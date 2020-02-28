Зима в Германии была второй по уровню температур за 140 лет

Уходящая зима в Германии была аномально теплой и оказалась второй по уровню средних температур за последние почти 140 лет - с начала ведения статистики в 1881 году. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила Немецкая метеорологическая служба (DWD), сославшись на первую оценку данных, полученных с двух тысяч измерительных станций. Еще более теплой была лишь зима 2006/2007 годов.

Средняя температура в Германии на протяжении последних трех месяцев составляла 4,1 градуса Цельсия, что на 3,9 градуса выше среднего значения в зимние месяцы за период с 1961 по 1990 годы, отметили далее синоптики.

Больше дождей и солнечных дней

При этом значительно выше среднего уровня за зимние периоды оказалось и количество осадков, а также число солнечных дней. Таким образом, зима оказалась "слишком дождливой" и "необычайно бесснежной". Даже в баварском Оберстдорфе, являющемся центром зимнего спорта в Германии, на протяжении 54 дней не было снега. В ряде регионов Германии первый снегопад за всю зиму прошел 27 февраля, а в некоторых снега не было вообще.

Экстремально теплая зима наблюдалась не только в Германии, но и почти на всем европейском континенте, указывает далее DWD.

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