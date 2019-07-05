Зачем депутаты бундестага ездили в Петербург и Таллин

Из Санкт-Петербурга в Берлин в пятницу, 5 июля, возвращается делегация депутатов бундестага, побывавшая до этого в столице Эстонии. Главной темой их встреч и бесед в обоих городах была культура исторической памяти, то, что в Германии называют проработкой истории. В составе делегации - семь членов парламентского комитета по культуре и средствам массовой информации, представляющие все фракции.

В Санкт-Петербурге, кроме того, речь шла об освоении 12 миллионов евро, которые МИД Германии ранее в виде гуманитарного жеста выделил для поддержки людей, переживших блокаду Ленинграда.

Страницы совместной истории Германии и России

У Германии и России есть и хорошие, и плохие страницы совместной истории, рассказала в беседе с корреспондентом DW руководительница делегации немецких парламентариев Катрин Будде (Katrin Budde) из фракции социал-демократов.

Катрин Будде

"В Санкт-Петербурге, - продолжала она, - нам было важно поднять не только тему национал-социалистического периода, но также сталинизма и последовавший за ним этап". Немецкие депутаты побывали на Пискаревском мемориальном кладбище, встречались с уполномоченным по правам человека в Петербурге, с жителями города, пережившим ленинградскую блокаду. Беседы с ними очень тронули Катрин Будде. Она считает правильным, что бундестаг разрешил немецкому правительству выделить средства на помощь бывшим блокадникам и развитие контактов между молодыми людьми обеих стран.

Немецкая помощь пережившим блокаду Ленинграда

Средства из упомянутых 12 миллионов пойдут на модернизацию петербургского госпиталя для ветеранов и поддержку российско-германского центра встреч в этом городе.

Во время блокады Ленинграда. Снимок сделан 13 января 1942 года

В самом госпитале немецкие депутаты побывать не успели, но обсуждали его потребности с представителями местных властей. "Они очень заинтересованы в скорейшей реализации этого проекта, считают его приоритетным, - сказала Будде. - Ведь время не ждет, и ветеранов становится все меньше".

Опасений, что выделенные правительством Германии деньги будут потрачены не по назначению или окажутся в карманах недобросовестных чиновников, ни у нее, ни у сотрудников немецкого генерального консульства в Санкт-Петербурге нет.

Как пояснили корреспонденту DW, деньги не будут перечислять в Петербург. Госпиталь сообщил о том, какое оборудование ему нужно, в германское Общество международного сотрудничества (GIZ), а оно купит все необходимое и переправит в Петербург.

Как относятся к периодам нацизма и сталинизма в Эстонии

В Санкт-Петербурге немецкие парламентарии смогли понять, насколько по-разному относятся к собственной истории в России и Эстонии. В Таллине они знакомились с тем, как преподают историю в средних школах, с молодежными историческими проектами, посетили мемориал памяти жертв коммунизма. На нем выгравированы имена 22 тысяч эстонцев, погибших в ходе репрессий с начала оккупации страны Советским Союзом в 1940 году и до смерти Сталина в 1953 году.

"В Таллине советское прошлое воспринимается как период оккупации и коммунистической тирании, да так оно и было, - сказала Будде в интервью DW. - Что же касается России, то сталинизм еще признается диктатурой, но к периоду после него относятся более терпимо".

Отвечая на вопрос, как она оценивает подход эстонцев к периоду национал-социализма, глава комитета бундестага по культуре и СМИ напомнила, что к немецкому вторжению здесь в первый момент отнеслись без драматизма.

"Следует знать, - пояснила она, - что жителей стран Балтии - в отличие от поляков, чехов и русских - нацисты не считали недочеловеками, поэтому у эстонцев иное отношение к тому периоду". Будде не считает, что в Эстонии умаляют преступления, совершенные нацистами, просто, говорит она, "в центре внимания у них другой период - 50 лет советской оккупации".

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