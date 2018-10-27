Зимнее и летнее время: история одной безобидной шутки

С переходом на зимнее время в ночь на воскресенье, 28 октября, утро в Германии станет светлее. Переходить на зимнее и летнее время регулярно немцы стали только в 1980 году. И вот нынешний переход на зимнее время может стать последним, если 27 октября 2019 года страны Евросоюза будут принимать решение о переводе времени самостоятельно, как предложила Еврокомиссия. Правда, как показывает история, решение о переходе на летнее и зимнее время уже не раз принималось и отменялось.

Все началось с шутки

В 1784 году известный американский общественный деятель Бенджамин Франклин находился в Париже с дипломатической миссией. После восьми лет пребывания во Франции он достаточно изучил будничные проблемы парижан и частенько подтрунивал над ними. По настоянию французских друзей, в частности, основателя газеты Journal de Paris Антуана Каде-де-Во, знаменитый публицист нередко печатался анонимно в его издании, куда отправлял свои сатирические заметки на "злобу дня".

В одной из них Бенджамин Франклин сообщает читателям о своем открытии, которое он сделал, благодаря оплошности его слуги, забывшего закрыть ставни на ночь. Автор статьи, проснувшись в шесть утра, обнаружил, что солнце встает так рано!

А если перевести стрелки часов еще на час вперед и использовать это светлое время дня для работы, то по вечерам можно будет и вовсе не зажигать свечей, отправляясь в кровать сразу после заката, решил он.

Пожилой политик тут же рассчитал, что, если в летний период горожан на заре будить пушечными выстрелами и церковными колоколами, то государство может сэкономить круглую сумму!

Летнее время в годы кризиса

Совершенно серьезно предложение более эффективно использовать световой день в 1895 и в 1907 годах внесли энтомолог и астроном Джордж Вернон Хадсон из Новой Зеландии и британский изобретатель Уильям Уиллет.

Большой любитель игры в гольф ранним утром Уильям Уиллет предлагал в летнее время переводить стрелки на 80 минут вперед (по 20 минут каждое воскресенье в апреле и также назад, но только в сентябре), что предполагало экономию на освещении до 2,5 миллиона фунтов.

Самым большим сторонником летнего времени оказался будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, но и ему не сразу удалось претворить подобную реформу в жизнь. Впервые это произошло в 1916 году, после того как во время Первой мировой войны сначала стрелки часов на час вперед перевели в Германии и Австро-Венгрии, их примеру последовали Великобритания, Франция и другие страны Европы, а в 1917 году и Россия.

В 1919 году перевод на летнее время в Германии снова отменили: это слишком сильно напоминало о войне и Версальском мирном договоре. История повторилась в 1940 году. Стрелки часов снова перевели назад, а на всей оккупированной войсками вермахта территории действовало время берлинское.

После окончания войны все попытки "реформировать время" ни к чему не привели. С 1949 года по обоюдному соглашению ФРГ и ГДР снова упразднили летнее время.

На родине Бенджамина Франклина ежегодный перевод часов на летнее время ввели еще во время Первой мировой войны, но до 1966 года каждый регион страны был вправе решать, что с этим делать самостоятельно.

Европейское лето

В Германии, в годы экономического подъема, о переходе на летнее время никто и не заговаривал. И только после нефтяного кризиса в 1973 году стали снова говорить о возможности экономить ресурсы с помощью увеличения светового дня. Парадоксально, что среди западноевропейских стран в 1976 году летнее время было введено только во Франции. Позднее ее примеру последовали еще несколько стран. В 1979 году всех удивила ГДР, объявив о переходе на летнее время. И только с 1980 года стрелки часов стали регулярно переводить и в ФРГ.

В 1996 году единые правила перехода утвердили для всех стран Евросоюза. Однако споры вокруг наболевшей темы так и не утихали. Ученые доказывали пагубное влияние на здоровье людей, экономисты - нецелесообразность подобных акций, а сами европейцы, как показало голосование об отмене перевода времени, в итоге потребовали отменить переход на зимнее и летнее время.

Легендарный Бенджамин Франклин вряд ли представлял себе, к каким последствиям приведет его, казалось бы, безобидная шутка.

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