 За 2018 год миллиардеры разбогатели, а бедные - обеднели | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.01.2019

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Мир

За 2018 год миллиардеры разбогатели, а бедные - обеднели

Самые богатые люди планеты в прошедшем году разбогатели в среднем на 12 процентов. Бедное население понесло потери в размере 11 процентов, утверждается в отчете Oxfam.

Бездомная женщина в заснеженном парке, Вашингтон, США

Бездомная женщина в Вашингтоне, США

Миллиардеры по всему миру за прошедший год существенно увеличили свои состояния за счет более бедных слоев населения. Как следует из доклада международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, который был опубликован в понедельник, 21 января, активы миллиардеров в 2018 году в общей сложности выросли на 12 процентов, в среднем - на 2,2 миллиарда евро в день. Этому способствовали в том числе налоговые льготы для концернов и частных лиц. Более бедная часть мирового населения понесла потери в размере 11 процентов.

Oxfam выпустила свое очередное исследование в преддверии всемирного экономического форума в Давосе. Объединение полагает, что вложения в такие сферы жизнедеятельности как образование, здоровье и социальное страхование могут внести существенный вклад в искоренение бедности и неравенства. Однако, отмечает Oxfam, подобных вложений во всем мире "катастрофически" не хватает.

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За последние десять лет, говорится в отчете, число миллиардеров по всему миру выросло вдвое. Одновременно с этим все меньше людей могут выбраться из состояния крайней нищеты. Лицами, живущими за чертой бедности, считаются те, кто в день располагает суммой меньше 1,7 евро. Несмотря на то, что таких людей с 1990 по 2010 год стало вдвое меньше, в 2015 году в крайней нищете по всему миру жили около 736 миллионов человек. Наиболее уязвимыми называются в документе женщины и девочки. В среднем в мире мужчинам принадлежит на 50 процентов активов больше, чем женщинам.

Отчет Oxfam вызвал и критику. В частности, немецкий экономист Андреас Пайхль (Andreas Peichl) заявил, что не смог отследить приведенные данные по обнищанию мирового населения. С его точки зрения, высказанной в интервью немецкому изданию FAZ, вероятнее то, что мировая экономика растет, и уровень бедности в мире существенно снижается.

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    Автор: Ханс Йоахим Хенниг, Анастасия Буцко


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