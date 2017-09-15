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Сюжет беспрецедентных военных игр, как в зеркале, отражает страхи и комплексы российского руководства, пишет российский журналист Константин Эггерт в комментарии специально для DW.
Среди гостей этого острова в прошлом были писатель Герхарт Гауптман, профессор Зигмунд Фрейд, художница Кете Кольвиц, звезда немого кино Аста Нильсен и танцовщица Грет Палукка.
Немецкий профессор и ведущий специалист по медиапсихологии Йо Грёбель проанализировал "Прямую линию" с российским президентом, которая состоялась уже в 13 раз. Оценку ежегодному политическому шоу Путина дали и другие эксперты.
К 200-летию со дня смерти французского аристократа, писателя и преступника вышла его первая немецкая биография. Ее автор полагает: воззрения маркиза не утратили своей актуальности.
Несмотря на политический и экономический кризис, российские издатели продолжают прилежно выпускать западную литературу - в том числе и немецкую. О некоторых книгах - в обзоре DW.
Пусть даже прообразом этой новой немецкой комедии и была французская "Амели", немцы предлагают свой собственный рецепт выживания в условиях полного и абсолютного несчастья.
Как представлены на Московской международной выставке-ярмарке переводы с немецкого? Какие немецкие книги вообще предпочитает российский читатель?
К 150-летию со дня рождения основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, берлинский Музей кино проводит выставку под названием "Кино в голове - психология и фильм со времен Зигмунда Фрейда".
Интересно, что прописал бы Зигмунд Фрейд пациенту с подавленной национальной гордостью? Не исключено, что отец психоанализа назначил бы ему в качестве терапии… чемпионат мира по футболу.
70 лет назад на улицах Германии жгли книги. Томас и Генрих Манн, Бертольд Брехт, Зигмунд Фрейд, Генрих Гейне и многие другие стали символом объявленной национал-социалистами войны независимой мысли.
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