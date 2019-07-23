За что убили общественную активистку из Петербурга?

Изрезанное ножом тело Елены Григорьевой было найдено 21 июля недалеко от ее дома в Санкт-Петербурге. Два дня спустя на опознание дочери приехала мать. Сейчас решается вопрос о признании ее потерпевшей. "Пока неизвестно, будет ли Лена похоронена в Питере или в Новгородской области, откуда она родом", - рассказывает DW правозащитник Динар Идрисов. Он знал активистку лично и чрезвычайно ценил ее мужество и прямолинейность.

Следствие пока не называет подозреваемых. Проверяются разные версии, в том числе и бытовая. Но адвокат Григорьевой Ксения Михайлова в разговоре с DW указывает на то, что известной в Санкт-Петербурге активистке в последнее время серьезно угрожали расправой.

"Это достаточно пугающее событие. В адрес Лены в течение длительного времени поступали угрозы. Они были связаны с ее деятельностью и как ЛГБТ-активистки, и как политической активистки, которая участвовала в различных публичных акциях. Если бы органы следствия к этим сообщениям с угрозами отнеслись более серьезно...", - с горечью говорит Михайлова.

Окружение Григорьевой уверено в политическом характере убийства

Елена Григорьева отстаивала права российского ЛГБТ-сообщества

Правозащитник Динар Идрисов уже сейчас уверен в том, что убийство Григорьевой носит политический характер. По его словам, Григорьева в силу своего характера находилась на острие межличностных конфликтов на политической почве.

"Люди у нас недооценивают степень гражданского противостояния, считая, что политическим является только такое убийство, цель которого - устранение видных политических деятелей - таких, как Борис Немцов. Но ведь и убийство человека за его другие взгляды - это ведь тоже политическое убийство", - считает Идрисов.

"Она была искренней. Когда что-то происходило, хотела на это откликнуться, кому-то помочь. При этом она не думала о себе. Думала о других", - описывает Елену Григорьеву ее соратник по питерской ЛГБТ-Группе "Выход" Максим Оленичев.

К убийству могут иметь отношение националисты

Адвокат Григорьевой Ксения Михайлова не исключает причастность к убийству лиц "из националистических кругов". Елена выходила на уличные протесты и устраивала пикеты по самым разным причинам, наживая себе тем самым много врагов.

Однако наиболее активно Елена проявляла себя в защите прав ЛГБТ-сообщества и была, например, как указывает Михайлова, в списке интернет-проекта "Пила": "В этом проекте есть целый список тех, кого авторы считают причастными к ЛГБТ-сообществу или даже целые ЛГБТ-организации, подлежащие, по их мнению, уничтожению".

Впрочем, ни сама Ксения Михайлова, ни ее соратник по питерскому "Выходу" Максим Оленичев в разговоре с DW не выразили страха после убийства Григорьевой. Как сказал Оленичев, они ощущают лишь "грусть и печаль": "К страху мы давно уже привыкли после 2013 года, когда был принят закон о гей-пропаганде. После этого уровень их стигматизации и дискриминации повысился во много раз, и жизнь представителей ЛГБТ-сообщества в России изменилась".

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