Зачем в ФРГ будут называть гражданство предполагаемых преступников

Министр внутренних дел земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) в конце августа выступил с неожиданным заявлением. Глава ведомства объявил, что местные правоохранительные и следственные органы впредь будут обязаны называть в пресс-релизах гражданство предполагаемых преступников. 23 августа пресс-служба дюссельдорфской полиции уже начала это делать.

По словам Ройля, подобные меры призваны предотвратить целенаправленное распространение дезинформации. Указание гражданства или этнической принадлежности подозреваемых будет препятствовать распространению слухов и лишит благодатной почвы для деятельности экстремистские группы, отметил глава МВД. При этом новые правила будут в равной степени применяться и к лицам немецкого происхождения.

Нужно ли менять существующий порядок?

Херберт Ройль

В других федеральных землях, впрочем, пока не спешат вводить подобные меры. В Берлине, Бремене, Рейнланд-Пфальце, Гессене и Баден-Вюртемберге полиция намерена и впредь придерживаться рекомендаций, закрепленных в немецком Кодексе журналистов. Одно из его положений гласит, что условием для указания гражданства предполагаемых преступников является "обоснованный общественный интерес". Это, прежде всего, касается подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений - таких, как убийство и терроризм.

Необходимости менять существующие правила не видят и в Нижней Саксонии. "Если это в интересах общественности или имеет отношение к обстоятельствам рассматриваемого дела, то полиция Нижней Саксонии указывает гражданство подозреваемых уже сейчас", - заявил в эфире радио Deutschlandfunk глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус (Boris Pistorius).

Планы МВД Северного Рейна - Вестфалии раскритиковал и Немецкий профсоюз журналистов (DJV). Председатель земельного отделения DJV Франк Штах (Frank Stach) напомнил, что журналисты сами несут ответственность за принятие решения о том, следует ли упоминать в конкретном случае о гражданстве предполагаемого злоумышленника. "Правила публикации данных о происхождении подозреваемых и преступников четко прописаны в Кодексе журналистов", - заявил он агентству epd.

Поворотная точка - события 2016 года в Кельне

Полиция на привокзальной площади в Кельне, 30 декабря 2016 г.

Чем серьезнее совершенное преступление, тем настойчивее общественность требует информацию о гражданстве или национальности правонарушителей. Спрос на данные такого рода резко возрос после событий новогодней ночи 2016 года в Кельне, когда сексуальным домогательствам подверглись сотни женщин.

В местной полиции далеко не сразу сообщили, что подобные действия совершали преимущественно выходцы из Северной Африки: в итоге правоохранителей упрекнули в замалчивании фактов в угоду политкорректности.

Чтобы успокоить общественность, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила возмущение происшедшим и потребовала "жесткой реакции правового государства". С тех пор органы безопасности стали более активно сообщать о происхождении потенциальных преступников.

Цвет кожи, волос и глаз по образцу ДНК

В Германии запрещено выявлять происхождение подозреваемого по образцу его ДНК

В стороне от этой тенденции не осталось и министерство юстиции ФРГ. В ведомстве разработали законопроект, согласно которому полиция в будущем сможет определять цвет кожи, волос и глаз, а также возраст преступника, скрывающегося от правосудия, по образцу его ДНК. Согласно действующему законодательству, с помощью теста ДНК разрешено выявлять только пол предполагаемого правонарушителя. Вдобавок, если полицейские обнаруживают на месте преступления образец ДНК - к примеру, волосы, перхоть или капли крови - они могут сравнить его с образцами биоматериала преступников, уже внесенных в базу данных.

Новый законопроект, впрочем, предполагает, что устанавливать таким способом "биогеографическое происхождение" подозреваемого будет по-прежнему запрещено. Стоит отметить, что на сегодняшний день с помощью анализа ДНК действительно можно определить происхождение человека - правда, это спорный и зачастую неточный метод.

Указание гражданства может привести к стигматизации мигрантов

Что же касается публикации данных о происхождении предполагаемых преступников в пресс-релизах, то в этом вряд ли есть необходимость, считает профессор Полицейской академии в Гамбурге, социолог Рафаэль Бер (Rafael Behr). На его взгляд, это может привести к стигматизации людей с миграционными корнями и распространению этнических стереотипов. В общей структуре преступноститакие факторы как гражданство и национальность имеют второстепенное значение: многое нельзя объяснить только этнической принадлежностью, подчеркивает эксперт в интервью DW.

"Подавляющее большинство преступлений, за которые несут ответственность так называемые мигранты, совершаются как минимум через шесть месяцев после их прибытия в Германию", - отмечает Бэр. В большинстве случаев преступники с миграционными корнями живут в Германии достаточно давно и хорошо знакомы с общепринятыми стандартами поведения в этой стране. "Поэтому обычно миграционные корни или этническое происхождение - всего-навсего маленький камушек в общей мозаике", - резюмирует социолог.

Впрочем, власти федеральных земель и партии "большой коалиции" - консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - вынуждены демонстрировать "жесткую реакцию правового государства". 1 сентября в восточногерманских землях Бранденбурге и Саксонии пройдут выборы в местные парламенты, 27 октября голосование состоится в Тюрингии. Во всех этих землях может победить правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - не в последнюю очередь благодаря ее регулярным заявлениям о "преступниках-мигрантах".

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