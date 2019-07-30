Зов Припяти: зачем Нацгвардия Украины тренируется в чернобыльской зоне

"Просто в городе проводятся военные учения", - объясняет экскурсовод туристам из Германии и Канады, которые с удивлением разглядывают дырки от пуль в витрине кафе "Припять", что на набережной одноименного заброшенного города. Во время туров в чернобыльскую зону гиды всякий раз вынуждены говорить туристам, большинство из которых иностранцы, что пулевые отверстия на исторических зданиях в центре эвакуированного города оставили не сталкеры во время охоты на мутантов и зомби, а бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) во время стрельб.

Таинственные стрельбы в Припяти

В Украине о тренировках нацгвардейцев на загрязненной радионуклидами местности известно немногим. Редкие упоминания о стрельбах в Припяти можно встретить на интернет-ресурсах так называемых "сталкеров" - людей, практикующих нелегальный туризм в зону отчуждения. А едва ли не единственное сообщение о них в официальных СМИ появилось в конце января 2018 года и является ссылкой на пост в Facebook директора компании "Чернобыль-тур" Ярослава Емельяненко. "Говорят, снова будут стрелять. Город Припять закрыт. Без каких-либо предупреждений. Туристов не пустили на локацию, за посещение которой они заплатили деньги. А некоторые только ради этого и прилетели в Украину", - пожаловался он.

Иностранные туристы в зоне отчуждения в городе Припять

На сайтах Нацгвардии и МВД Украины информации о стрельбах в Припяти не найти. Впрочем, на странице госпредприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения", которое отвечает, в частности, за допуск туристов в чернобыльскую зону, можно найти датированное 22 мая этого года сообщение о том, что 30 мая Припять будет закрыта для посещения "в связи с проведением режимных мероприятий". По нашей информации, именно в этот день в Припяти в последний раз проводились учения Нацгвардии.

В ее пресс-службе НГУ, куда DW обратилась за комментарием, вопрос о том, когда последний раз проходили учения в чернобыльской зоне, оставили без ответа. Но при этом подтвердили, что бойцы Нацгвардии действительно время от времени тренируются в Припяти, поскольку в Украине отсутствуют специально подготовленные для этого учебные объекты. "Именно поэтому, реализуя план министра внутренних дел касательно деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", по согласованию с администрацией зоны отчуждения в городе Припять периодически осуществляется подготовка подразделений Национальной гвардии Украины к ведению боевых действий в городе", - сказано в ответе на запрос DW.

Граффити на стенах домов нацгвардейцы используют в качестве мишеней

"Механизм малых шагов", на который ссылаются в НГУ, министр внутренних дел Арсен Аваков представил летом 2018 года в качестве альтернативы минским договоренностям, которые, по мнению министра, себя исчерпали. Впрочем, ни юридической силы, ни дипломатического признания эта стратегия мирного урегулирования, которая предусматривает, в частности, привлечение к решению конфликта международной миротворческой миссии, так и не получила.

(Не)оправданный риск для нацгвардейцев?

Как нас заверили в Нацгвардии, во время учений в Припяти бойцы соблюдают правила безопасности "наравне с участниками экскурсионных туров", а после стрельб экипировка и техника проверяется на радиоактивное загрязнение. Впрочем, касательно безопасности тренировок в загрязненной радионуклидами Припяти с ее аварийными зданиями у экспертов имеются сомнения - как и в отношении безальтернативности места для таких учений.

Тарас Чмут

Руководитель "Украинского военного центра", редактор сайта "Украинский военный портал" Тарас Чмут считает, что безопасным полигоном оставленный жителями город Припять назвать нельзя. "Может случиться какой-то обвал, мы не знаем, что там может быть под ногами - военные могут пораниться во время тренировок, - указывает он. - Конечно, мы можем говорить, что учения должны проходить в условиях, максимально приближенных к боевым. Но при этом военные не должны гибнуть во время таких учений. К тому же, это все-таки зона радиоактивного поражения".

По словам Чмута, инфраструктура для отработки городского боя имеется, например, на Яворовском полигоне неподалеку от Львова. Есть и другие площадки для тренировок, хоть и менее современные, добавляет эксперт. По его мнению, альтернативой Припяти мог бы стать заброшенный населенный пункт Орбита, что в Черкасской области. Орбита, как и Припять, должна была стать городом энергетиков. Однако строительство Чигиринской АЭС, которую должны были обслуживать жители нового города, было прекращено в конце 80-х годов после чернобыльской аварии. В Орбите, как и в Припяти, есть нежилые многоэтажки, но зато нет радиации.

Учения Нацгвардии - угроза для сталкеров

Потенциальную опасность стрельбы в Припяти несут и для нелегальных туристов в зону отчуждения, которых в покинутый город наведывается немало. В Нацгвардии на соответствующий вопрос DW ответили, что накануне учений проводится проверка помещений, а также оповещение через громкоговорители.

Впрочем, возможность проверки всех квартир в заброшенном городе, в котором до аварии проживало 50 000 человек, вызывает большие сомнения. Как и то, прислушаются ли к предупреждениям и покинут ли город сталкеры (среди которых есть несовершеннолетние) - вместо того, чтобы остаться и посмотреть на стрельбы.

Учебные стрельбы в потенциальном музее

Критически к военным учениям в Припяти относятся и те, кто выступает за предоставление городу статуса памятного места. Между тем в Нацгвардии DW заверили, что волноваться по этому поводу нечего: "В населенном пункте принимаются меры по недопущению разрушения зданий, используются пулеулавливатели (в виде мешков с песком), стрельба ведется исключительно по заранее подготовленным мишеням". Однако многочисленные пулевые повреждения зданий в центре города доказывают, что это не так. В качестве мишеней используются даже граффити, нарисованные сталкерами.

"Приезжают туристы и видят следы от пуль в окнах, что просто вандализм, - возмущается сотрудник турагентства "Чернобыль-тур "Сергей Мирный, который является инициатором электронной петиции (размещена на сайте президента Украины) о предоставлении объектам Чернобыля статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО. - Это просто показывает нас как дикую страну".

Разделяет его возмущение и известный исследователь Припяти Александр Сирота. "Мы сегодня говорим о том, что Припять - это потенциальное наследие ЮНЕСКО", - говорит общественный активист, который много лет выступает за предоставление Припяти статуса охраняемого объекта - как места крупнейшей в мире техногенной катастрофы. - Как мы можем вообще рассматривать проекты музеефикации этого города, если по центральным зданиям, которые потенциально могут стать памятниками, ведется стрельба?"

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