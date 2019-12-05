 Зеленский впервые попал на обложку журнала The Time | Новости из Германии об Украине | DW | 05.12.2019

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Украина

Зеленский впервые попал на обложку журнала The Time

Центральная тема международной версии американского еженедельника The Time, который выйдет 16 декабря, - анализ положения Владимира Зеленского "между Путиным и Трампом".

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)

Президент Укрианы Владимир Зеленский (фото из архива)

Президент Украины Владимир Зеленский впервые попал на обложку американского еженедельного журнала The Time. Как сообщается на сайте издания, центральной темой номера от 16 декабря 2019 года станет вопрос о том, как бывший артист комедийного жанра справляется с ролью главы государства, оказавшись втянутым в "крупнейшую в мире политическую драму".

Контекст

Международные правозащитники призывают Украину к расследованию сообщений о военных преступлениях, действий милиции на Майдане и к защите вынужденных переселенцев. (08.09.2014)

В связи с делом об импичменте Трампа перед демократами стоит задача посложнее, чем подтвердить обвинения в адрес президента по "украинскому делу", считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (15.11.2019)

Под фотографией политика на обложке журнала написано: "Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, что значит быть пойманным между Путиным и Трампом". Кроме прочего, речь идет о действиях Владимира Зеленского в ситуации, когда президенту США Дональду Трампу грозит импичмент из-за "Украинагейта", а также о стратегии политика в переговорах с Кремлем на тему конфликта в Донбассе

Портрет Владимира Зеленского помещен на обложку международной версии журнала Time. В США появится в продаже версия журнала, на обложке которого изображен президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Центральной темой этого номера является возможный импичмент Трампа.

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    Автор: Ута Штайнвер


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Не только шоумен Владимир Зеленский пришел в политику без опыта в этой сфере. По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты.  

Ссылки в интернете

Статья о роли президента Украины Владимира Зеленского в мировой политике в номере журнала Time от 16 декабря 2019 года

Статья о роли президента Украины Владимира Зеленского в мировой политике в номере журнала Time от 16 декабря 2019 года

Аудио- и видеофайлы по теме

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