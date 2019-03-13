 Звезда Голливуда Дорис Дэй скончалась на 98-м году жизни | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.05.2019

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Культура и стиль жизни

Звезда Голливуда Дорис Дэй скончалась на 98-м году жизни

Знаменитая актриса и певица 1950-60-х годов Дорис Дэй умерла в своем доме в Калифорнии. Как сообщили в основанном ей фонде по защите животных, у актрисы было серьезное воспаление легких.

Дорис Дэй

Дорис Дэй

Знаменитая американская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в понедельник, 13 мая, в своем доме в калифорнийском городе Кармел-бай-те-Си в возрасте 97 лет. Об этом сообщил основанный актрисой фонд по защите животных.

Контекст

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Карола Неер была одной из самых красивых и самых талантливых немецких актрис Веймарской республики. Ей было чуть больше сорока, когда умерла в ГУЛАГе. (12.12.2017)

В сообщении говорится, что у Дорис Дэй было тяжелое воспаление легких и она ушла из жизни в окружении близких друзей.

Дорис Мэри Энн Каппельхофф родилась в 1922 году в штате Огайо, ее предки были эмигрантами из Германии. Свое сценическое имя она получила после успеха в 1956 году хита Day By Day.

Дорис Дэй снималась в кино с 1948 до 1968 года, сыграла более чем в 40 фильмах и записала свыше 650 песен. Настоящую славу ей принесли роли в фильмах Альфреда Хичкока "Человек, который слишком много знал" и Майкла Гордона "Телефон пополам". Актриса была удостоена таких наград, как "Оскар", "Грэмми", Президентская медаль свободы и Награда центра Кеннеди.

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