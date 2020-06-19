Зигфрид Ленц

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Российская писательница Людмила Улицкая стала лауреатом литературной премии, носящей имя Зигфрида Ленца. Ее романы очень популярны в Германии.
20 марта - начало весны. С чем в немецком языке связывают весну? И при чем здесь Ленц? Об этом - в фотогалерее DW.
Этот роман был найден уже после смерти его автора, известного западногерманского писателя. Герой романа, солдат вермахта, дезертирует и переходит к советским партизанам.
Награда имени Зигфрида Ленца, скончавшегося в октябре 2014 года в возрасте 88 лет, присуждается в 2014 году впервые.
Главной задачей жизни этого выдающегося немецкого прозаика было осмысление нацистского прошлого Германии и внесение вклада в дело примирения народов.
Техно-ветеран Максимилиан Ленц, скрывающийся под прозвищем Westbam, фигура хотя и колоритная, но весьма противоречивая. У него масса заслуг, но кому-то он по-настоящему ненавистен.
Премию имени Льва Копелева в 2010 году получит российское издание "Новая газета". Жюри отметило независимость, мужество и упорство редакции в борьбе за мир и права человека. Награда будет вручена в Кельне 21 ноября.
По скромному утверждению основателя Группы 47 Ханса Вернера Рихтера, это был просто "круг друзей". В действительности же Группа 47 в свое время была влиятельнейшим союзом немецкоязычных писателей.
Премия в честь известного советского правозащитника вручается в Кельне за "вклад в дело мира и защиты прав человека".
Литературная поп-тусовка Германии постепенно утратила страсть к эффектному электронному словотворчеству.
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