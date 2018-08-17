Зловещие места Германии

Книга Хеннинга Аубеля (Henning Aubel), как говорит само ее название, посвящена "зловещим местам" в Германии и их истории. Листаешь это прекрасно иллюстрированное издание и невольно поеживаешься: сколько же жуткого, пугающего, загадочного, мистического есть чуть ли по всей стране! Гробницы, откуда пропадают останки захороненных королей, непроходимые леса, крепостные подвалы, пещеры с летучими мышами, замки с привидениями... Одна из глав так и называется: "Не для людей со слабыми нервами".

Но романтичного в книге не меньше, чем страшного, и все это переплетено очень тесно. Как, например, в историях о берлинских подземельях, где сегодня создан музей и проходят экскурсии. Впрочем, это не единственное "зловещее" место в Берлине. Есть и другое, более современное...

Глиникский мост

Этот мост, соединяющий берлинский район Ванзе и город Потсдам, называют "шпионским мостом". Во времена холодной войны он был закрытым пограничным мостом, разделял Западный Берлин и ГДР. И именно здесь проходили обмены арестованными шпионами между советскими и западными спецслужбами.

На Глиникском мосту во время обмена Абеля на Пауэрса

В феврале 1962 года американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, пилота разведывательного самолета U-2, сбитого двумя годами раньше над Свердловском и приговоренного в СССР к десяти годам заключения, обменяли на Глиникском мосту на разоблаченного в США Рудольфа Абеля. Настоящее имя этого советского разведчика - Вильям Генрихович Фишер.

В 1985 году состоялся массовый обмен 23-х арестованных в соцстранах разведчиков и диссидентов на четырех агентов КГБ, раскрытых контрразведками западных стран. Последний обмен - 11 февраля 1986 года - получил особенно широкую известность. Тогда, после демонстраций по всему миру, протестов, требований, петиций и ходатайств видных западных политиков, в Кремле приняли решение отправить на Запад осужденного в СССР на 13 лет диссидента и отказника Натана Щаранского. Его и еще трех человек обменяли на Глиникском мосту на двух чехословацких шпионов, одного советского, одного польского и одного гэдээровского, арестованных в ФРГ.

Сегодня Глиникский мост - обычный мост с интенсивным автомобильным движением, множеством велосипедистов и пешеходов. Его закрывают только тогда, когда здесь снимают фильмы о холодной войне, напоминающие о его мрачном прошлом, - как недавний фильм Стивена Спилберга, который называется "Шпионский мост".

Скала Лорелей

"Скала, исполненная красоты и опасности", - так названа глава книги, посвященная месту в среднем течении Рейна, название которого известно во всем мире. Баллада Генриха Гейне (Heinrich Heine), в которой рассказывается о нимфе Лорелей, расчесывающей свои длинные волосы и заманивающей пением рыбаков, разбивающихся в итоге о скалу, стала одним из самых известных поэтических произведений мировой литературы:

"Девушка в светлом наряде

Сидит над обрывом крутым,

И блещут, как золото, пряди

Под гребнем ее золотым…"

(пер. С. Маршака)

Скала Лорелей на акварели 1873 года

Как совершенно неромантично объясняет Хеннинг Аубель, поворот Рейна вокруг скалы высотой 132 метра и шириной 113 метров издавна считался одним из самых опасных. Здесь русло могучей реки сужается, течение становится особенно быстрым, а под водой скрываются песчаные отмели и острые камни. В общем, ничего удивительного, что еще в Средние века здесь разбивалось немало кораблей и рыбацких лодок. Ответственность за несчастья возложили на нечистую силу. А в 1824 году нечистая сила, благодаря стихотворению Гейне, обрела имя: Лорелей.

Русло Рейна давно углубили, баржи и навигационные приборы сегодня намного надежней, чем в Средние века, но многие моряки, приближаясь к этому месту, крестятся и шепчут тревожно:

"А скалы кругом все отвесней,

А волны - круче и злей.

И, верно, погубит песней

Пловца и челнок Лорелей".

Гамельн и его Крысолов

Факт остается фактом: не то 24, не то 26 июня 1284 года из города Гамельна (сегодня его все чаще называют в России Хамельном, что точнее) загадочным образом пропали 130 детей. Умерли ли они от какой-нибудь эпидемии, которые свирепствовали в ту далекую эпоху, отправились ли в крестовый поход или действительно ушли за Крысоловом под звуки его волшебной дудочки? Точно не известно. Подавляющее большинство склонно верить в красивую легенду, которая стала популярной в XIX веке.

Не пугайтесь: никто сегодня не уводит детей из Гамельна. Но каждый год здесь устраивают спектакль, посвященный легенде.

Согласно этой легенде, городские власти не заплатили обещанное вознаграждение странствующему крысолову, который с помощью своей волшебной дудочки утопил в реке полчища крыс, угрожавших городу. Крысолов решил отомстить и, когда взрослые были в церкви, увел за собой всех детей города старше четырех лет.

Довольно мрачная история (такой она выглядит у братьев Гримм, Гете и Брехта) принесла Гамельну не только славу, но и богатство. Сегодня многие тысячи туристов - немецких и иностранных - приезжают сюда именно из-за легенды о Крысолове. О ней напоминают множество украшений домов, памятники, вывески... А на улице Bungelosenstraße, по которой Крысолов якобы вел детей, запрещено исполнять музыку. Даже во время городских праздников оркестры, участвующие в праздничной процессии, прекращают играть, когда проходят здесь. Исключение делается только для актера, исполняющего роль Крысолова в традиционной инсценировке этой старинной легенды...

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