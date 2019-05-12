 За первую половину 2019 года из ФРГ депортированы 11,5 тыс. беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 12.08.2019

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Германия

За первую половину 2019 года из ФРГ депортированы 11,5 тыс. беженцев

С января по июнь текущего года почти 7 тысяч нелегалов покинули ФРГ добровольно, получив предусмотренную в таких случаях финансовую помощь. Еще 15 тысяч мигрантов депортировать не удалось.

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За первые шесть месяцев текущего года власти ФРГ депортировали из страны 11 496 мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища. Этот показатель чуть ниже цифры за первое полугодие 2018 года, когда из Германии был выслан 12 261 человек, говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции "левых" в бундестаге, обнародованном в понедельник, 12 августа.

Чаще всего депортировали граждан Албании, Сербии, РФ, Грузии и Нигерии. Кроме того, 6 905 нелегальных мигрантов были остановлены на границе ФРГ при попытке въехать в страну. Еще 1 525 человек выслали из страны после того, как они нелегально пересекли границу.

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В рамках действующего в Евросоюзе Дублинского соглашения Германия передала другим странам ЕС 4 215 соискателей убежища. В соответствии с договором, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу ЕС.

15 тысяч мигрантов не удалось депортировать

Федеральная полиция Германии в первом полугодии 2019 года не смогла осуществить планировавшуюся депортацию более чем 15 тысяч беженцев. В 15 509 случаях план провалился еще на этапе передачи мигрантов полиции, в 2 016 случаях - после этого. За тот же период 6 786 нелегалов покинули Германию добровольно, получив предусмотренную в таких случаях финансовую помощь.

По данным на 30 июня, в Германии находились 246 737 человек, которым было выдано официальное заключение, обязывающее их покинуть страну. При этом 191 117 человек из этого числа получили отсрочку в депортации в связи с ее невозможностью на данный момент.

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    Автор: Ирина Филатова


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