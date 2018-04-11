Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане - 2018

XXIII зимние Олимпийские игры проходят с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхане.

На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане из-за допингового скандала не принимает участие сборная команда Российской Федерации. 5 декабря 2017 года МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в Играх. Под санкции МОК также пожизненно попал бывший министр спорта РФ Виталий Мутко. Чистым российским атлетам, тем не менее, разрешено выступить на Олимпийских играх, но под олимпийским флагом в статусе "олимпийских спортсменов из России".