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Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане - 2018

XXIII зимние Олимпийские игры проходят с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхане.

На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане из-за допингового скандала не принимает участие сборная команда Российской Федерации. 5 декабря 2017 года МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в Играх. Под санкции МОК также пожизненно попал бывший министр спорта РФ Виталий Мутко. Чистым российским атлетам, тем не менее, разрешено выступить на Олимпийских играх, но под олимпийским флагом в статусе "олимпийских спортсменов из России".

30-04-2010 FILE PHOTO - A man walks behind a logo of Samsung Electronics at the company's headquarters in Seoul April 30, 2010. REUTERS/Jo Yong-Hak/File Photo

Samsung отрицает обвинения в лоббировании заявки на Олимпиаду-2018 11.04.2018

В ходе рассмотрения заявки ряд членов МОК согласились поддержать ее при условии заключения определенных спонсорских соглашений, сообщил южнокорейский телеканал SBS.
20.03.2018, Südkorea, Pyeongtaek: F-16 Kampfflugzeuge der US Luftwaffe landen auf der Osan Luftwaffenbasis. Die Streitkräfte der USA und Südkoreas wollen Anfang April ihre größten jährlichen Militärübungen beginnen. Foto: Hong Gi-Won/Yonhap/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

США и Южная Корея возобновили отложенные военные учения 01.04.2018

Американско-южнокорейские маневры "Молодой орел" были отложены на время Олимпиады и Паралимпиады в Пхёнчхане. Другие ежегодные учения планируется начать через несколько недель.
Germany's Aljona Savchenko and Bruno Massot perform on March 22, 2018 during the Pairs Free figure skating at the the Milano World League Figure Championship 2018, in Milan. / AFP PHOTO / MIGUEL MEDINA (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images)

Алена Савченко: "золотая" немецкая украинка (фотогалерея) 23.03.2018

Немецкая фигуристка, уроженка Украины Алена Савченко стала шестикратной чемпионкой мира. А до этого завоевала олимпийское золото. Яркие моменты ее жизни - в фотогалерее DW.
Ahra KO, dancer, performs in front of the Paralympic Flame during the Closing Ceremony for The Paralympic Winter Games, PyeongChang, South Korea, Sunday 18th March 2018. OIS/IOC/Joel Marklund/Handout via REUTERS

Паралимпийцы из России стали вторыми в общем зачете 18.03.2018

Паралимпиада в Пхёнчхане завершилась. На счету спортсменов из России, выступавших из-за допингового скандала как "нейтральные атлеты", - 24 награды. Первое место в общем неофициальном зачете заняла сборная США.
3317172 03/10/2018 Anna Milenina (Russia) during the 6km race in the women's LW 2-9 (standing) class biathlon at the 12th Paralympic Winter Games in Pyeongchang, South Korea. Grigory Sysoev/Sputnik Foto: Grigory Sysoev/Sputnik/dpa |

Спортсменки из РФ выиграли еще два золота Паралимпиады 16.03.2018

Анна Миленина и Михалина Лысова выиграв забеги биатлонисток. Официально сборная РФ не допущена на Паралимпиаду-2018.

13.03.2018+++ PYEONGCHANG, SOUTH KOREA - MARCH 13, 2018: Andrea Eskau of Germany comes first in a women s 10km sitting biathlon race at the Alpensia Biathlon Centre as part of the 2018 Winter Paralympic Games. Vladimir Smirnov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS077665

Немецкие биатлонисты завоевали два золота на Паралимпиаде в Пхёнчхане 16.03.2018

Немецкие биатлонисты Андреа Эскау и Мартин Фляйг выиграли свои гонки на Паралимпийских Играх в Пхёнчхане. В медальном зачете Германия вплотную приблизилась к паралимпийцам из России.
14.3.2018*** Cross-Country Skiing - Pyeongchang 2018 Winter Paralympics - Women's 1.5km Sprint Classic - Standing - Final - Alpensia Biathlon Centre - Pyeongchang, South Korea - March 14, 2018 - Anna Milenina, a Paralympic Athlete from Russia, celebrates winning the gold. REUTERS/Carl Recine

Россиянка Анна Миленина завоевала золото Паралимпиады 14.03.2018

Спортсменка пришла первой к финишу в лыжном спринте на 1,5 км в классе "стоя". Второе и третье места - у норвежки Вилле Нильсен и канадки Натали Вилки.
13.03.2018+++ PYEONGCHANG-GUN, SOUTH KOREA - MARCH 13: Neutral Paralympic Athlete Ekaterina Rumyantseva celebrates her victory in the Women's Biathlon 10km Standing on day four of the PyeongChang 2018 Paralympic Games on March 13, 2018 in Pyeongchang-gun, South Korea. (Photo by Linnea Rheborg/Getty Images)

Екатерина Румянцева из РФ выиграла третье золото на Паралимпиаде 13.03.2018

Российская спортсменка стала первой в соревнованиях по биатлону с раздельного старта на 10 км в классе "стоя".
11.03.2018+++Pyeongchang, Südkorea Paralympics, Olympic Stadium. Die Deutsche Andrea Eskau jubelt auf der Bühne über ihre Silbermedaille im 12km Langlauf. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

На Паралимпиаде сборная Германии завоевала третье золото 13.03.2018

Немецкая биатлонистка Андреа Эскау завоевала золото Паралимпиады в Пхёнчхане. На счету немецкой сборной по три золотых и серебряных награды.
07.03.2018, Südkorea, Pyeongchang: Paralympics: Das Logo der Paralympischen Spiele steht vor dem Main Press Center. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Российская лыжница Румянцева выиграла "золото" Паралимпиады 12.03.2018

Россиянка одержала победу в гонке с раздельного старта на 15 км в классе "стоя". Всего на счету паралимпийцев из РФ - три золотых медали.
09.03.2018, Südkorea, Pyeongchang: Paralympics, Olympic Stadium. Darsteller bei der Eröffnungsfeier. Foto: Simon Bruty/OIS/IOC/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Украина завоевала второе золото на Паралимпиаде 11.03.2018

На счету украинцев в общей сложности две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. В неофициальном медальном зачете Украина оказалась на пятом месте.
06.03.2018, Südkorea, Pyeongchang: Paralympics, Biathlon, Training, Alpensia Biathlon Zentrum. Ein Athlet fährt vor dem olympischen Logo (Langzeitbelichtung). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa | Verwendung weltweit

Российские спортсменки на Паралимпиаде завоевали два золота 10.03.2018

На Паралимпиаде в Пхёнчхане тридцать россиян выступают под нейтральным флагом.
07.03.2018, Südkorea, Pyeongchang: Paralympics: Das Logo der Paralympischen Spiele steht vor dem Main Press Center. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Пхёнчхане открылась Паралимпиада 09.03.2018

В южнокорейском Пхёнчхане открыты Паралимпийские игры. Они продлятся до 18 марта. Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.
09.02.2018 ARCHIV - 09.02.2018, Südkorea, Pyeongchang: Olympia, Eröffnungsfeier, Olympiastadion: Das Team «Olympische Athleten aus Russland» (OAR) kommt ins Stadion. (zu dpa-Meldung: «IOC-Vorschlag: Russland bleibt bei Olympia in Pyeongchang suspendiert» vom 25.02.2018) Foto: Jae C. Hong/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

МОК восстановил членство Олимпийского комитета России 28.02.2018

Международный олимпийский комитет снял санкции с Олимпийского комитета России, восстановив его членство в организации.

ABD0008_20180214 - YONGPYONG - SÜDKOREA: Cheerleader aus Nordkorea am Mittwoch, 14. Februar 2018, anl. des Slalom der Damen im Alpine Centre in Yongpyong. Das Rennen wurde wegen Sturmböen abgesagt und auf Freitag, 16. Februar 2018 verschoben. - FOTO: APA/HANS KLAUS TECHT |

Северная Корея примет участие в Паралимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане 27.02.2018

Делегации Северной и Южной Кореи обсудили условия участия северокорейских атлетов в Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Сеул надеется на стабилизацию отошений с Пхеньяном.

Ice Hockey - Pyeongchang 2018 Winter Olympics - Men's Final Match - Russia - Germany - Gangneung Hockey Centre, Gangneung, South Korea - February 25, 2018 - Goalie Danny aus den Birken of Germany bites his silver medal. REUTERS/Grigory Dukor

Сколько заплатят немецким медалистам Олимпиады в Пхёнчхане 26.02.2018

Место в бизнес-классе и 20 тысяч евро за победу. DW рассказывает, что получат триумфаторы зимних Олимпийских игр из Германии, помимо самих медалей.
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