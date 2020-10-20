"Зенит-Арена", или "Крестовский" - это строящийся футбольный стадион в Санкт-Петербурге.

Стадион начал строиться в 2007 году, и его сдача в эксплуатацию все время откладывалась. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 40 млрд рублей. В 2018 году на нем должны пройти матчи чемпионата мира по футболу.