 Зима в Германии была второй по уровню температур за 140 лет | Новости из Германии о Германии | DW | 28.02.2020

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Германия

Зима в Германии была второй по уровню температур за 140 лет

Средняя температура за последние три месяца в Германии равнялась 4,1 градуса, что на 3,9 градуса выше среднего значения за зимние периоды 1961-1990 годов, сообщила Немецкая метеослужба.

Крокусы в начале февраля в Гессене

Крокусы в начале февраля в Гессене

Уходящая зима в Германии была аномально теплой и оказалась второй по уровню средних температур за последние почти 140 лет - с начала ведения статистики в 1881 году. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила Немецкая метеорологическая служба (DWD), сославшись на первую оценку данных, полученных с двух тысяч измерительных станций. Еще более теплой была лишь зима 2006/2007 годов.

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Средняя температура в Германии на протяжении последних трех месяцев составляла 4,1 градуса Цельсия, что на 3,9 градуса выше среднего значения в зимние месяцы за период с 1961 по 1990 годы, отметили далее синоптики.

Больше дождей и солнечных дней

При этом значительно выше среднего уровня за зимние периоды оказалось и количество осадков, а также число солнечных дней. Таким образом, зима оказалась "слишком дождливой" и "необычайно бесснежной". Даже в баварском Оберстдорфе, являющемся центром зимнего спорта в Германии, на протяжении 54 дней не было снега. В ряде регионов Германии первый снегопад за всю зиму прошел 27 февраля, а в некоторых снега не было вообще.

Экстремально теплая зима наблюдалась не только в Германии, но и почти на всем европейском континенте, указывает далее DWD.

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    Автор: Максим Нелюбин


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