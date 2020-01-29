За что в Украине критикуют законопроект о борьбе с дезинформацией

По инициативе министерства культуры, молодежи и спорта (МКМС) Украины во вторник, 28 января, прошло публичное обсуждение законопроекта, целью которого является усиления противодействия распространению дезинформации в стране.

Документ вызвал шквал критики со стороны журналистов, правозащитников и медиаэкспертов, которые опасаются контроля властей над свободой слова и печати, обращают внимание на нечеткие формулировки терминов "недостоверная информация" и "дезинформация" и говорят о наступлении на основополагающие права человека. Об аргументах сторонников и противников законопроекта - DW.

Предложения правительства во исполнении указа Зеленского

МКМС разработало законопроект о борьбе с дезинформацией во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 8 ноября прошлого года. Проект предусматривает создание государством единой Ассоциации профессиональных журналистов вместо нескольких нынешних журналистских объединений и профсоюзов, а также введения института уполномоченного по вопросам информации. При этом помимо профессиональных журналистов закрепляется статус простых журналистов и распространителей массовой информации.

Президент Украины Зеленский общается с журналистами, октябрь 2019 года

Документ также содержит норму о введении уголовной ответственности за "распространение дезинформации". Дезинформацией же предлагается считать недостоверную информацию, "касающуюся национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитета, обороноспособности Украины, права украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья граждан, состояния окружающей среды, а также других вопросов, представляющих общественный интерес".

Право решать, что в каждом конкретном случае может являться дезинформацией, предоставляется уполномоченному по вопросам информации, который может обращаться в суды, требовать у журналистов раскрыть их источники информации, а также присваивать "индекс доверия" всем распространителям информации.

Каким может быть в Украине наказание за распространение дезинформации

На участие в публичном обсуждении законопроекта было подано 200 заявок, из них удовлетворили лишь около 60. Пресс-служба министерства сообщила, что формат мероприятия и помещения не позволили принять участие большему числу людей. Глава МКМС Владимир Бородянский в ходе дискуссии попытался развеять опасения по поводу того, что признанные виновными в распространении дезинформации окажутся за решеткой. "Уголовная ответственность предусмотрена после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации. Речь идет о наказании в виде общественно полезных работ", - пояснил министр.

Медиасообщество Украины встретило в штыки проект закона о борьбе с дезинформацией

Авторами законопроекта руководило стремление дать отпор российской пропаганде, но они избрали неправильный метод, убежден председатель правления "Интерньюз Украина" Константин Квурт. "Опасно отдавать определение дезинформации на усмотрение судебной системы, которая в Украине остается не реформированной. Суды часто выносят несправедливые, неправосудные, а то и просто антиукраинские вердикты", - указал медиаэксперт.

Однако министр Бородянский выразил уверенность в том, что авторы документа "предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить". Среди них Бородянский назвал необходимость получить заключение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) перед вынесением решения украинским судом.

Но станет ли ЕСПЧ еженедельно или даже ежемесячно выносить заключения по таким поводам? "Закон в любом случае должен соответствовать критериям качества. К сожалению, любые консультативные заключения не могут исправить несовершенно написанный закон, представляющий угрозу правам человека", - отметила лидер "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук.

Ограничения для украинских журналистов

"Законопроект никоим образом не призван противодействовать российской информационной агрессии и любой дезинформации, но грозит большинству журналистов лишением доступа к информации о деятельности властей", - уверена директор "Украинского института медиа и коммуникаций" Диана Дуцык.

Она, в частности, напомнила, что авторы документа обязывают всех иностранных журналистов получать аккредитацию. И обязательно подавать заявления об ознакомлении и согласии соблюдать стандарты профессиональной этики журналистов. К тому же из текста проекта закона неясно, будут ли вообще иметь зарубежные медиа доступ к органам власти - в частности, аккредитацию в парламент и на закрытые для широкой общественности мероприятия правительства и офиса президента Украины.

Озабоченность разработанным МКМС законопроектом выразили и за рубежом. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир считает, что борьба с дезинформацией не должна "осуществляться за счет свободы СМИ, а также путем вмешательства государства в содержание СМИ и организацию журналистской деятельности в стране". Генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутиеррез заявил, что он "категорически отвергает любое предложение, согласно которому государство будет регулировать журналистскую деятельность и накладывать какие-либо ограничения на журналистов".

Институт массовой информации, Комиссия по журналистской этике, Национальный союз журналистов Украины и целый ряд других представителей украинских СМИ призвали МКМС снять с рассмотрения разработанный им законопроект. В заявлении Института массовой информации подчеркивается, что проект закона "нарушает сами принципы существования Украины как правового государства, разделяющего европейские ценности и стремящегося построить полноценное демократическое общество".

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