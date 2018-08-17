"Зеленые" призвали Меркель потребовать освобождения Сенцова

Председатель фракции партии "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выступить за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова из российской колонии. Случай Сенцова показывает, "насколько плохо обстоят дела с защитой прав человека при Путине", заявила Гёринг-Эккардт в интервью агентству AFP, опубликованном в субботу, 18 августа.

"При всей необходимости диалога с Путиным правительству Германии не следует пренебрегать нашими собственными ценностями", - считает глава парламентской фракции "зеленых". С авторитарным российским президентом и его коррумпированным режимом нельзя общаться в "некритичном обычном режиме", подчеркнула политик.

"Меркель должна дать понять, что продолжать удерживать Сенцова в качестве политического заложника неприемлемо. Если его вскоре не отпустят, это приведет к крайне резкому ухудшению отношений между Россией и Европой", - предостерегла глава оппозиционной фракции. Он назвала "жестоким и бесчеловечным" то обстоятельство, что Сенцов "после легитимной критики противоправной российской оккупации Крыма" был приговорен "по сфабрикованному делу" к 20 годам колонии в Сибири.

"Северный поток-2" - испытание для европейской сплоченности"

На встрече с Путиным 18 августа в замке Мезеберг недалеко от Берлина канцлер ФРГ также должна дать понять, что "европейские санкции могут быть смягчены лишь в том случае, если Путин прекратит военную агрессию против Украины и если будут выполнены минские соглашения", считает Катрин Гёринг-Эккардт. Сотрудничество Берлина с Москвой в рамках проекта "Северный поток - 2" она назвала "бременем для европейской сплоченности и дискредитацией Германии в глазах ее восточноевропейских партнеров".

97-й день голодовки Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен российским судом к 20 годам заключения якобы за организацию террористического сообщества в Крыму. С 14 мая 2018 года Сенцов уже 97-й день держит голодовку. Он требует освободить всех украинских заключенных в России, которых содержат под стражей по политическим мотивам. С начала августа состояние его здоровья серьезно ухудшилось: у него наблюдаются проблемы с сердцем, а также развилась анемия.

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