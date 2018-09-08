"За бабушек и дедушек": в Москве прошел митинг против пенсионной реформы

Акцию на Пушкинской площади штаб Навального запланировал на два часа дня. Многих ее организаторов задержали накануне или за несколько часов до начала. Сам Алексей Навальный тоже не вышел на площадь: он уже больше недели отбывает административный арест в 30 суток за январские митинги.

День проведения акции совпал с праздничными гуляниями по случаю дня города. Поэтому на соседних с площадью улицах шли концерты, фестиваль цветов и православный исторический квест. С частично перекрытой Тверской доносилась музыка.

Вместо Навального - Жириновский

Протестующие скорбели о пенсиях

За полчаса до начала митинга у памятника Пушкину собрались журналисты и еще только пара сотен человек. Они молча стояли со свернутыми плакатами, когда внезапно появился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В белой кепке и рубашке, окруженный несколькими охранниками, он прошел в самую толпу. Ему с любопытством кричали: "Зачем вы пришли?". Жириновский крутился на месте и хаотично отвечал на все вопросы и выкрики. Сказал, что сам против повышения пенсионного возраста, но вдруг перескочил на тему голодовки Олега Сенцова и назвал ее "фейком".

Затем люди стали кричать политику: "Клоун уходи! Охрану отпусти!" и предлагали ему отказаться от депутатского мандата, если он против Путина. Кто-то из подростков обругал Жириновского, после чего политик полез к обидчику с кулаками. Охранники в пиджаках неуклюже отстраняли митингующих, но при этом не давали Жириновскому ввязаться в драку. "Я вызову сюда 10 тысяч из Росгвардии, и от вас ничего не останется! И ваши родители никогда вас не найдут!" - кричал лидер ЛДПР. Вскоре он, отругиваясь, покинул митинг.

На акции в Москве были и молодые люди, и пенсионеры

За время этой суеты вокруг Жириновского площадь заметно заполнилась. Молодежь уже по традиции забиралась на фонари. Другие облепили памятник Пушкину (после этого на нем появилась большая наклейка "Навальный 2018"). Сквозь ряды пронесли траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсии". Начали скандировать: "Это не реформа, это - позор", "Правительство в отставку" и "Руки прочь от пенсии".

Раздавались также лозунги за свободу политзаключенных и против наказаний за репосты в интернете. Многие протестующие держали в руках самодельные плакаты, лучшие из них окружающие встречали аплодисментами.

Что говорили участники акции о пенсионной реформе

Среди собравшихся было немало тех, кто пришел на митинги в первый раз. 16-летний школьник Владислав рассказал DW, что "политизировался" только за последний год: "Я вышел, потому что у всех есть бабушки и дедушки. Пенсионный возраст повышают вроде потому, что у нас денег не хватает в стране, а денег не хватает, потому что они воруют. У нас коррупция в стране. Против этого я вышел".

39-летняя Ольга Мартина тоже раньше не участвовала в акциях Навального. Почему она пришла на Пушкинскую площадь? "Мы в стране не доживаем до пенсионного возраста. Здравоохранение и образование платное. Нам тяжело жить, поэтому я против (повышения пенсионного возраста. - Ред.)", - объяснила Ольга. Она добавила, что уже ходила на митинг коммунистов против этой реформы в другом городе. Отметила, что у Навального больше молодежи.

Впрочем, пенсионеров и тех, кто вскоре должен был выйти на пенсию, было не меньше. Они тоже скандировали и стояли с плакатами. 58-летний программист Вадим считает, что государство его ограбит больше чем на миллион рублей, если примет пенсионную реформу. В эту сумму он включает недополученные льготы и саму пенсию. "Это несправедливо, - считает он. - При том, что всех этих омоновцев и полковников будут точно так же отправлять на пенсию раньше, чем нас, и платить им за наш счет довольно приличные денежки".

Среди протестующих оказалась активистка Pussy Riot Надежда Толоконникова. Она заявила, что вышла против конкретной реформы. "Было бы неплохо, если бы Путин действительно понял, что есть люди, которые не совсем согласны с его взглядами. Пусть мы и в меньшинстве, но важно выходить на улицу и отстаивать наши интересы". На вопрос, представляет ли она себе свою пенсию, Надежда ответила, что, конечно, представляет, ведь она когда-то настанет, точно так же как и смерть. "Хотелось бы конечно, чтобы пенсия была обеспечена государством, коли оно обещает социальные гарантии", - продолжила Толоконникова.

Шествие до Кремля

Сценарий митинга 9 сентября отчасти напоминал протестные акции 5 мая. После криков "Идем гулять" активисты штаба Навального дважды попытались уйти с Пушкинской площади. Сначала они колонной пошли по Тверской до Кремля, но там остановились у рамок металлоискателей - у здания московской мэрии проходил концерт. Тогда активисты двинулись по бульварам и свернули на Большую Дмитровку. Шествие превратилось в карнавал: люди шли по украшенным к дню города центральным улицам, кричали "Путин - вор" и аплодировали. Один уличный музыкант им даже подыграл.

Веселье закончилось, когда колонна дошла до Охотного ряда. Омоновцы, которые до этого просто шли рядом, выстроились колонной и стали дубинками оттеснять людей вглубь улицы, обратно к Пушкинской площади. Били ожесточенно, но почти никого не задержали.

Колонна распалась: часть вернулась на Пушкинскую площадь, другие попытались дойти до Кремля через сторонние улицы, мимо парка "Зарядье". Но и они тоже вскоре вернулись на Пушкинскую. Нескольких человек, которые хотели остаться на ночную забастовку, задержали.

Всего в Москве полицейские задержали не менее десяти человек, включая четырех сотрудников штаба Навального. Против одного неизвестного задержанного, по данным "Интерфакс", возбуждено уголовное дело за применение насилия против полицейского. Протестующий якобы ударил стража порядка по голове.

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