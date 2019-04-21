 Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании с объявлением итогов выборов | Новости из Германии об Украине | DW | 25.04.2019

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Украина

Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании с объявлением итогов выборов

Победитель президентских выборов в Украине полагает, что ЦИК умышленно затягивает с официальным объявлением итогов, чтобы лишить его возможности распустить Верховную раду.

Владимир Зеленский

Избранный президент Украины Владимир Зеленский

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский обвинил Центризбирком страны в том, что он умышленно затягивает с официальным объявлением итогов голосования, чтобы не позволить ему распустить парламент. "Победа есть, а полномочий - нет. Кто-то от меня булаву прячет. ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая. Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады", - заявил Зеленский в видеообращении, выложенном на его странице в Facebook в четверг, 25 апреля.

Контекст

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Согласно законодательству Украины, президент не имеет права распустить Раду позднее, чем за 6 месяцев до очередных парламентских выборов. В данном случае крайний срок - 27 мая. После этой даты роспуск парламента уже невозможен.

Зеленский отметил, что президент, у которого уровень доверия составляет 73 процента, имеет, по крайней мере, право думать о возможном роспуске парламента. "Система боится, а это значит одно - мы всех победим, все будет хорошо. Все будет хорошо даже не на 73, а на все 100 процентов", - подчеркнул избранный президент.

ЦИК не согласен

Между тем ЦИК Украины назвал обвинение Зеленского беспочвенным, подчеркнув, что комиссия работает в "беспрецедентно быстром режиме".

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    Автор: Ута Штайнвер


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