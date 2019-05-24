Зеленский и Путин впервые поговорили по телефону

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые провели телефонную беседу. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили пресс-службы российского и украинского президентов. В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе Киева.

По данным пресс-службы Зеленского, ключевым вопросом разговора стало освобождение украинских моряков, арестованных в России после конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ.

В сообщении Кремля указывается, что лидеры двух стран обсуждали вопросы урегулирования на востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. "Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - указывается в сообщении.

Кроме того, Путин и Зеленский обсудили возможность продолжения контактов в "нормандском формате". Ранее в тот же день лидер российского государства назвал интересным предложение своего украинского коллеги о расширении "нормандского формата". Тремя днями ранее Зеленский через Facebook предложил Путину встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции и с участием лидеров этих стран - Дональда Трампа, Терезы Мэй, Ангелы Меркель (Angela Merkel) и Эмманюэля Макрона. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".

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