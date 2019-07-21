 Зеленский надеется на взаимопонимание с Путиным | Новости из Германии об Украине | DW | 21.07.2019

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Украина

Зеленский надеется на взаимопонимание с Путиным

После завершения выборов в Верховную раду Владимир Зеленский оптимистично оценил свое общение с Владимиром Путиным и назвал приоритетным решение вопроса о возвращении украинских моряков, арестованных в РФ.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

После объявления первых данных экзитпола досрочных парламентских выборов в Украине президент Владимир Зеленский выразил надежду на диалог со своим российским коллегой, передает корреспондент DW. "Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в избирательном штабе в Киеве, в воскресенье, 21 июля, отвечая на вопрос журналистов о телефонных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

В беседе глав государств 11 июля речь шла об освобождении пленных моряков. "Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас", - подчеркнул Зеленский, но точные сроки назвать отказался. 

Зеленский подтвердил, что обсудил с Путиным вопросы, в целом связанные с обменом пленных и арестованных. Президент Украины подчеркнул, что страна не выходит ни из минских договоренностей, ни из "нормандского формата" переговоров о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

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Первый телефонный разговор Зеленского и Путина

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые провели телефонную беседу 11 июля. В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе Киева.

По данным пресс-службы Зеленского, ключевым вопросом разговора стало освобождение 24 украинских моряков, арестованных в России после захвата кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Также речь шла о возвращении на родину других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ.

Кремль сообщил, что лидеры двух стран обсуждали вопросы урегулирования на востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. "Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - указывается в сообщении.

Кроме того, Путин и Зеленский обсудили возможность продолжения контактов в "нормандском формате".

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    Автор: Ута Штайнвер


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