Зачем немецкие пенсионеры идут в университеты

Единой программы получения высшего образования для пожилых людей в Германии нет, вместо этого им предлагают три модели на выбор. Первая - вольнослушатели, которые могут посещать лекции и семинары по отдельным предметам. Вторая - программы с обязательной сдачей экзаменов по тем или иным предметам и выдачей сертификатов. И третья модель - дневная и заочная формы обучения на бакалаврских и магистерских программах. По данным немецкого Союза пенсионеров с высшим образованием (Akademische Verein der Senioren in Deutschland, AVDS), это самая малочисленная группа - около 5 000 студентов по всей стране. За ней идет обучение с выдачей сертификатов, в котором принимают участие около 17 000 человек, а самая многочисленная группа - вольнослушатели. Их по всей стране около 36 000 человек. В зависимости от университетов и количества лекционных и семинарских часов стоимость обучения для вольнослушателей варьируется от 40 до 240 евро за семестр.

Почему пенсионеры хотят учиться?

"Одним из факторов, объясняющих интерес пожилых людей к посещению университетских занятий, является то, что они могут получить дополнительное образование, отвечающее их интересами, и при этом они не перегружены, как молодые люди, обучающиеся будущей профессии",- подчеркивает в интервью DW основатель интернет-портала для людей пенсионного возраста Ренате Фрех (Renate Frech). Этот сервис оказывает информационные услуги пожилым людям в разных сферах, включая образование, и работает под девизом: "Лучше быстро найти, чем долго искать".

По словам Фрех, учеба в университете для пенсионеров хороша тем, что она предоставляет свободу выбора. Пожилые слушатели сами решают, как долго они хотят учиться, будут ли получать диплом. И, наконец, третий решающий фактор - это возможность общения с молодыми людьми. "Нельзя недооценивать преимущества от обмена знаниями и опытом между разными поколениями в одной аудитории. Именно поэтому для продолжения образования многие пенсионеры чаще выбирают обычные университеты", - подчеркивает 70-летняя Ренате Фрех.

Несмотря на то, что пожилые люди наравне с молодыми могут учиться в большинстве университетов страны, в 2006 году в городе Бад Майнберг для них открылся Европейский центр университетского обучения (Europäisches Zentrum für Universitäre Studien, EZUS). Ежегодно 35 слушателей в возрасте от 50 до 80 лет проходят двухгодичные курcы, которые разделены на семинедельные модули обучения. Пожилые люди изучают такие предметы, как история, здравоохранение, политика, богословие, социальные, экономические и естественные науки, искусство и музыку. По четвергам и пятницам посещение обязательно. Для тех, кто не может принимать участие в очном обучении, существуют заочные курсы. Вместо дипломов о высшем образовании выпускники получают сертификаты, подтверждающие сдачу экзаменов по тем или иным предметам. Плата за обучение здесь выше, чем в обычных вузах и составляет 1200 евро в год.

Кельнский университет - мекка для вольнослушателей

Кельнский университет опережает многие вузы страны по числу студентов старше пятидесяти лет. "В зимнем семестре 2018-2019 годах в нашем университете в качестве вольнослушателей-пенсионеров было зарегистрировано 1149 человек. Среди них 639 мужчин и 510 женщин. Кроме того, ровно 600 студентов старше пятидесяти лет обучаются по регулярным очным программам бакалавриата и магистратуры", - уточняет в интервью DW руководитель отдела координации работы со студентами старше пятидесяти лет Анне Лер (Anne Löhr).

При этом она подчеркивает, что средний возраст студентов старше пятидесяти, обучающихся по регулярной программе, составляет 56 с половиной лет, а у вольнослушателей пенсионного возраста - 68,8. "Исходя из анализа данных последних десяти лет, мы пришли к выводу, что самыми любимыми предметами слушателей пенсионного возраста являются гуманитарные науки, такие как история искусств, философия и социология", - подчеркивает Анне Лер.

Как бывший совладелец фирмы стал студентом

Буркхард Демминг (Burkhard Demming) окончил Кельнский университет в 1983 году по специальностям "Математика" и "Экономика предприятия". В те годы на рабочих столах еще не было компьютеров. Он практически стоял у истоков компьютеризации производственного процесса и увлекся программированием. После университета Буркхард как молодой специалист пробовал свои силы на разных предприятиях, пока однажды не пришел в одну частную фирму в Кельне, которая оказывала консалтинговые услуги предприятиям и банкам.

63-летний Буркхард Демминг получил второе высшее образование и начал работу над диссертацией

Молодой специалист разработал для нее специальное программное обеспечение. Скоро Буркхард Демминг стал одним из совладельцев фирмы. Многие годы он практически был ее мозговым центром, объединив вокруг себя талантливых программистов. В 2012 году главный владелец фирмы решил ее продать. Фирму купила австрийская компания. Буркхарду Деммингу на тот момент было 56 лет. Он не стал искать новую работу и ушел на досрочную пенсию. Однако сидеть без дела он так и не смог. Буркхард решил заняться самообразованием.

"Мне совсем не хотелось отнимать место на студенческой скамье у выпускников школ, поэтому я решил поступить в Хагенский заочный университет. Я человек дисциплинированный, могу самостоятельно учиться, но мне нужен ментор и группа людей, с которыми я периодически могу обмениваться информацией и опытом", - подчеркивает в интервью DW 63-летний Буркхард Демминг.

Каждый день он проводил за рабочим столом по несколько часов. В конце каждого семестра ездил на трехдневные семинары. Сначала он получил диплом бакалавра по специальности "Экономика и социология". Потом продолжил обучение в магистратуре, получив степень магистра по специальности "Финансы и социология". Теперь пытливый ум пенсионера направлен на работу над диссертацией "Искусственный интеллект и общество". В ней Буркхард намерен исследовать, как искусственный интеллект влияет на людей и меняет повседневный образ жизни.

Буркхарду Деммингу важно не останавливаться на месте, а развиваться дальше. Обучение в университете помогает ему оставаться молодым, быть в курсе самых последних научных исследований и самому принимать в них активное участие. По его словам, работа и защита кандидатской диссертации станет подтверждением того, что он не зря, прожив более полувека, продолжил свое образование.

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