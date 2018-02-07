 Защита обжаловала приговор фигуранту из ″списка Титова″ | Новости из Германии о России | DW | 01.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Защита обжаловала приговор фигуранту из "списка Титова"

Бизнесмен Андрей Каковкин приговорен к трем годам колонии. Он стал первым вернувшимся в Россию бизнесменом из так называемого лондонского списка Бориса Титова.

Судебный молоток

Защита обжаловала приговор, вынесенный российскому бизнесмену Андрею Каковкину, который стал первым вернувшимся на родину предпринимателем из так называемого лондонского списка Бориса Титова и был осужден на три года колонии. Об этом сообщила в пятницу, 1 ноября, агентству ТАСС адвокат бизнесмена Ольга Селихова.

"Мы написали 16 листов апелляционной жалобы, все доводы, которые можно было привести, привели, о незаконности этого приговора", - сказала адвокат, уточнив, что отправила жалобу в суд по почте. По словам Селиховой, защита рассчитывает, что Ростовский областной суд вынесет решение по жалобе до конца года.

Накануне, 31 октября, стало известно, что Андрей Каковкин был приговорен к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Суд пришел к выводу, что в августе 2015 года Каковкин, являясь директором ООО "Торговый дом "ГРИФ", с группой лиц по предварительному сговору похитил денежные средства, принадлежащие ООО "МКТ" на сумму 10 млн рублей.

Контекст

Титов предлагает эмигрантам купить себе индульгенцию, подписанную Путиным. Многие ли беглецы из России еще верят Кремлю на слово, размышляет политолог Иван Преображенский. (05.02.2018)

Факт обладания богатством в России вытеснил вопрос о законности его получения. Ничего хорошего такая тенденция не сулит - так и до "спроса с буржуинов" дойти недолго, считает Александр Плющев. (23.01.2019)

"Лондонский список Титова"

Андрей Каковкин вернулся в Россию в феврале 2018 года. В августе того же года в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова сообщили, что полиция прекратила уголовное дело против Каковкина, но уже спустя несколько дней Титов объявил о возобновлении уголовного преследования бизнесмена. Сообщалось, что после возвращения в Россию Каковкин планировал продолжать заниматься бизнесом.

"Лондонский список Титова" - условное название списка проживающих за границей российских бизнесменов, в отношении которых в России них возбуждены уголовные дела. Генеральная прокуратура 30 октября предложила предоставить участникам этого списка гарантии того, что до вынесения приговора к ним не будут применяться меры пресечения, предусматривающие лишение свободы.

По состоянию на конец октября, в Россию вернулись четверо участников "списка Титова", уголовные дела в отношении двоих из них закрыты. Всего в списке более 40 человек.

Смотрите также:

  • Министр торговли США сотрудничал с компанией из России

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Российский интерес американского министра

    Министра торговли Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". "Сибуром" владеют лица, входящие в ближайшее окружение Владимира Путина - Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Кирилл Шамалов.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Русская доля в Facebook и Twitter

    Российский предприниматель Юрий Мильнер по данным авторов "Райских досье", вложил сотни миллионов долларов в компании Facebook Inc. и Twitter Inc. при поддержке Кремля. Приобретение им акций Twitter осуществлялось при финансовой поддержке российского банка с госучастием - ВТБ. Инвестиции в Facebook осуществлялись при участии дочерней компании "Газпром".

  • Британские банкиры уходят от налогов

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Банкиры королевы инвестировали в офшорную зону

    Герцогство Ланкастера, управляющее активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse, которая предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100% годовых.

  • Frankreich Paris Scharapowa bei French Open Füße (picture-alliance/dpa/I. Langsdon)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Nike - бег от налогов

    Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. выстроил такую финансовую схему, которая с помощью офшоров на Бермудских островах и, позднее, в Нидерландах, позволила компании за пределами США уклониться от налоговых выплат в миллиарды евро.

  • Apple-Logo (Picture-alliance/dpa/C. Dernbach)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Ох, яблочко...

    Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.

  • Kanada Ministerpräsident Trudeau im Kajak (Ausschnitt) (picture-alliance/empics/D. Dyck)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Премьер Канады от комментариев отказался

    Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.

  • Kupfermine Kongo (AFP/Getty Images)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Швейцарская Glencore

    В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.

  • Curt Engelhorn deutscher Industrieller (Getty Images/M. Buckner)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Немецкие фигуранты досье

    Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 13:02

Борьба с отмыванием денег: что грозит в Великобритании олигархам из России? (07.04.2019)

Контекст

"Райские досье" или "Файлы райских островов"

В руках журналистов снова оказались миллионы секретных документов о тайнах "налоговых оазисов". (05.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Борьба с отмыванием денег: что грозит в Великобритании олигархам из России? (07.04.2019)  

Кремлевский доклад: как США накажут олигархов Путина и все его окружение - DW Новости  

США нацелились на активы Кадырова в арабских странах в связи с делом Немцова. DW Новости  

Также по теме

Großbritannien London - Die schönsten Uhren Europas

Омбудсмен Титов обнародовал список бизнесменов, желающих вернуться в Россию 07.02.2018

Бизнес-омбудсмен Борис Титов перечислил имена 16 бизнесменов скрывшихся от преследования в России и готовых вернуться на родину. В Кремле пообещали изучить список во взаимодействии с силовыми структурами.

Реклама

Самые читаемые

Немецкий эксперт о "Северном потоке - 2": "Он нам не нужен"  

"Репортеры без границ" раскритиковали закон об изоляции Рунета  

Будущий глава WADA высказался о допинге в российском спорте  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно