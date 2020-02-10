Застрахованные убытки от урагана "Забине" в ФРГ могут достигать 700 млн евро

Подлежащие возмещению убытки для страховой отрасли в связи с ураганом "Забине" могут колебаться от 500 до 700 млн евро. Такие оценки во вторник, 11 января, обнародовала базирующаяся в Лондоне компания Aon, предоставляющая услуги в области управления рисками. В свою очередь специалисты по расчету тарифных ставок страхования в кельнской консалтинговой фирме Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) прогнозируют цифры в районе 600 млн евро.

При этом в Aon высоко оценили решение о временном прекращении железнодорожного сообщения, принятое оператором Deutsche Bahn, приостановку полетов самолетов над значительной частью территории Германии, а также паромного сообщения в районе береговой линии на севере ФРГ.

"Эти меры, по всей вероятности, способствовали тому, что расходы не оказались существенно выше", - отметили в Aon.

Отменены сотни рейсов

Как уточняет агентство AP, в период с вечера воскресенья, 9 января, до первой половины дня во вторник, 11 февраля, железнодорожное сообщение было нарушено в целом ряде федеральных земель, в результате чего многие пассажиры не смогли попасть на работу.

В аэропорту Кельн-Бонн были закреплены мобильные трапы и небольшие самолеты, а крупные транспортные самолеты заправили горючим под завязку, чтобы сделать их более тяжелыми. В этой воздушной гавани, а также в аэропорту Дюссельдорфа были отменены 150 рейсов.

В Германии единственной - пока - жертвой непогоды стала 82-летняя женщина. В Нинбурге (федеральная земля Нижняя Саксония) сильный порыв ветра вытолкнул ее на проезжую часть, где ее сбила машина.

Во время продвижения "Забине" скорость ветра местами превышала 170 километров в час.

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