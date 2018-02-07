Защита обжаловала приговор фигуранту из "списка Титова"

Защита обжаловала приговор, вынесенный российскому бизнесмену Андрею Каковкину, который стал первым вернувшимся на родину предпринимателем из так называемого лондонского списка Бориса Титова и был осужден на три года колонии. Об этом сообщила в пятницу, 1 ноября, агентству ТАСС адвокат бизнесмена Ольга Селихова.

"Мы написали 16 листов апелляционной жалобы, все доводы, которые можно было привести, привели, о незаконности этого приговора", - сказала адвокат, уточнив, что отправила жалобу в суд по почте. По словам Селиховой, защита рассчитывает, что Ростовский областной суд вынесет решение по жалобе до конца года.

Накануне, 31 октября, стало известно, что Андрей Каковкин был приговорен к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Суд пришел к выводу, что в августе 2015 года Каковкин, являясь директором ООО "Торговый дом "ГРИФ", с группой лиц по предварительному сговору похитил денежные средства, принадлежащие ООО "МКТ" на сумму 10 млн рублей.

"Лондонский список Титова"

Андрей Каковкин вернулся в Россию в феврале 2018 года. В августе того же года в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова сообщили, что полиция прекратила уголовное дело против Каковкина, но уже спустя несколько дней Титов объявил о возобновлении уголовного преследования бизнесмена. Сообщалось, что после возвращения в Россию Каковкин планировал продолжать заниматься бизнесом.

"Лондонский список Титова" - условное название списка проживающих за границей российских бизнесменов, в отношении которых в России них возбуждены уголовные дела. Генеральная прокуратура 30 октября предложила предоставить участникам этого списка гарантии того, что до вынесения приговора к ним не будут применяться меры пресечения, предусматривающие лишение свободы.

По состоянию на конец октября, в Россию вернулись четверо участников "списка Титова", уголовные дела в отношении двоих из них закрыты. Всего в списке более 40 человек.

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