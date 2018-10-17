 Засекреченные расходы в бюджете России 2019 года составят 2,9% ВВП | Новости из Германии о России | DW | 18.10.2018

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Россия

Засекреченные расходы в бюджете России 2019 года составят 2,9% ВВП

Почти 17 процентов всех расходов бюджета РФ 2019 года будут засекречены. К 2021 году этот показатель дойдет почти до 21 процента. Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара утверждают, что это незаконно.

Купюра 200 рублей

Секретные и совершенно секретные расходы российского бюджета на 2019 год превысили 3 триллиона рублей, что составляет 16,9 процента всех расходов. При этом доля засекреченных расходов будет только расти в следующие годы. Об этом говорится в заключении на проект закона о федеральном бюджете на 2019 год, составленном специалистами Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и обнародованно в среду, 17 октября.

Эксперты усматривают противоречие с законом

Суммарно засекреченные расходы составляют 2,9 процента ВВП. Такой высокий процент закрытых расходов, запланированных в бюджете, является незаконным, противореча закону о гостайне, отмечают авторы заключения, указывая, что в нем допускается секретность лишь для расходов в некоторых сферах разведывательной и антитеррористической деятельности.

Контекст

На заседании министров обороны НАТО в Брюсселе США предоставили союзникам информацию о нарушении Россией договора о ракетах средней дальности, определяющего безопасность в Европе. (04.10.2018)

Создание политического управления Минобороны - предвестник возрождения государственной идеологии. А по его начальнику можно судить, какой эта идеология может быть, считает Александр Плющев. (31.07.2018)

Помимо "закрытия" военно-оборонных статей, частичному засекречиванию подверглись и расходы на физическую культуру, печать и издательства, образование и здравоохранение. Экономисты двух организаций отмечают, что прозрачность расходов не может считаться удовлетворительной. К примеру, некоторые расходы, которые ранее напрямую публиковались в виде таблиц, сейчас понятны только из пояснительной записки. При этом специалист по экономической политике Александра Суслина заявила "Ведомостям", что засекреченные расходы по гражданским статьям "скорее всего, также связаны с безопасностью", а к большому количеству скрытых расходов специалисты относятся "как к данности, с которой приходится мириться".

В процентном соотношении больше всего расходов было засекречено в 2016 году - 21,7% от всех расходов. В 2017 и 2018 года наметился небольшой спад - до 17,3% и 17,1% соответственно. В 2021 году, по прогнозам экспертов, этот показатель почти дойдет до отметки в 21%, составив сумму в 4,1 триллиона рублей.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Ссылки в интернете

Заключение на проект закона "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

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