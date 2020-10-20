"Зенит-Арена", или "Крестовский" - это строящийся футбольный стадион в Санкт-Петербурге.
Стадион начал строиться в 2007 году, и его сдача в эксплуатацию все время откладывалась. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 40 млрд рублей. В 2018 году на нем должны пройти матчи чемпионата мира по футболу.
У российского "Газпрома" немало проблем. Первый квартал закрыт с убытками, цены на газ обвалились. На прошлой неделе Германия отказалась предоставлять трубопроводу "Северный поток-2" особые условия. А теперь проблемы возникли у лоббиста российской трубы в Европе и давнего знакомого Владимира Путина Райнера Зеле из-за полетов на частном самолете и многомиллионного спонсорства клуба "Зенит".
Райнер Зеле, влиятельный лоббист "Северного потока-2", глава австрийского нефтегазового концерна OMV, привлек к себе внимание австрийских СМИ. В чем подозревают давнего знакомого Путина и при чем здесь "Газпром" и "Зенит"?
Объемы пластиковых отходов в океане продолжают стремительно увеличиваться. Масштабы загрязнения приняли угрожающий характер: сообщения об островах из мусора уже никого не удивляют. Но человек, как выясняется, не только загрязняет окружающую среду, но и губит свое здоровье.