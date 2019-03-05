Зачем "Ганс-Дитрих Геншер" будет летать над Россией?

"Германия приспособит свой самолет Airbus для слежки за российскими войсками". Под таким заголовком в различных вариациях российские СМИ и социальные сети сообщают в эту среду, 6 марта, о переоборудовании одного немецкого пассажирского А319 в самолет-разведчик. Со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung они рассказывают о будущей начинке этого "летающего ока" - о компьютерах, новейших цифровых видео- и фотокамерах, инфракрасных сенсорах.

Меньше внимания уделяется контексту - Договору по открытому небу, в соответствие с которым уже давно проводятся полеты таких самолетов. Эти полеты только с очень большой натяжкой можно сравнить с классической авиаразведкой типа той, которой занимались США против СССР. Вначале над его территорией летали высотные самолеты-шпионы Lockheed U-2, один из которых был сбит под Свердловском в 1960 году, а позднее - сверхзвуковые Lockheed SR-71 Blackbird.

Полеты по взаимной договоренности

Многосторонний Договор по открытому небу (ДОН) был подписан еще в 1992 году в Хельсинки государствами членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и вступил в силу после его ратификации в 2002-м. В настоящее время его участниками являются 34 страны, в том числе, члены НАТО и бывшей Организации Варшавского договора.

Такой U-2 был сбит под Свердловском

Подписавшие ДОН государства договорились проводить совместные наблюдательные полеты над своими территориями. При этом у каждой страны есть право на определенное число полетов в год в воздушном пространстве других стран - и обязанность допускать такие полеты в своем собственном.

Германия была с самого начала участницей этого договора, но вот своего самолета для выполнения контрольных полетов у нее в последние 22 года не было. Раньше этой цели служил Ту-154М. Но в сентябре 1997 года он разбился в Африке после столкновения в воздухе с американским военно-транспортным самолетом. С тех пор правительство ФРГ вынуждено было прибегать к помощи партнеров - в частности, Норвегии, Румынии и Швеции, которые предоставляли в распоряжение Германии свои самолеты.

Эрозия системы международных договоров

Согласно Договору по открытому небу, Россия и США обязаны разрешать по 42 полета в год над своими территориями, Германия - 12. Наблюдение с воздуха ведется главным образом за военными объектами, а данные, собранные самолетами, поступают в распоряжение всех стран, присоединившихся к ДОН.

Немецкий город Мюнстер. Снимок сделан со спутника

Такие сведения интересны, в первую очередь, малым странам. У больших есть спутники, с которых им видно все на земле, как на ладони, и даже лучше, чем с самолета. Так что полеты в соответствие с Договором по открытому небу - это, скорее, символика, призванная содействовать укреплению доверия на территории от Ванкувера до Владивостока.

Süddeutsche Zeitung обращает в этой связи внимание на эрозию всей системы международных договоров по контролю над вооружениями. Нуждается, например, в модернизации Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Фактически уже расторгнут Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В феврале 2021 года истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНВ-III), и неизвестно, будет ли он продлен. Россию обвиняют в занижении численности военных маневров - чтобы не уведомлять о них и не приглашать иностранных наблюдателей, что предусмотрено международными соглашениями.

ДОН продолжает действовать

Но вот Договор по открытому небу, как ни странно, продолжает действовать. Не далее, как в феврале этого года, по сведениям Пентагона, американские ВВС совершили очередной пролет над территорией России. При этом на борту самолета Boeing OC-135B находились и шесть российских офицеров.

Правда, и с исполнением ДОН периодически возникают трудности и споры о маршрутах и квотах. Грузия, например, в прошлом году не хотела давать России разрешения на контрольный пролет в грузинском воздушном пространстве, пишет Süddeutsche Zeitung, Москва, в свою очередь, требовала сократить время полета иностранных наблюдателей над Калининградской областью, а США пытались не пустить в свое небо новый российский наблюдательный самолет.

Но Договор по открытому небу все-таки выдержал такие испытания и продолжает действовать, в том числе, в кризисных ситуациях, когда допускаются внеплановые полеты. Так было после недавнего инцидента в Керченском проливе. По просьбе Киева США, Канада, Франция, Великобритания и Румыния 6 декабря прошлого года, уведомив Москву, отправили в район инцидента свои самолеты и поделились с Украиной собранными данными.

Кстати, символично, что перестраиваемый под нужды наблюдения немецкий Airbus А319 предлагается назвать именем Ганса-Дитриха Геншера (Hans-Dietrich Genscher). Геншер - бывший министр иностранных дел Германии, приложивший немало усилий во имя разрядки напряженности, учета взаимных интересов безопасности и достижения международных договоренностей по контролю над вооружениями.

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