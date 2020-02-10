 Застрахованные убытки от урагана ″Забине″ в ФРГ могут достигать 700 млн евро | Новости из Германии о Германии | DW | 11.02.2020

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Германия

Застрахованные убытки от урагана "Забине" в ФРГ могут достигать 700 млн евро

Компания Aon, предоставляющая страховые услуги, предупреждает, что потери могли бы быть больше, если бы не прекращение железнодорожного сообщения.

Дерево упало на машину в Бохуме

Дерево упало на машину в Бохуме

Подлежащие возмещению убытки для страховой отрасли в связи с ураганом "Забине" могут колебаться от 500 до 700 млн евро. Такие оценки во вторник, 11 января, обнародовала базирующаяся в Лондоне компания Aon, предоставляющая услуги в области управления рисками. В свою очередь специалисты по расчету тарифных ставок страхования в кельнской консалтинговой фирме Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) прогнозируют цифры в районе 600 млн евро.

При этом в Aon высоко оценили решение о временном прекращении железнодорожного сообщения, принятое оператором Deutsche Bahn, приостановку полетов самолетов над значительной частью территории Германии, а также паромного сообщения в районе береговой линии на севере ФРГ.

"Эти меры, по всей вероятности, способствовали тому, что расходы не оказались существенно выше", - отметили в Aon.

Отменены сотни рейсов

Контекст

"Забине" создала значительные неудобства людям и принесла серьезный экономический урон. DW разбиралась, где и почему в Германии торгуют названиями стихий. (10.02.2020)

Хотя основной удар стихии на большей части Германии ожидается в ночь на понедельник, она уже создала значительные неудобства людям и принесла серьезный экономический урон. (09.02.2020)

Как уточняет агентство AP, в период с вечера воскресенья, 9 января, до первой половины дня во вторник, 11 февраля, железнодорожное сообщение было нарушено в целом ряде федеральных земель, в результате чего многие пассажиры не смогли попасть на работу.

В аэропорту Кельн-Бонн были закреплены мобильные трапы и небольшие самолеты, а крупные транспортные самолеты заправили горючим под завязку, чтобы сделать их более тяжелыми. В этой воздушной гавани, а также в аэропорту Дюссельдорфа были отменены 150 рейсов.

В Германии единственной - пока - жертвой непогоды стала 82-летняя женщина. В Нинбурге (федеральная земля Нижняя Саксония) сильный порыв ветра вытолкнул ее на проезжую часть, где ее сбила машина.

Во время продвижения "Забине" скорость ветра местами превышала 170 километров в час. 

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  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Трудно поверить, но водитель и пассажир этого автомобиля, на который во время урагана "Забине" упало дерево в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (Северный Рейн - Вестфалия), смогли сами выбраться из машины и получили лишь легкие травмы.

  • Лохум

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Лохум

    Дерево, упавшее на дорогу в окрестностях Лохума (Рейнланд-Пфальц).

  • Кельн

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Кельн

    Перед ураганом "Забине" вокруг Кельнского собора заранее были установлены временные ограждения и таблички: "Осторожно, возможно падение каменных обломков" (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Броккен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Броккен

    Туристы из баварского Кобурга на вершине горы Броккен в Гарце (Саксония-Анхальт).

  • Броккен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Броккен

    Скорость ветра на Броккене - 166 километров в час.

  • Гамбург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Дерево, упавшее на легковой автомобиль на парковке в Гамбурге.

  • Вильгельмсхафен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Вильгельмсхафен

    В такую погоду хорошие собаки хозяина на улицу не выгонят, однако эти псы явно не считают ураган "Забине" достаточным поводом, чтобы весь день сидеть дома в Вильгельмсхафене, где также сделана следующая фотография...

  • Вильгельмсхафен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Вильгельмсхафен

    Портовый город Вильгельмсхафен (Нижняя Саксония) на Северном море.

  • Остров Пёль

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Тиммендорф

    Тиммендорф на острове Пёль в Балтийском море (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Гамбург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Жилой дом в гамбургском районе Бланкенезе, получивший повреждения в результате падения дерева.

  • Гёттинген

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гёттинген

    "Из-за непогоды движение поездов дальнего следования остановлено на всей территории Федеративной Республики". Информационное табло на вокзале в Гёттингене (Нижняя Саксония). В некоторых регионах Германии также приостановили движение местных поездов и электричек.

  • Ганновер

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Ганновер

    Пункт питания для пассажиров, вынужденных пережидать ураган "Забине" на вокзале в Ганновере (Нижняя Саксония).

  • Гамбурге

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Поезд ICE для пассажиров железной дороги, вынужденных ночевать на вокзале в Гамбурге.

  • Кельн

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Кельн

    Один из пассажиров, ночевавших в поезде на вокзале в Кельне (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Зенде

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Зенде

    Окрестности Ганновера во время урагана "Забине". Ветроэнергетическая установка около города Зенде (Нижняя Саксония).

  • Берлин

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Берлин

    Обрушившиеся строительные леса на улице Софиенштрассе в Берлине.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Франкфурт-на-Майне

    Исландские лошади во Франкфурте-на-Майне (Гессен).

  • Харзум

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Харзум

    Эта ветряная мельница 1894 года в Харзуме (Нижняя Саксония) видела на своем веку много ураганов. Повреждений во время нынешнего она не получила.

  • Магдебург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Магдебург

    Раннее утро на Эльбе после ненастной ночи в Магдебурге (Саксония-Анхальт).

    Автор: Максим Нелюбин


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Массовая эвакуация в США из-за урагана "Ирма"

Контекст

Ураган ''Забине'' в Германии

"Забине" (Sabine) - такое имя получил в Германии первый ураган 2020 года. (10.02.2020)  

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