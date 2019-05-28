 Золото египетских фараонов (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.05.2019

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Культура и стиль жизни

Золото египетских фараонов (фотогалерея)

Ювелиры Древнего Египта первыми научились работать с золотом. Результаты поразительны. В этом можно убедиться, познакомившись с украшениями, найденными в гробницах фараонов.

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    Богиня неба и любви

    Хатор была одной из самых почитаемых в Древнем Египте богинь. Ей поклонялись как "небесной корове", родившей Солнце. В египетской мифологии Хатор считалась богиней неба, любви, красоты, женственности, плодородия, музыки и веселья. Этот золотой амулет - набалдашник жезла, посоха, который когда-то держал в руках правитель или жрец эпохи Птолемеев (IV-I век до н. э.)

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    На груди фараона

    Нагрудное украшение - пектораль - носил во времена Рамзеса IV (ок. 1150 года до н. э.), скорее всего, сам фараон. Гриф-стервятник был символом богини, оберегавшей царствующую династию, а далеко распахнутые крылья должны были укрыть мумию умершего фараона, спасти ее от тлена. Рамзес IV правил недолго, всего 6 лет, но оставил уникальный папирус, очень много рассказывающий о жизни в Древнем Египте.

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    Перстень Нефертити

    Золотой перстень - одно из множества драгоценных украшений, принадлежавших легендарной Нефертити, супруге фараона 18-й династии Эхнатона. На перстне изображена она сама, сидящая на троне. На голове Нефертити - корона, в руках - опахало. Все это царственные символы. То, что с ними изображен не фараон, а его "главная жена", показывает, какой властью обладала Нефертити.

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    Прекрасная пришла

    Имя Нефертити переводится как "Прекрасная пришла". Высокие скулы, миндалевидные глаза, чувственные губы, лебединая шея, - среди всех древних красавиц, пожалуй, лишь Нефертити столь точно соответствует современному эстетическому идеалу. Ее бюст, найденный в 1912 году экспедицией немецкого археолога Людвига Борхардта, хранится в Новом музее Берлина. Но тело Нефертити, ее мумию, до сих пор не нашли.

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    Рядом с богами

    Это филигранное золотое ожерелье с бусинками из фаянса длиной 48 см в Древнем Египте, очевидно, носила царственная особа. Его изготовили придворные ювелиры примерно в 1550 году до н. э. Египтяне той эпохи считали, что у богов - золотая кожа. Фараоны и члены их семей этим похвастаться не могли, зато старались носить как можно больше золотых украшений, таким образом пытаясь "сравняться" с богами.

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    Брат великого Хеопса

    6-сантиметровая фигурка фараона Хафра - самая древняя из дошедших до нас золотых статуэток Древнего Египта. Хафра (или Хефрен), правивший около 4500 лет назад, был, скорее всего, братом и преемником великого Хеопса. Пирамида, внутри которой он погребен, стоит рядом с пирамидой Хеопса. Энергичный шаг, руки, сжатые в кулаки, стали с тех пор классическими деталями изображений египетских фараонов.

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    Чья пирамида выше?

    На этом снимке пирамида Хафра (Хефрена) - в центре. Справа от нее - пирамида Хеопса или, как ее еще называют, Великая пирамида Гизы. Так как она стоит в глубине, то кажется даже меньше пирамиды Хафра, но на самом деле она выше, правда, всего на два метра. Ее высота - около 146 метров, а высота пирамиды Хафра - около 144 метров.

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    Увековеченный чиновник

    Кроме золотых украшений, выставка "Золото фараонов", которая проходит в музее "Фёльклингер Хютте", показывает множество других уникальных артефактов из Древнего Египта. Среди 170 экспонатов - запечатанный флакон с духами двухтысячелетней давности и эта статуя Меримозе - высокопоставленного чиновника эпохи Аменхотепа III, правившего в 1388-1351 годах до н. э. Выставка продлится до 24 ноября.

    Автор: Ефим Шуман


  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    Богиня неба и любви

    Хатор была одной из самых почитаемых в Древнем Египте богинь. Ей поклонялись как "небесной корове", родившей Солнце. В египетской мифологии Хатор считалась богиней неба, любви, красоты, женственности, плодородия, музыки и веселья. Этот золотой амулет - набалдашник жезла, посоха, который когда-то держал в руках правитель или жрец эпохи Птолемеев (IV-I век до н. э.)

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    На груди фараона

    Нагрудное украшение - пектораль - носил во времена Рамзеса IV (ок. 1150 года до н. э.), скорее всего, сам фараон. Гриф-стервятник был символом богини, оберегавшей царствующую династию, а далеко распахнутые крылья должны были укрыть мумию умершего фараона, спасти ее от тлена. Рамзес IV правил недолго, всего 6 лет, но оставил уникальный папирус, очень много рассказывающий о жизни в Древнем Египте.

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    Перстень Нефертити

    Золотой перстень - одно из множества драгоценных украшений, принадлежавших легендарной Нефертити, супруге фараона 18-й династии Эхнатона. На перстне изображена она сама, сидящая на троне. На голове Нефертити - корона, в руках - опахало. Все это царственные символы. То, что с ними изображен не фараон, а его "главная жена", показывает, какой властью обладала Нефертити.

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    Прекрасная пришла

    Имя Нефертити переводится как "Прекрасная пришла". Высокие скулы, миндалевидные глаза, чувственные губы, лебединая шея, - среди всех древних красавиц, пожалуй, лишь Нефертити столь точно соответствует современному эстетическому идеалу. Ее бюст, найденный в 1912 году экспедицией немецкого археолога Людвига Борхардта, хранится в Новом музее Берлина. Но тело Нефертити, ее мумию, до сих пор не нашли.

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    Рядом с богами

    Это филигранное золотое ожерелье с бусинками из фаянса длиной 48 см в Древнем Египте, очевидно, носила царственная особа. Его изготовили придворные ювелиры примерно в 1550 году до н. э. Египтяне той эпохи считали, что у богов - золотая кожа. Фараоны и члены их семей этим похвастаться не могли, зато старались носить как можно больше золотых украшений, таким образом пытаясь "сравняться" с богами.

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    Брат великого Хеопса

    6-сантиметровая фигурка фараона Хафра - самая древняя из дошедших до нас золотых статуэток Древнего Египта. Хафра (или Хефрен), правивший около 4500 лет назад, был, скорее всего, братом и преемником великого Хеопса. Пирамида, внутри которой он погребен, стоит рядом с пирамидой Хеопса. Энергичный шаг, руки, сжатые в кулаки, стали с тех пор классическими деталями изображений египетских фараонов.

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    Чья пирамида выше?

    На этом снимке пирамида Хафра (Хефрена) - в центре. Справа от нее - пирамида Хеопса или, как ее еще называют, Великая пирамида Гизы. Так как она стоит в глубине, то кажется даже меньше пирамиды Хафра, но на самом деле она выше, правда, всего на два метра. Ее высота - около 146 метров, а высота пирамиды Хафра - около 144 метров.

  • Выставка Золото фараонов

    Золото фараонов Древнего Египта

    Увековеченный чиновник

    Кроме золотых украшений, выставка "Золото фараонов", которая проходит в музее "Фёльклингер Хютте", показывает множество других уникальных артефактов из Древнего Египта. Среди 170 экспонатов - запечатанный флакон с духами двухтысячелетней давности и эта статуя Меримозе - высокопоставленного чиновника эпохи Аменхотепа III, правившего в 1388-1351 годах до н. э. Выставка продлится до 24 ноября.

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:

  • В поисках гробницы Нефертити

    В поисках первой красавицы мира

    В ожидании сенсации

    Подземное захоронение фараона Тутанхамона, роскошный склеп которого сохранился практически нетронутым до наших дней, скрывает, по мнению Николаса Ривза, еще одну сенсацию. Британский египтолог предполагает, что за стеной гробницы под номером "KV62", скрываются не известные до сих пор усыпальницы. В одной из них ученый рссчитывает обнаружить мумию Нефертити.

  • В поисках гробницы Нефертити

    В поисках первой красавицы мира

    Бесследно исчезнувшая

    "Главная жена" древнеегипетского фараона XVIII династии Эхнатона, Нефертити была, согласно одной из гипотез, мачехой Тутанхамона. Ее захоронение в гробнице приемного сына представляется вполне возможным. До сих пор ученым не удавалось найти никаких следов последнего упокоения царицы, которую мир знает по скульптурному изображению в Египетском музее Берлина.

  • В поисках гробницы Нефертити

    В поисках первой красавицы мира

    С помощью радара

    Министр по делам древностей Египта Мамдух Эль-Дамати (второй слева) и Николас Ривз (второй справа) посетили 29 сентября захоронения фараонов в Луксоре. Британский ученый получил разрешение на исследование в Долине Царей в Египте с помощью специального радара, чтобы проверить теорию о существовании тайной усыпальницы Нефертити в гробнице фараона Тутанхамона.

  • В поисках гробницы Нефертити

    В поисках первой красавицы мира

    Захоронение KV62

    Тутанхамон правил в Древнем Египте в XIV веке д.н.э. и умер в возрасте 19 лет. Его гробницу обнаружили в 1922 году британский египтолог Говард Картер (фото) и археолог-любитель лорд Карнарвон. Захоронение сохранилось почти нетронутым грабителями, в отличие от многих других усыпальниц фараонов в Долине Царей в Египте.

  • Посмертная маска Тутанхамона

    В поисках первой красавицы мира

    Пока только предположение

    Наличие в усыпальнице 19-летнего фараона (на снимке - его посмертная маска)скрытых дверей, ведущих в другие помещения, еще не означает, конечно, что в них покоится царица Нефертити. Однако Николас Ривз, опытный специалист по истории Древнего Египта, уверен, что его гипотеза подтвердится и что он найдет тело древней царицы.

  • Долина Царей

    В поисках первой красавицы мира

    "Город мертвых" в пустыне

    Пирамиды, сооружавшиеся во времена Древнего и Среднего царства, несмотря на свои размеры, не устояли перед грабителями. Поэтому фараоны XVIII династии Нового царства сменили место и способ захоронения. Со времен Тутмоса I. египетских фараонов хоронили в пустыне, в долине у подножия гор к западу от Фив (нынешний Луксор). В 1979 году Долина Царей была внесена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

  • Нефертити из кварца

    В поисках первой красавицы мира

    Эхнатон и Нефертити

    Отцом Тутанхамона был Аменхотеп IV, принявший имя Эхнатон в ходе религиозной реформы, отменившей многобожие в Древнем Египте. "Универсальный" богом был для Эхнатона Атон, которого представляли в виде диска или шара, испускающего лучи, с руками, дарующими жизнь. Кварцевый бюст на фото долгое время считали изображением самого Эхнатона. Теперь ученые доказали, что это его супруга Нефертити.

  • Барельеф с изображением Эхнатона, Нефертити и их детей

    В поисках первой красавицы мира

    Царская семья

    Доказанным считается, что Нефертити играла исключительно важную роль в религиозной жизни Египта того времени. Она сопровождала своего супруга во время жертвоприношений и религиозных празднеств. Любовь царской четы была для придворных художников одним из основных сюжетов: царственных супругов изображали открыто демонстрирующими свои чувства и даже целующимися.

  • Бюст Нефертити в Египетском музее в Берлине

    В поисках первой красавицы мира

    Прекрасная пришла

    Легенды рассказывают, что Египет никогда ранее не порождал такой красавицы. Ее имя означает "Прекрасная пришла". Нефертити считалась живым воплощением животворящей силы солнца, дарующей жизнь. Но у царицы не было сына - наследника престола, что, возможно, привело к ухудшению взаимоотношений внутри царской семьи.

  • На месте раскопок, где была найден бюст Нефертити

    В поисках первой красавицы мира

    "Второе рождение" Нефертити

    Знаменитый бюст Нефертити был найден 6 декабря 1912 года во время раскопок в египетском поселении Амарна, в руинах древнего города Ахетатона, построенного фараоном Эхнатоном. Бюст обнаружили в мастерской скульптора Тутмоса, и он хорошо сохранился в слое песка. По оценкам археологов, скульптурному портрету красавицы-царицы более трех тысяч лет. С 1913 года сокровище хранится в Берлине.

  • В поисках гробницы Нефертити
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    Спонсор раскопок

    Археологической экспедицией, которой посчастливилось найти бюст Нефертити, руководил немец Людвиг Борхардт. Но ключевую роль в судьбе Нефертити - одного из известнейших в мире музейных экспонатов - сыграл прусский еврей Джеймс Симон, богатый торговец и страстный любитель искусства. О нем рассказал недавно снятый документальный фильм

  • Нефертити в Египетском музее в Берлине

    В поисках первой красавицы мира

    100 лет в Берлине

    Джеймс Симон спонсировал археологические раскопки в Египте, в результате которых была найдена Нефертити. Вывезенный из Египта бюст некоторое время простоял в вилле Джеймса Симона. Затем меценат заказал две копии. Одну он оставил себе, вторую подарил кайзеру, а оригинал передал в художественное собрание прусского королевского дома. Так в Берлине оказался уникальный музейный экспонат.

  • Незаконченая гипсовая модель бюста Нефертити, найденная в ходе раскопок в Египте

    В поисках первой красавицы мира

    Пластическая операция?

    Не так давно было обнаружено, что бюст Нефертити, хранящийся в Берлине и признанный эталоном египетской красоты, был подвержен "пластической операции". Как показала компьютерная томография скульптуры, проведенная в 2007 году в Берлинском институте визуальных исследований (Berliner Imaging Science Institute), скульптура носит следы позднего вмешательства.

  • Бюст Нефретити в Берлине

    В поисках первой красавицы мира

    Эталон красоты

    Пока остается неизвестным, было ли первоначальное изображение Нефертити приукрашено или просто подправлено, чтобы стать более похожим на оригинал. Доказать это может только исследование мумии самой Нефертити - если она, конечно, будет обнаружена.

    Автор: Элла Володина


 

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Контекст

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Золото фараонов Древнего Египта

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В поисках первой красавицы мира

До сих пор археологам не удавалось найти место захоронения Нефертити - древнеегипетской царицы, признанной одной из самых красивых женщин в мире. На след вышел британский ученый в Долине фараонов. (02.10.2015)  

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