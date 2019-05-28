Золото египетских фараонов (фотогалерея)

Ювелиры Древнего Египта первыми научились работать с золотом. Результаты поразительны. В этом можно убедиться, познакомившись с украшениями, найденными в гробницах фараонов.
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