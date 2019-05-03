 Зеленский предложил Раде конфисковывать незаконные активы у чиновников | Новости из Германии об Украине | DW | 03.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Зеленский предложил Раде конфисковывать незаконные активы у чиновников

Законопроект президента Украины предусматривает восстановление уголовного наказания за незаконное обогащение чиновников. Ранее КС Украины признал статью УК о незаконном обогащении неконституционной.

Владимир Зеленский во время принятия присяги, май 2019 года

Владимир Зеленский во время принятия присяги, май 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о наказании за незаконное обогащение должностных лиц. Об этом администрация главы государства сообщила в понедельник, 3 июня.

Документ, текст которого пока не обнародован, предусматривает конфискацию незаконно приобретенных активов. Кроме того, законопроект восстанавливает уголовную ответственность за подобное обогащение.

Контекст

Статья УК о незаконном обогащении признана в Украине неконституционной. Теперь чиновники могут не бояться ответственности за коррупцию, а громкие дела придется закрыть, считают эксперты. (28.02.2019)

Антикоррупционные дела в Украине "буксуют" из-за затягивания рассмотрения дел в судах. DW встретилась с двумя борцами с коррупцией, которые на себе ощутили все трудности отстаивания справедливости. (20.03.2019)

В феврале Конституционный суд (КС) Украины отменил статью уголовного кодекса страны о незаконном обогащении. Свое решение судьи объяснили тем, что эта статья нарушает принцип презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности "за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников".

Позицию КС Украины раскритиковали, среди прочих, эксперты "Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине" (EUACI) и международная организация Transparency International (TI). В Индексе восприятия коррупции, ежегодно публикуемом TI, Украина поднялась на 10 строчек и заняла в рейтинге 120-е место, набрав 32 балла из 100.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется.

  • Зеленский обращается к чиновникам, требуя, чтобы те вешали на стены его карикатуры, а не портреты

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленский - президент: карикатура лучше портрета?

    Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.

  • Два человека пьют на брудершафт, держа в руках стаканы, на которых написано анализ

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!

    Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.

  • Зеленский на фоне флага Украины и между Порошенко и Тимошенко победно всидывает руки вверх

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

    Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Путин на страже Керченского пролива

    Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами?

    Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

    Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

    В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин в голубом: новый имидж президента России

    Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

    Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кремль "переупаковал" Крым

    Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

  • Karikatur von Sergey Elkin Wladimir Putin Ukraine (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате"

    После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману

    Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 12:24

Планы Зеленского: о Коломойском, коррупции и американском газе - DW Новости

Контекст

Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (03.01.2019)  

Ссылки в интернете

Индекс восприятия коррупции

Интернет-сайт Верховной рады Украины

Аудио- и видеофайлы по теме

Планы Зеленского: о Коломойском, коррупции и американском газе - DW Новости  

Янукович и его страусы: что сегодня с дворцом беглого экс-президента. DW Новости  

Украинская коррупция на ощупь и в виртуальной реальности  

Также по теме

Berater von Wolodymyr Selenskyj Oleksandr Danyliuk (r) und Ruslan Riaboshapka (l) vor der EU-Kommission in Brüssel

Советники Зеленского рассказали в Брюсселе о планах нового президента 03.05.2019

Александр Данилюк и Руслан Рябошапка обсудили с представителями ЕС планы нового президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике и борьбе с коррупцией.

Verfassungsgericht Ukraine Richter

В ЕС раскритиковали отмену Киевом статьи о незаконном обогащении 28.02.2019

Эксперты "Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине" сочли, что украинский Конституционный суд поверхностно изучил прецедентную практику ЕСПЧ.

Symbolbild Wirtschaftskriminalität

Отмена статьи о незаконном обогащении обрадует украинских коррупционеров 28.02.2019

Статья УК о незаконном обогащении признана в Украине неконституционной. Теперь чиновники могут не бояться ответственности за коррупцию, а громкие дела придется закрыть, считают эксперты.

Реклама

Самые читаемые

В Германии не хватает десятков тысяч дальнобойщиков  

WSJ рассказала, что Россия отозвала ключевых советников из Венесуэлы  

Иск Украины против России в Международном суде ООН: главные факты  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно