 Зеленский и Путин впервые поговорили по телефону | Новости из Германии о России | DW | 11.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Зеленский и Путин впервые поговорили по телефону

Лидеры России и Украины обсудили освобождение украинских моряков и других граждан Украины, удерживаемых Россией, урегулирование в Донбассе, а также возможность продолжения контактов в "нормандском формате".

Телефонная трубка

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые провели телефонную беседу. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили пресс-службы российского и украинского президентов. В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе Киева.

Контекст

В опубликованном в интернете видеообращении Зеленский предложил Путину провести встречу при посредничестве Трампа, Меркель, Макрона и Мэй. (08.07.2019)

По данным пресс-службы Зеленского, ключевым вопросом разговора стало освобождение украинских моряков, арестованных в России после конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ.

В сообщении Кремля указывается, что лидеры двух стран обсуждали вопросы урегулирования на востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. "Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - указывается в сообщении.

Кроме того, Путин и Зеленский обсудили возможность продолжения контактов в "нормандском формате". Ранее в тот же день лидер российского государства назвал интересным предложение своего украинского коллеги о расширении "нормандского формата". Тремя днями ранее Зеленский через Facebook предложил Путину встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции и с участием лидеров этих стран - Дональда Трампа, Терезы Мэй, Ангелы Меркель (Angela Merkel) и Эмманюэля Макрона. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе". 

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • default

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    Символ города с неясным будущим

    Визитная карточка Донецка - один из лучших футбольных стадионов Европы "Донбасс Арена" - не раз подвергался обстрелам, после которых стеклянный фасад получил серьезные повреждения. Их устранили, но сам стадион пустует, уже год город живет без футбола. На стоянках для VIP-гостей разгружают гуманитарную помощь от благотворительного фонда Рината Ахметова, на чьи деньги и был построен стадион.

  • default

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    Война не смогла изуродовать красоту парков

    Зеленый газон на "Донбасс Арене", которая три года назад принимала чемпионат Европы по футболу, как и тогда в полном порядке. По-прежнему красив и ухожен и парк вокруг стадиона, откуда открывается прекрасный вид на донецкие терриконы. Сейчас в парке - все почти как в мирное время, только безлюдно.

  • default

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    Отдых на набережной - тишина теперь особенно ценится

    Отреставрированная к Евро-2012 набережная реки Кальмиус была и остается одним из самых любимых мест отдыха жителей Донецка. Но сохраняющаяся тревожная обстановка мало располагает к отдыху. Даже во время перемирия здесь можно слышать взрывы или автоматные очереди.

  • default

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    История края, погребенная под руинами

    Одна из первых жертв обстрела летом прошлого - Донецкий краеведческий музей, в его здание попало 15 снарядов. "Мы не допускали, что целенаправленно будут обстреливать объекты культуры, но предполагали, что можем попасть под перекрестный огонь", - вспоминают сотрудники музея. Их усилия спрятать и уберечь экспонаты оказались тщетны. Снаряды уничтожили целые экспозиции и ценные древние артефакты.

  • Donezk heute Palast der Jugendlichen

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    Страшные шрамы войны

    Разрушенный дворец молодежи "Юность", что в центре города, сильно пострадал от артобстрелов в августе 2014 года. О реконструкции или полном сносе здания (слишком оно не вписывалось в современный облик Донецка) шла речь еще в мирное время. После обстрелов территория вокруг дворца была обустроена силами волонтеров. В сохранившихся помещениях и сейчас проходят художественные выставки и репетиции.

  • Donezk heute Stalins Café

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    В центре Донецка - украинская речь

    К удивлению жителей в центре Донецка по-прежнему работает кафе "Львовская мастерская шоколада" с фирменными изделиями и украинским языком обслуживания клиентов. Эта сеть кафе широко распространена по всей территории Украины. Правда, ассортимент шоколадных изделий в Донецке стал сейчас довольно скудным. Но уютное заведение со львовским колоритом дончане посещают все также охотно.

  • default

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    Цветы у подножия памятнику Шевченко

    Возложение цветов у подножия памятника Тарасу Шевченко - обязательный ритуал и для новых властей Донецка. Сам памятник стоит прямо перед зданием областной администрации, где сейчас заседает правительство самопровозглашенной "ДНР". Демонстрируя почтение национальному поэту, "ДНР" старается отвести от себя обвинения в антиукраинизме. Хотя именно здесь больше года назад был разогнан местный майдан.

  • default

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    Новые билборды в "ДНР"

    В центре Донецка ко Дню Победы появились билборды с портретом Сталина в военной форме, украшенной георгиевской ленточкой. Как долго они будут висеть - пока непонятно. Кстати, с 1924 по 1961 годы Донецк именовался Сталино.

  • default

    Боль и надежда: Донецк сегодня

    Основатель Донецка - Джон Юз

    "Мы требуем референдума о возвращении Юзовки (название Донецка до 1924 года) в состав Великобритании!" - такая инициатива пользователей соцсетей была откликом на захлестнувшие Донбасс весной 2014 года сепаратистские настроения. Ирония ее авторов была не лишена исторической подоплеки. Ведь Донецк, взяв в пример английские города, начинал строить в конце XIX века британский промышленник Джон Юз.

    Автор: Ирина Куприянова, Донецк


Смотреть видео 02:33

Зеленский хочет обсудить с Путиным, чей Крым и кого нет в Донбассе (08.07.2019)

Контекст

Боль и надежда: Донецк сегодня

В центре Донецка, почти не тронутого войной, возникает иллюзия мирной жизни. Только раскаты майского грома жители города часто принимают за взрывы и очередные обстрелы. (11.05.2015)  

Ссылки в интернете

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом РФ Володимиром Путіним

Телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским

Аудио- и видеофайлы по теме

Зеленский хочет обсудить с Путиным, чей Крым и кого нет в Донбассе (08.07.2019)  

Зеленский - не Путин: что на самом деле может украинский президент? DW Новости  

Также по теме

Ukraine | Zerstörung durch Artillerie

Меркель и Зеленский призвали к новым переговорам по урегулированию в Донбассе 24.05.2019

Канцлер ФРГ и президент Украины в ходе телефонной беседы подчеркнули безальтернативность минских соглашений. Стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в рамках нормандского формата.

Ukraine Berater Andriy Bogdan

Киев может провести референдум о договоренностях с Москвой по Донбассу 21.05.2019

Вопрос о мирных договоренностях с Россией по конфликту в Донбассе могут вынести на плебисцит, заявил глава администрации Владимира Зеленского. Он отметил, что Украина не торгует своими территориями.

Deutschland Jemen-Konference in Berlin | Außenminister Heiko Maas

Глава МИД ФРГ призвал Россию обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе 18.01.2019

Свобода судоходства в Керченском проливе должна быть обеспечена на постоянной основе, заявил Хайко Мас по итогам переговоров в Киеве. Он призвал и Россию, и Украину содействовать деэскалации кризисов.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Как Грузия имидж Путина изменила  

Во что Александр Лукашенко за четверть века превратил Беларусь  

Комментарий: Схватка бульдогов из-за расплаты за грязную нефть "Дружбы"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно