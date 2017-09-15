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Зигмунд Фрейд

14.09.2017*****Russian deputy Defence minister Alexander Fomin attends the briefing prior the military exercises Zapad-2017 in the Russian Defence Ministry headquarter in Moscow on August 29, 2017. Zapad-2017, the collective Russian and Belarus' military exercises, will start on September 14, 2017. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Комментарий: Учения "Запад-2017" - триумф Фрейда 15.09.2017

Сюжет беспрецедентных военных игр, как в зеркале, отражает страхи и комплексы российского руководства, пишет российский журналист Константин Эггерт в комментарии специально для DW.

Остров Хиддензе (Insel Hiddensee)

Остров Хиддензе 04.04.2016

Среди гостей этого острова в прошлом были писатель Герхарт Гауптман, профессор Зигмунд Фрейд, художница Кете Кольвиц, звезда немого кино Аста Нильсен и танцовщица Грет Палукка.

Шоу Путина - разбор почти по Фрейду (16.04.2015) 16.04.2015

Немецкий профессор и ведущий специалист по медиапсихологии Йо Грёбель проанализировал "Прямую линию" с российским президентом, которая состоялась уже в 13 раз. Оценку ежегодному политическому шоу Путина дали и другие эксперты.
Donatien-Alphonse-Francois, marquis de SADE French philosopher and author Date: 1740 - 1814 (Mary Evans Picture Library)

Был ли де Сад садистом? 02.12.2014

К 200-летию со дня смерти французского аристократа, писателя и преступника вышла его первая немецкая биография. Ее автор полагает: воззрения маркиза не утратили своей актуальности.
Wie viel lesen die Serben? Eine Buchhandlung in Belgrad, Januar 2014; Copyright: DW/V. Minic

Монстры Кафки и новый национализм Юнгера: каких немцев читает Россия 27.08.2014

Несмотря на политический и экономический кризис, российские издатели продолжают прилежно выпускать западную литературу - в том числе и немецкую. О некоторых книгах - в обзоре DW.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film verwendet werden*** Chaos Cuisine: Tiffany (Johanna Wokalek), Benno (David Kross) und Luise (Margarita Broich). presse@studiocanal.de

"Инструкция по несчастью": комедия дает рецепт выживания 06.12.2012

Пусть даже прообразом этой новой немецкой комедии и была французская "Амели", немцы предлагают свой собственный рецепт выживания в условиях полного и абсолютного несчастья.
Girl with an Oar sculpture at the Gorky Central Park of Culture and Leisure in Moscow where reconstruction is under way. pixel

Фэнтези, классика, парк Горького: каких немцев читает Россия 05.09.2012

Как представлены на Московской международной выставке-ярмарке переводы с немецкого? Какие немецкие книги вообще предпочитает российский читатель?
Besucher betrachten am Mittwoch (13.09.2006) vor Beginn der Ausstellung Kino im Kopf im Museum für Film und Fernsehen Berlin die in einer Spiegelwand wiederkehrenden Filmsequenzen des Exponates Jungfrauenmaschine. Bis zum 07. Januar 2006 sind während der Sonderausstellung Kino im Kopf - Psychologie und Film seit Sigmund Freud Objekte und Filmbeispiele aus den beiden Freud-Museen Wien und London zu sehen. Foto: Soeren Stache dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Психоанализ на киноэкране 01.10.2006

К 150-летию со дня рождения основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, берлинский Музей кино проводит выставку под названием "Кино в голове - психология и фильм со времен Зигмунда Фрейда".
Länderspiel Deutschland - Argentinien am Mittwoch (09.02.2005) in der LTUarena in Düsseldorf. Deutsche Fans, die mit einem Fußball und Rasenimitationen als Kopfbedeckung ins Stadion gekommen sind, erwarten den Beginn des Spiels. Im Duell mit den starken Südamerikanern soll der erste Sieg gegen eine Fußball-Großmacht seit fast viereinhalb Jahren gelingen. Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Три цвета немецкого патриотизма 30.05.2006

Интересно, что прописал бы Зигмунд Фрейд пациенту с подавленной национальной гордостью? Не исключено, что отец психоанализа назначил бы ему в качестве терапии… чемпионат мира по футболу.
Mit zum sogenannten 'Hitler-Gruss' erhobenem rechtem Arm betrachten Umstehende einen Stapel brennender Buecher am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opern-Platz. Bei der 'Buecherverbrennung' waren auf Initiative nationalsozialistischer Studenten die Werke von mehr als 200 Schriftstellern und Intelektuellen verbrannt worden, die nach Ansicht der Nationalsozialisten als 'schaedlich' und 'entartet' eingestuft wurden. Der schwarze Tag fuer die deutsche Literatur jaehrt sich am Samstag, 10. Mai 2003, zum 70. Mal. (AP Photo)

Памяти сожженных книг 12.05.2003

70 лет назад на улицах Германии жгли книги. Томас и Генрих Манн, Бертольд Брехт, Зигмунд Фрейд, Генрих Гейне и многие другие стали символом объявленной национал-социалистами войны независимой мысли.