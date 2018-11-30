Зачем Россия наращивает военное присутствие в Черном море

Черное море редко штормит - в прямом и переносном смысле. Его акватория долгое время не входила в список реальных или потенциальных горячих точек на планете. Однако в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, ситуация резко изменилась. Полуостров стал основным плацдармом для реализации российских интересов на юго-восточном фланге НАТО.

Специалисты берлинского Фонда науки и политики (SWP) подчеркивают: Россия уже с 2008 года систематически наращивает свое военное присутствие в регионе. Сегодня только в Крыму дислоцируются около 28 000 российских военнослужащих. За последние десять лет военный бюджет страны почти удвоился. Российская сторона пытается подавить небольшой флот Украины, которая имеет выход к Азовскому морю. А оснащая черноморский флот новыми подводными лодками и фрегатами с крылатыми ракетами дальнего радиуса действия "Калибр", Россия открыто демонстрирует силу странам-членам НАТО - прежде всего, Болгарии и Румынии.

Черное море - "русский пруд"?

В случае возникновения в регионе серьезного кризиса София и Бухарест могут оказаться в весьма щекотливом положении. Болгария, которая во времена СССР считалась преданным союзником Москвы, и Румыния, которая вела себя более сдержанно, уже давно присоединились к НАТО. Их берега теперь являются юго-восточным флангом альянса.

Корабли НАТО во время учений в Черном море

Еще задолго до аннексии Крыма Россией в Румынии предупреждали, что Черное море не должно стать "русским прудом". Бухарест призывает к расширению присутствия НАТО в регионе, включая создание флота альянса в Черном море. В 2016 году Болгария, несколько поколебавшись, отклонила эту инициативу, ведь страна до сих пор сохраняет тесные эмоциональные и культурные связи с Москвой.

Это - слабое место альянса. Кроме того, болгарская армия до сих пор использует оружие советского образца. Старые системы ПВО - в особенности, их недостатки - хорошо знакомы российским военным. Впрочем, похоже, что требование президента США Дональда Трампа повысить расходы европейских членов НАТО на оборону нашло отклик и в Софии. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов летом 2018 года объявил о модернизации вооруженных сил, которая обойдется его стране в 1-2 млрд евро.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Россия и Турция - стратегические партнеры?

Уязвимость юго-восточного фланга НАТО становится еще более очевидной, если посмотреть в сторону Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен в том, что Запад в любом случае не готов полностью интегрировать его страну в свои структуры. Его уверенность укрепляют и взаимные предубеждения, которые имеют Эрдоган и Трамп в отношении друг друга.

Анкара уже давно переориентировалась на Восток - как в плане экономики, так и политики безопасности. По иронии судьбы, именно Москва поставила Турции системы противоракетной обороны С-400. Это вызвало возмущение в НАТО и позволило странам-участницам усомниться в лояльности Анкары альянсу.

Турецкий флот, особенно подводный, по-прежнему сильнее российского - даже несмотря на наращивание военного присутствия РФ в Крыму. В то же время Турция отнюдь не стремится к конфронтации с Москвой. Россия является не потенциальным врагом Анкары, а, скорее, партнером. Ярче всего это проявилось в ходе визита Эрдогана к Путину после того, как турецкие ВВС сбили в небе над Сирией российский истребитель. Турецкий лидер извинился за инцидент и пообещал предоставить семьям жертв щедрую компенсацию.

Прокладка морского участка "Турецкого потока" (фото из архива)

"Турецкий поток" в обход Украины

Приятельские отношения Москвы и Анкары, в первую очередь, обусловлены их общими экономическими интересами в регионе. С точки зрения экономики, Анкара ближе к России, чем это бы хотелось НАТО и ЕС. Ожидается, что в конце 2019 года будет введен в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток", который пройдет по дну Черного моря в обход Украины. В результате киевская казна лишится огромных транзитных сборов, что серьезно ударит по экономике страны.

В свою очередь, такие государства, как Болгария, Сербия, Венгрия и Словакия, наоборот, выигрывают от строительства газопровода. Предполагается, что через их территорию пройдет вторая нитка "Турецкого потока", по которой газ с 2020 года будет поставляться в страны Центральной Европы. Переговоры еще идут, и в случае успеха это еще больше может ослабить юго-восточный фланг НАТО.

Украина может оказаться в изоляции

Такое положение вещей крайне невыгодно Украине. Максимум, чего президент страны Петр Порошенко может ожидать от НАТО и ЕС - это солидарность. Его призыв к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) направить военные корабли в Азовское море имеет мало шансов на успех. Украина не является членом НАТО, и альянс не спешит принимать в свои ряды страну высокого риска.

Украина, увязшая в вооруженном конфликте на востоке страны и потерявшая Крым, на востоке пока остается в изоляции. Хотя действия России в Крыму, а в последнее время и в Азовском море являются нарушением международного права, Киев слишком плохо вооружен для того, чтобы отстаивать свои права.

Раздел Черного моря на зоны влияния

В отличие от Средиземного или Балтийского морей в историческом и культурном отношении черноморский регион никогда не был однородным. Во время "холодной войны" здесь пролегала граница между Востоком и Западом. Сегодня здесь пересекаются интересы трех крупных игроков: России, Турции и Запада. При этом в данный момент речь идет не о гармонизации отношений, а о разделе Черного моря на зоны влияния. А это вполне может стать отправной точкой для конфликтов.

4 и 5 декабря в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел НАТО: ожидается, что на ней будет обсуждаться и ситуация в Черном море. Однако то, что члены альянса будут готовы дать решительный ответ на "наступление" России на свой юго-восточный фланг, вызывает сомнения. Вероятнее всего в НАТО ограничатся тем, что просто увеличат время нахождения своих кораблей в Черном море.

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