 Зачем узбекам Туркестана предложили переселиться в северный Казахстан | Центральная Азия - события и оценки | DW | 24.09.2019

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Центральная Азия

Зачем узбекам Туркестана предложили переселиться в северный Казахстан

Что стоит за инициативой правящей партии Казахстана по переселению узбеков с юга страны на север? И готовы ли власти Казахстана осуществить это на деле?

Узбечки на хлопковом поле

Узбечки на хлопковом поле

Узбекам, проживающим на юге Казахстана, предложили переселиться на север страны - в Северо-Казахстанскую область (СКО). С такой идеей выступил Туркестанский областной филиал правящей в Казахстане партии "Нур Отан" после того, как 15 сентября замглавы этого филиала Бейсен Тажибаев встречался с этническими узбеками в селе Карабулак - самом многонаселенном селе на территории всего Казахстана (в селе проживают около 60 тысяч человек).

Партийный чиновник привез с собой информационно-пропагандистскую группу, которой надлежало объяснить жителям преимущества переселения из Туркестанской области в СКО. Согласно СМИ, Тажибаев напомнил о действующей с 2015 года госпрограмме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", по которой переселенцы могут получить землю для выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства. Кроме того, представитель "Нур Отан" посетовал на то, что в 2019 году на север из Карабулака переселилась всего одна семья, и поручил ответственным лицам организовать широкую пропаганду программы "Енбек".

Как в Узбекистане оценили идею переселения

Об инициативе правящей партии Казахстана узнали и в Узбекистане. Новость сильно обеспокоила Ташкент, рассказал DW политолог Юрий Черногаев. Причина, по его словам, в том, что с узбеками, живущими на юге Казахстана, существуют обширные контакты по линии бизнеса, не говоря уже о тесных родственных связях. И в Ташкенте опасаются, что эти связи окажутся прерванными в результате реализации инициативы казахстанских властей.

Памятник Тамерлану в Ташкенте

Памятник Тамерлану в Ташкенте

Официальной реакции из Ташкента пока нет. МИД страны молчит, видимо, из опасения обидеть соседа. "При этом неофициально в МИД и в МВД республики считают, что власти Казахстана таким образом - разорвав родственные связи - хотят предотвратить распространение исламского радикализма из Узбекистана на южный Казахстан, а заодно закрепить малонаселенные территории на севере страны за этнически не русским населением", - рассказывает эксперт из Ташкента. При этом, добавил он, не принимается о внимание то, что "теплолюбивым" жителям юга предлагается переселяться фактически в суровые условия Сибири.

"Раз за дело взялась правящая партия "Нур Отан", то это дело решенное, считают в Узбекистане, - описывает опасения узбекистанцев Черногаев. - Здесь уверены, что указание спущено сверху и только "упаковано" в инициативу партийного филиала".

Двоевластие в Казахстане и программа переселения "Енбек"

Координатор объединенной евразийской экспертной сети Jeen Наталья Харитонова считает, что тревога в Ташкенте объясняется тем, что на Казахстан здесь смотрят через призму узбекских реалий.

Наталия Харитонова

Наталия Харитонова

"В Узбекистане ни один филиал правящей партии не выступит с подобной инициативой без прямой директивы первого лица, - пояснила Харитонова. - А в Казахстане сейчас некое подобие двоевластия, партия "Нур Отан" уже не выглядит доминирующей силой типа КПСС при СССР". Кроме того, добавила собеседница DW, в условиях кризисной экономики казахстанским элитам, занятым подковерной борьбой, сейчас не до переселения узбеков из Туркестана под Петропавловск". При этом она, однако, согласна с тем, что власти Казахстана, приняв в 2015 году по инициативе Нурсултана Назарбаева - тогда еще президента, а сейчас главы "Нур Отан" - программу "Енбек", рассчитывали тем самым разбавить на севере Казахстана русское населения, находящееся под ощутимым влиянием России.

Петр Своик

Петр Своик

Как и Наталья Харитонова, политолог из Алма-Аты Петр Своик не склонен видеть в инициативе туркестанского филиала партии "Нур Отан" переданную таким образом команду Нур-Султана. "Первый президент, елбасы, передал второму власть над государством, но не над правящей партией", - указывает он. Поэтому подспудная борьба между Нурсултаном Назарбаевым и Касым-Жомартом Токаевым, по его словам, идет и на партийном поле. Назарбаев, мол, дал команду срочно активизироваться партии, вот она и исполняет.

Политические и экономические аспекты программы переселения на север Казахстана

Сами же действия властей Казахстана по программе переселения с юга на север республики Петр Своик оценивает как неэффективные. "По политическим соображениям властям имело бы смысл увеличить казахское присутствие в СКО и параллельно снизить "узбекскую перенасыщенность" на юге", - рассуждает Своик. Открытых конфликтов между узбеками и казахами в Туркестане нет, но живут они все-таки раздельно, и, добавляет он, "снижение численности узбекской диаспоры сняло бы подспудную тревогу местных властей".

Контекст

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Экономически программа переселения также оправдана. Но чтобы реально ее осуществить, нужно вложить очень большие ресурсы, создать хозяйственную инфраструктуру. А там этого и близко нет. "Крупные сельхозпроизводства советского времени разрушены, вдоль дорог из Петропавловска в любом направлении - развалины коровников и прочих строений, - рассказывает Петр Своик. - И в самом городе, где когда-то было несколько оборонных заводов, теперь с работой трудно, так что трудоустраивать переселенцев с юга негде". На создание новых рабочих мест нужны большие деньги, их нет, поэтому, считает эксперт, и буксует программа переселения с юга на север.

Исторический и религиозный аспекты проживания узбеков в Туркестане

Очень важную роль играют также традиции и история. Узбеки юга в массе своей глубоко религиозны, а места в районе столицы Туркестана, откуда им предложено переезжать - сакральные для мусульман, поясняет Своик. Там, в частности, находится мавзолей Хаджи Ахмета Ясави, построенный по приказу Тамерлана, от которого официально ведет свою родословную нынешнее государство Узбекистан.

"Туркестан - это то место, где сформировались пласты совместной культуры и демографии узбеков и казахов. Это место наибольшего физического узбекского присутствия в Казахстане. Узбеки там близки к южным казахам, и почти сплошь заняты сельским хозяйством", - описывает ситуацию собеседник DW.

Своик считает, что узбеки могут воспринять программу переселения из Туркестана в СКО как намерение разбавить "узбекскую часть" Казахстана и отнесутся к этому болезненно. Хотя скорее, полагает эксперт, это попытка "разбавить русских" в северном Казахстане. "Вспомним Жириновского, пугавшего Казахстан заявлениями, что север республики - это Россия. Здесь на эти заявления реагируют остро и практически всерьез", - подчеркивает Своик.

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    Фактически узбекские ремесленники - это такой же символ страны, как и архитектурные памятники Бухары или Самарканда. Вот только труд мастеров оплачивается не очень высоко. Но изделия ручной работы - истинная гордость узбекистанцев.

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  • Уличная торговля

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

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    Иногда складывается впечатление, что в Ташкенте торговля идет повсеместно. Во всех районах города можно увидеть сразу несколько базаров - от стационарных рынков европейского образца, до импровизированных дехканских "точек", где торгуют с пола. Сейчас госслужбы относятся к уличной торговле лояльно.

  • Торговка на рынке

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  • Узбекская лепешка

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    Лепешка - украшение стола

    Сладкую халяльную лепешку "лочира-нон", которая является украшением стола, по случаю начала у мусульман священного месяца Рамадан уличные торговцы продают почти по 5 тысяч сумов. Цены на муку постоянно растут. Поэтому большинство жителей Ташкента предпочитают печь хлеб дома.

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    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Первые знаки меняющейся внешней политики

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  • Рынок Чорсу

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

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    Заметны изменения и на главном базаре столицы Узбекистана - "Чорсу", где появились торговцы и покупатели не только из Таджикистана, но соседних Казахстана и Киргизии. Только вот туристы из дальнего зарубежья этих изменений не увидят. Ведь иностранцев на базар "Чорсу" пока еще не возят.

  • Ташкентская молодежь

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Надежда на перемены

    С приходом к власти нового президента в стране вновь переименовывают улицы и площади, возвращая им прежние названия. Впрочем, внешние изменения пока трудно назвать началом глубоких реформ, которые превратят республику в современное процветающее государство. Но жители Узбекистана надеются, что когда-нибудь это произойдет.

    Автор: Анатолий Вайскопф


Контекст

С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

Несмотря на объявленные президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым реформы, кажется, что уровень жизни населения остался прежним. Но если присмотреться внимательно, то можно увидеть изменения. О них - в галерее DW.  

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