вробель хотел, чтобы мастера из стран Западной и Восточной Европы встречались во дворце, работали в мастерских и обменивались опытом. Однако эта идея так и не была реализована.

Здание ввели в эксплуатацию в 2013 году

Сейчас витиеватое сооружение открыто для посетителей. Стоимость входного билета - 10 евро. Мастерских с работающими в них людьми из разных стран здесь не найдешь. Вместо этого гостям предлагается посетить выставочные залы с картинами, иконами и декоративными изделиями, а также выставку, посвященную деятельности Горбачева. Есть здесь и колокололитейный цех. Правда, ни одного колокола пока здесь так и не отлили, так как, по словам владельца, мастера, готового этим заняться, не нашлось.

Цена дворца - пара миллионов

Вробель, к сожалению, не добился успеха, на который рассчитывал во время строительства дворца. Из-за нерентабельности проекта немец решил продать здание.

Сейчас на немецких порталах недвижимости "Дворец колоколов" продается по минимальной цене в 4,8 миллиона евро.

Среди причин продажи владелец дворца называет недостаток денег и времени для его содержания. "Проектом должны заниматься молодые люди с новыми идеями. Мы заложили здесь основу для того, чтобы между Востоком и Западом больше никогда не было войны. Лучший способ достичь мира - сделать это через искусство и культуру", - считает Вробель.

Пока покупателя так и не нашли, хоть Вробель говорит, что отдал бы дворец бесплатно, если бы нашелся тот, кто был бы также увлечен его идеей. Городская администрация интерес к необычному объекту также не проявила, чем расстроила и разочаровала владельца "русского" дворца.

Когда во дворце бывают посетители, Хорст Вробель с гордостью его показывает и верит, что однажды найдет нового владельца для созданного им причудливого островка России посреди Германии.

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