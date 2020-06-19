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Зигфрид Ленц

12.02.2018, Russland, Moskau: Die russische Schriftstellerin Ljudmila Ulizkaja hält während eines Interviews, anlässlich ihres 75. Geburtstages, mit der Deutschen Presse Agentur eine Tasse. (zu dpa «Zwischen Lebensentwürfen und Kremlkritik - Autorin Ulitzkaja wird 75» vom 15.02.2018) Foto: Claudia Thaler/dpa | Verwendung weltweit

Людмила Улицкая удостоена престижной немецкой премии 19.06.2020

Российская писательница Людмила Улицкая стала лауреатом литературной премии, носящей имя Зигфрида Ленца. Ее романы очень популярны в Германии.
forelle66 - Fotolia finger; gesicht; mensch; liebe; paar; mann; frau; pärchen; verliebt; verlieben; gänseblümchen; bellis perennis; aufmalen; aufgemalt; fingerspitzen; annäherung; heiratsantrag; geschenk; schenken; für dich; liebesbeweis; zwei; zu zweit; pärchenbildung; verlobung; verloben; blume; blümchen; frühling; frühlingsliebe; liebe im frühling; frühlingsgefühle; grüner hintergrund

Весенний курс немецкого (фотогалерея) 10.04.2019

20 марта - начало весны. С чем в немецком языке связывают весну? И при чем здесь Ленц? Об этом - в фотогалерее DW.
Siegfried Lenz / Foto 1959 Lenz, Siegfried Schriftsteller, geb. am 17.3.1926 in Lyck (Ostpreussen). Portraetaufnahme, 1959; Copyright: picture-alliance/akg-images 100 Must-Reads Siegfried Lenz Schweigeminute

Дезертир с Восточного фронта стал героем бестселлера 11.03.2016

Этот роман был найден уже после смерти его автора, известного западногерманского писателя. Герой романа, солдат вермахта, дезертирует и переходит к советским партизанам.
Der israelische Schriftsteller Amos Oz sitzt am 14.03.2013 in Leipzig (Sachsen) auf der Buchmesse auf dem Blauen Sofa. Foto: Marc Tirl pixel

Амос Оз стал первым лауреатом премии имени Зигфрида Ленца 14.11.2014

Награда имени Зигфрида Ленца, скончавшегося в октябре 2014 года в возрасте 88 лет, присуждается в 2014 году впервые.
ARCHIV - Der Schriftsteller Siegfried Lenz hält am 16.09.2009 in Hamburg während des Harbour Front Literaturfestivals auf der Bühne im Cruise Terminal seinen Roman Landesbühne hoch. Der bedeutende Autor der deutschen Nachkriegsliteratur starb am 07.10.2014 im Kreise der Familie, wie der Verlag Hoffmann und Campe mitteilte. Foto: Marcus Brandt dpa

Ушел из жизни Зигфрид Ленц 07.10.2014

Главной задачей жизни этого выдающегося немецкого прозаика было осмысление нацистского прошлого Германии и внесение вклада в дело примирения народов.
DJ Westbam legt am Samstag (12.06.2010) auf dem Summer-Rave im ehemaligen Stadtflughafen Tempelhof in Berlin Musik auf. Vier Jahre nach der letzten Berliner Love Parade fand wieder ein kleines Techno-Spektakel statt. Zum Summer-Rave in den Hangar des Flughafens kamen rund 10000 Techno-Begeisterte. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert dpa/lbn pixel

Ответственный за миф: диджей Westbam агитирует за техно 02.09.2011

Техно-ветеран Максимилиан Ленц, скрывающийся под прозвищем Westbam, фигура хотя и колоритная, но весьма противоречивая. У него масса заслуг, но кому-то он по-настоящему ненавистен.
Joseph Stalin's grandson Yevgeny Dzhugashvili has filed a lawsuit for slander against Novaya Gazeta following the release of a special edition with an insert The Truth of the Gulag. RIA Novosti August 2009

"Новая газета" стала лауреатом премии имени Льва Копелева 20.09.2010

Премию имени Льва Копелева в 2010 году получит российское издание "Новая газета". Жюри отметило независимость, мужество и упорство редакции в борьбе за мир и права человека. Награда будет вручена в Кельне 21 ноября.
Eine Studentin mit einem Bücherstapel auf dem Arm sucht am 04.05.2009 in der Bibliothek der Universität Würzburg (Unterfranken) nach Büchern. Foto: Daniel Karmann dpa/lby +++(c) dpa - Report+++

"Электрический стул" немецкой литературы: Группа 47 30.03.2010

По скромному утверждению основателя Группы 47 Ханса Вернера Рихтера, это был просто "круг друзей". В действительности же Группа 47 в свое время была влиятельнейшим союзом немецкоязычных писателей.
Der Hamburger Schriftsteller Siegfried Lenz, aufgenommen am 06.11.2002 in München auf einer Pressekonferenz. Am Abend wird Lenz für sein Lebenswerk mit dem internationalen Buchpreis «Corine» geehrt. In diesem Jahr erhalten insgesamt acht Autoren die Auszeichnung der bayerischen Verlage und Buchhandlungen. Der Preis wird zum zweiten Mal vergeben.

Зигфрид Ленц стал лауреатом премии имени Льва Копелева 29.03.2009

Премия в честь известного советского правозащитника вручается в Кельне за "вклад в дело мира и защиты прав человека".
http://www.christiankracht.com/mainsite.htm

Интернету в Германии никто не пишет 01.03.2004

Литературная поп-тусовка Германии постепенно утратила страсть к эффектному электронному словотворчеству.