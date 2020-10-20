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Зенит-Арена

"Зенит-Арена", или "Крестовский" - это строящийся футбольный стадион в Санкт-Петербурге.

Стадион начал строиться в 2007 году, и его сдача в эксплуатацию все время откладывалась. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 40 млрд рублей. В 2018 году на нем должны пройти матчи чемпионата мира по футболу.

Soccer Football - Champions League - Group F - Lazio v Borussia Dortmund - Stadio Olimpico, Rome, Italy - October 20, 2020 Borussia Dortmund's Marco Reus and Erling Haaland look dejected REUTERS/Alberto Lingria

Немецкие, российские и украинские клубы стартовали в Лиге чемпионов 20.10.2020

Пять клубов из Германии, России и Украины провели первые матчи группового турнира Лига чемпионов УЕФА. На их счету одна победа, одна ничья и три поражения.

Скандал с орденоносцем Путина в Австрии: не слишком ли много денег для "Зенита"? DW Новости (18.05.20) 18.05.2020

У российского "Газпрома" немало проблем. Первый квартал закрыт с убытками, цены на газ обвалились. На прошлой неделе Германия отказалась предоставлять трубопроводу "Северный поток-2" особые условия. А теперь проблемы возникли у лоббиста российской трубы в Европе и давнего знакомого Владимира Путина Райнера Зеле из-за полетов на частном самолете и многомиллионного спонсорства клуба "Зенит".

Скандал в Австрии: "Зенит", "Газпром" и частные самолеты (18.05.2020) 18.05.2020

Райнер Зеле, влиятельный лоббист "Северного потока-2", глава австрийского нефтегазового концерна OMV, привлек к себе внимание австрийских СМИ. В чем подозревают давнего знакомого Путина и при чем здесь "Газпром" и "Зенит"?
April 28, 2017. - Russian President Vladimir Putin meets with Rainer Seele (left), Chairman of Executive Board and Chief Executive Officer of OMV Aktiengesellschaft, President of Russian-German Chamber of Foreign Trade. Second right: Aleksey Miller, Chairman of the Management Board of JSC Gazprom. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Партнер "Газпрома" OMV расследует траты своего шефа Райнера Зеле 15.05.2020

В Австрии крупный покупатель российского газа и инвестор "Северного потока-2" начал финансовое расследование, в котором фигурируют Россия и футбольный клуб "Зенит".
ARCHIV - Blick am 27.02.2017 in das neue Fußballstadion in St. Petersburg, Russland. In Russland findet 2017 der FIFA Confed Cup und 2018 die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft statt. (zu dpa-Meldung: «Spielorte und Stadien beim Confed Cup in Russland» vom 23.05.2017) Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году 25.09.2019

Итоговый футбольный поединок Лиги чемпионов в сезоне 2020-2021 пройдет на стадионе "Газпром арена". Там уже проходили матчи Кубка конфедераций ФИФА и чемпионата мира по футболу.
Soccer Football - Europa League - Group Stage - Group J - Krasnodar v Sevilla - Krasnodar Stadium, Krasnodar, Russia - October 4, 2018 Krasnodar's Pavel Mamaev reacts REUTERS/Maxim Shemetov

С футболистом Мамаевым расторгли контракт 20.09.2019

Футбольный клуб "Краснодар" расторг контракт с освобожденным по УДО Павлом Мамаевым. В клубе не комментируют решение.
02.04.2015 Jana Mandant Pferde Freiheit Welt-Premiere Evolution des Circus Krone-Zeltgastspiel auf der Theresienwiese in Muenchen am 02.04.2015 Copyright: picture alliance/Eventpress/H. Magerstaedt

Немецкий цирк и его особенности 29.04.2019

Говорят, что немцы слишком серьезны и не умеют развлекаться. Но удивительное дело: в Европе именно в Германии больше всего цирков. Их здесь - около трехсот!

Самый опасный продукт: как пластик вредит здоровью и окружающей среде (06.11.2018) 06.11.2018

Объемы пластиковых отходов в океане продолжают стремительно увеличиваться. Масштабы загрязнения приняли угрожающий характер: сообщения об островах из мусора уже никого не удивляют. Но человек, как выясняется, не только загрязняет окружающую среду, но и губит свое здоровье.

Жизнь после ЧМ: зачем Саранску такой большой стадион? (06.11.2018) 06.11.2018

В Саранске к ЧМ 2018 по футболу был выстроен стандион на 45 тысяч мест. Затраты на него составили около 240 млн евро. Как и кто использует стадион сейчас?
07.10.2018, Russland, Saint Petersburg: 5663638 07.10.2018 In this October 7, 2018 photo Zenit's Aleksandr Kokorin, right, shares a joke with Krasnodar's Pavel Mamaev after the Russian Premier League soccer match between Zenit St. Petersburg and Krasnodar, in St. Petersburg, Russia. Police opened a criminal case against soccer players Pavel Mamaev and Alexander Kokorin over two brawl incidents. On Monday media reported that the two attacked other men ending up with head injuries and hospitalization of the victims. Mikhail Kireev / Sputnik Foto: Mikhail Kireev/Sputnik/dpa |

Футболисты Мамаев и Кокорин остались под арестом 19.10.2018

Суд в Москве отказался освободить футболистов Мамаева и Кокорина, несмотря на ходатайство президента "Зенита" и 10,4 млн рублей, которые мать Кокорина готова была внести в качестве залога.
CURITIBA, BRAZIL - JUNE 26: Alexander Kokorin of Russia celebrates scoring his team's first goal during the 2014 FIFA World Cup Brazil Group H match between Algeria and Russia at Arena da Baixada on June 26, 2014 in Curitiba, Brazil. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Футболисты Кокорин и Мамаев задержаны на 48 часов 10.10.2018

Следствие собирает доказательства по делу о хулиганстве и в ближайшее время определится с мерой пресечения в отношении нападающего "Зенита" и полузащитника "Краснодара".
EURO 2016, Russland PK CROISSY-SUR-SEINE, FRANCE - JUNE 17, 2016: Forward Alexander Kokorin of the Russian men s national football team gives a press conference PK Pressekonferenz ahead of the 2016 UEFA European Championship EM Europameisterschaft football match against Wales. Yegor Aleyev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS026EC3 Euro 2016 Russia press conference Croissy sur his France June 17 2016 Forward Alexander Kokorin of The Russian Men s National Football team Gives A Press Conference press conference Press conference Ahead of The 2016 UEFA European Championship euro European Championship Football Match Against Wales Yegor Aleyev TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY © Imago/ITAR-TASS

Российских футболистов подозревают в избиении чиновника из Минпромторга 09.10.2018

Нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев оказались в центре скандала из-за подозрений в драке. Им могут грозить до двух лет тюрьмы.
Soccer Football - World Cup - Semi Final - France v Belgium - Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg, Russia - July 10, 2018 France's Samuel Umtiti celebrates scoring their first goal REUTERS/Lee Smith

Франция стала первым финалистом ЧМ-2018 10.07.2018

В первом полуфинальном матче, прошедшем на "Санкт-Петербург Арена", французы обыграли сборную Бельгии со счетом 1:0. Соперник французов определится в матче Англия - Хорватия.
The teams of Egypt and Uruguay stand during the playing of their national anthems before the start of their group A match at the 2018 soccer World Cup in the Yekaterinburg Arena in Yekaterinburg, Russia, Friday, June 15, 2018. (AP Photo/Vadim Ghirda) |

ФИФА объяснила пустые места на матче ЧМ-2018 в Екатеринбурге 17.06.2018

Около пяти тысяч мест на стадионе "Екатеринбург Арена" во время игры сборных Египта и Уругвая пустовали из-за неявки представителей клиентских групп ФИФА.
The teams of Egypt and Uruguay stand during the playing of their national anthems before the start of their group A match at the 2018 soccer World Cup in the Yekaterinburg Arena in Yekaterinburg, Russia, Friday, June 15, 2018. (AP Photo/Vadim Ghirda) |

ФИФА расследует низкую посещаемость матча ЧМ-2018 в Екатеринбурге 15.06.2018

На стадионе "Екатеринбург Арена" во время игры сборных Египта и Уругвая остались пустыми около 5 тысяч мест, билеты на которые были проданы.
ARCHIV - 28.04.2018, Russland, Samara. Ein Blick auf das neue WM-Stadion in Samara vor dem russischen Liga-Fußballspiel zwischen Krylia Sovetov und Fakel. In der Arena sollen Spiele der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018 stattfinden. (zu dpa-Themenpaket zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland vom 22.05.2018) Foto: Yuri Strelets/AP +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Наследие мундиаля: стадионы к ЧМ-2018 станут бременем для регионов? 12.06.2018

После чемпионата мира российским регионам потребуется почти 9 млрд госсубсидий на содержание арен, построенных к ЧМ-2018. DW - о том, почему наследие мундиаля может обернуться бюджетным бременем.
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