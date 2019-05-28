Золото египетских фараонов (фотогалерея)

Золото фараонов Древнего Египта

Чья пирамида выше?

На этом снимке пирамида Хафра (Хефрена) - в центре. Справа от нее - пирамида Хеопса или, как ее еще называют, Великая пирамида Гизы. Так как она стоит в глубине, то кажется даже меньше пирамиды Хафра, но на самом деле она выше, правда, всего на два метра. Ее высота - около 146 метров, а высота пирамиды Хафра - около 144 метров.