Звено между неонацистами РФ и Швеции: суд рассматривает дело выходца из СССР Удодова

Суд округа Сёдертёрн в Стокгольме во вторник, 25 февраля, начал рассмотрение по существу дела 68-летнего выходца из СССР, гражданина Швеции Анатолия Удодова, которого шведские СМИ называют контактным лицом между российскими парамилитаристскими формированиями и шведскими неонацистами. Об этом DW сообщил Хенрик Улин, заместитель генерального прокурора в прокуратуре Швеции, отвечающей за публичные преследования.

По словам Улина, начало судебного разбирательства было назначено на 13.30 по местному времени (15.30 мск). Замгенпрокурора уточнил, что подозреваемый обвиняется "в незаконном владении оружием", что является "серьезным нарушением" шведского закона об обращении с оружием. По этой статье Удодову могут грозить до двух лет лишения свободы. Хенрик Улин уточнил, что расследования по другим статьям в отношении подследственного сейчас не ведутся.

Задержан Службой госбезопасности

В конце января Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО, SÄPO), занимающаяся, в частности, делами, связанными с терроризмом, задержала Удодова в международном аэропорту Стокгольм-Арланда по подозрению в совершении тяжкого преступления, связанного с оборотом оружием. После этого выходец из СССР был помещен в следственный изолятор в Стокгольме.

Доказательства связей с правыми националистами

По словам Улина, суду "в ходе разбирательства будут представлены доказательства связей (Удодова. - Ред.) со шведскими правыми националистами". Замгенпрокурора уточнил, что улики были получены "в ходе домашнего обыска", а также по линии "разведывательного управления полиции" в связи с более ранним эпизодом административного дела, заведенного на Удодова.

Летом 2019 года у него была "изъята лицензия на владение огнестрельным оружием", конфискованы три пистолета, револьвер и ружье.

Представитель ультраправого "Русского имперского движения"

Как отмечает шведская газета Expressen, Анатолий Удодов посещал мероприятия "Северного движения сопротивления" (Nordiska motståndsrörelsen, NMR) - одной из крупнейших национал-социалистических организаций Северной Европы. По данным издания, мужчина появлялся там как представитель ультраправого "Русского имперского движения", которая, по данным СМИ, готовила и отправляла добровольцев воевать в Донбасс и организовывала курсы военизированного обучения "Партизан". В 2016 году эти тренинги посетили два активиста NMR Виктор Мелин и Антон Тулин, осужденные по делу о взрывах, совершенных в Швеции в 2016 и 2017 годах.

В ноябре 2016 и в январе 2017 годов в Гетеборге (на юго-западе Швеции) произошло два взрыва - первый в здании шведской левой организации, второй - в центре для беженцев. Еще одно взрывное устройство было обнаружено 25 января 2017 года на территории кемпинга, где размещались беженцы, однако из-за ошибки при сборке не сработало. Мелин был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы за попытку причинения вреда жизни, здоровью и имуществу в крупных размерах, а Тулин - к одному году и десяти месяцам за содействие в совершении того же преступления.

Более 15 лет посвятил движению "белого превосходства"

Газета Dagens Nyheter писала, что Анатолий Удодов несколько раз посещал Мелина в тюрьме, однако позднее шведская Служба тюрем и пробации отозвала разрешение на посещения, узнав, что Удодов подозревается в совершении административного правонарушения.

По данным полиции, эмигрант из СССР Удодов более 15 лет посвятил движению "белого превосходства", был активен в шведской ультраправой среде и имел контакты с высокопоставленными представителями NMR.

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